Как учитывать сезонность при разработке SEO-стратегии
Евген Кудрячов

Сезонные колебания присутствуют в большинстве отраслей, и это неизбежно отражается на работе с SEO. Но вместо того, чтобы быть стихийным бедствием, сезонность в бизнесе может стать предсказуемой волной спроса. 

Грамотное SEO-продвижение позволяет не просто пережить эти периоды, но и использовать их как трамплин для роста, ведь поисковые системы предоставляют все инструменты для точного анализа и прогнозирования потребительской активности.

Что такое сезонное SEO и зачем оно нужно

Сезонное SEO — это подход к продвижению сайта, учитывающий регулярные колебания спроса и интереса аудитории в зависимости от времени года, праздников, событий и бизнес-циклов. На изменения напрямую влияет наличие сезонных товаров или услуг. 

Если игнорировать сезонность, можно потерять трафик или конверсию, даже если технически сайт «все делает правильно». Учет сезонных трендов позволяет заранее подготовиться и «поймать волну» в нужные месяцы.

Учитывая сезонность в маркетинговой стратегии, вы получите:

  • максимальный охват и видимость в пиковые месяцы;

  • снижение затрат на неэффективные стратегии;

  • улучшение рентабельности SEO-инвестиций;

  • возможность планирования ресурсов (контент, ссылки, техническая оптимизация).

Понимание циклов поведения вашей аудитории превращает SEO из статичного процесса в гибкий инструмент масштабирования.

Как предсказать волны спроса без исторических данных 

Прогнозирование спроса — это работа с очевидными пиками покупательского спроса и с ранними изменениями в поведении аудитории. Здесь важно уловить момент, когда интерес только начинает формироваться, но еще не перешел в массовый спрос.

Первый признак — смещение фокуса пользователя. К росту продаж меняется характер интереса: аудитория начинает задавать вопросы, изучать варианты, сравнивать решения. В поиске это проявляется ростом информационных и исследовательских запросов, которые напрямую не продают, но готовят пользователя к покупке.

Второй сигнал — расширение контекста. Когда тема начинает «обрастать» смежными вопросами, сценариями использования и уточнениями, это говорит о переходе от пассивного интереса к активной фазе. Это сложно отследить по одному ключевому слову, но хорошо видно при анализе группы связанных запросов.

Третий фактор — изменение скорости роста интереса. Важны не значения спроса, а динамика. Даже небольшой, но стабильный рост показов и интереса в течение нескольких недель указывает на формирование будущей волны, особенно если ранее в этот период наблюдалось затишье.

Четвертый элемент — внешние триггеры. События (например, блэкауты по всей стране), погодные условия, поведенческие сдвиги аудитории часто запускают спрос раньше обычного и смещают сезон. Учет этих факторов позволяет скорректировать прогноз и не ориентироваться исключительно на прошлые годы.

Пятый индикатор — разрыв между интересом и предложением. Если пользователи уже активно ищут информацию, а в выдаче мало актуального или свежего контента, это признак незаполненной ниши и ранней стадии волны спроса.

Рассмотрю конкретную ситуацию

Например, интернет-магазин впервые запускает категорию «Портативные зарядные станции» перед зимним периодом, но истории продаж у него нет. Аналитик видит, что в предыдущие годы резкий рост поисковых запросов на павербанки и генераторы начинался в конце октября и достигал пика в ноябре. 

Кроме того, фиксируется повышение частоты информационных запросов на тему автономного питания и увеличение рекламной активности конкурентов. Это сигнализирует о формировании волны спроса. 

На основе поведения смежных категорий можно предположить, что пик придется на первые холодные недели, а после стабилизации ситуации интерес постепенно снизится. Таким образом, даже без собственной истории продаж формируется обоснованный сезонный прогноз.

В ситуации отсутствия исторических данных важно работать со сценариями, а не с одной прогнозной цифрой. Моделирование различной глубины и продолжительности волны помогает избежать дефицита или перегрузки склада. Предвестники сезонного всплеска — рост информационных запросов, усложнение поисковых формулировок, активизация рекламы — позволяют зафиксировать начало волны еще до того, как она станет очевидной в финансовых показателях.

Когда совпадают сразу несколько таких сигналов, можно говорить о зарождении волны спроса. Именно в этот момент бизнес имеет стратегическое преимущество: время для подготовки, когда рынок еще не перегрет, а конкуренция минимальна. Далее более подробно о том, как найти и увидеть эти признаки.

Как выявить волны спроса по историческим данным

Внутренняя статистика бизнеса

Внутренние данные — один из самых полезных источников информации. Сравнение объемов продаж, средних чеков и количества заявок (звонков, заполненных форм) по месяцам за последние 2–3 года позволяет подтвердить гипотезы, полученные с помощью внешних инструментов, и определить реальный финансовый вес каждого сезонного периода. 

Этот анализ помогает не просто подготовить SEO, но и согласовать маркетинговую стратегию с операционной готовностью бизнеса — закупками, логистикой и работой колл-центра.

Аналитика сайта

Воспользуйтесь Google Analytics или другим сервисом аналитики, подключенным к сайту. Сервис позволяет посмотреть на динамику трафика и конверсий за последние 14 месяцев. Выявите четкие пики и провалы.

Виявіть чіткі піки й просідання.

Также анализируйте данные поисковых систем. Google Search Console покажет, по каким запросам и когда вас чаще всего находили. В отличие от GA, который фиксирует взаимодействие с сайтом, GSC показывает, что происходит до перехода пользователя. Обратите внимание на всплески по отдельным ключевым словам.

Используйте Отчет об эффективности (Performance Report) в GSC. Установите фильтр по дате, чтобы сравнить данные за текущий год с предыдущим (например, декабрь 2024 против декабря 2025).

Встановіть фільтр за датою, щоб порівняти дані за поточний рік з попереднім (наприклад, грудень 2024 проти грудня 2025).

Особое внимание уделите показателям кликов (Clicks) и показов (Impressions). Всплески показов по определенным ключевым словам (например, «кондиционер») за несколько месяцев до пика продаж четко укажут вам на начало сезонного интереса, что является сигналом к немедленной подготовке контента или его оптимизации.

Сплески показів за певними ключовими словами (наприклад, «кондиціонер») за кілька місяців до піку продажів чітко вкажуть вам на початок сезонного інтересу, що є сигналом до негайної підготовки контенту чи його оптимізації.

SEO-платформы (например, Serpstat) имеют встроенные функции анализа сезонности ключевых слов, которые показывают ежемесячный коэффициент популярности.

Google Trends позволяет отслеживать ключевые запросы по динамике популярности в Google. Посмотрите на график за пять лет. Это наглядно покажет, когда пользователи начинают интересоваться темой, когда наступает пик и когда — спад.

Пример. Компания, продающая товары для дачи, обнаруживает, что спрос на семена и саженцы начинает расти не в апреле, а в феврале, когда люди начинают планировать посадки. Это и есть точка входа в сезон. Нужно четко следить за динамикой популярности запросов.

Це і є точка входу в сезон. Потрібно чітко стежити за динамікою популярності запитів

Пошаговый план интеграции сезонности в SEO-стратегию

Шаг 1. Сбор и кластеризация сезонной семантики

После того, как вы определили точные даты начала и пика сезона, необходимо понять, какими конкретными фразами ищут ваш продукт или услугу. Этот более глубокий анализ — основа для создания контента.

  1. Сбор полного семантического ядра. Используйте SEO-инструменты (Serpstat, Ahrefs и др.) для сбора всех ключевых слов, связанных с вашим сезонным предложением. Если на момент расчета пика спроса вы собрали не всю семантику, добавьте синонимы, сленговые выражения и «хвосты», которые появляются именно в этот период (например, «подарки к 8 марта своими руками», «распродажа черная пятница»).

  2. Анализ намерений (Intent). Сгруппируйте запросы по типу цели пользователя:

  • информационные;

  • коммерческие;

  • транзакционные.

  1. Картирование страниц. Определите, к какой странице будет привязан каждый кластер запросов. Это позволит избежать каннибализации (конкуренции страниц на вашем собственном сайте) и подготовить целевую страницу для каждого типа сезонного интента.

Шаг 2. Планирование и подготовка контента 

Имея данные о дате старта, пике, спаде сезона и актуальном семантическом ядре, приступайте к планированию. Ключевое правило — все должно быть готово за 1,5–3 месяца до начала роста спроса. Поисковым системам нужно время, чтобы проиндексировать страницы и начать ранжировать их по релевантным запросам.

  1. Составьте контент-план. Разработайте контент для разных этапов пути покупателя:

  • информационные запросы (начало сезона) — «Как выбрать кондиционер», «В чем разница между инверторным кондиционером и обычным»;

  • коммерческие запросы (ближе к пику) — «Рейтинг лучших кондиционеров 2026», «Инверторный кондиционер»;

  • транзакционные запросы (пик сезона) — «Заказать кондиционер с установкой», «Купить кондиционер недорого».

  1. Адаптируйте имеющиеся страницы. Не всегда нужно создавать новый контент. Обновите прошлогодние статьи и целевые страницы: измените даты, цены, акции, добавьте свежие отзывы и свежие данные. Для поисковых систем это сигнал актуальности.

Шаг 3. Техническая и маркетинговая подготовка

К моменту роста трафика сайт должен пройти полную подготовку для обеспечения высокой скорости и комфортного взаимодействия. Недооценка технической и визуальной подготовки может привести к потерям конверсии, даже если контент и позиции в поиске идеальны.

Техническая готовность

Проверьте скорость загрузки страниц, особенно мобильных. Убедитесь, что хостинг выдержит повышенные нагрузки. Ничто так не убивает конверсию, как «заваленный» сайт в разгар сезона.

UX/UI-адаптация

Сделайте навигацию интуитивно понятной. Вынесите популярные категории и акции на главную страницу. Упростите процесс оформления заказа.

Внутренняя перелинковка

Свяжите новые сезонные статьи с коммерческими категориями и карточками товаров. Это поможет равномерно распределять вес и вести пользователя к цели.

Грамотная подготовка сайта к сезону не только удерживает пользователей, но и усиливает эффективность всех маркетинговых усилий. Это гарантирует, что рост трафика превратится в реальные продажи и положительный опыт для посетителей.

Шаг 4. Работа во время сезона и пост-анализ

В пик сезона сосредоточьтесь на PPC-рекламе (контекстной и таргетированной), чтобы максимизировать охват. SEO в этот момент работает по инерции. После сезона проведите анализ:

  • какие страницы и запросы сработали лучше всего?

  • какие каналы принесли больше всего трафика и конверсий?

  • что можно улучшить в следующем году?

Анализ после сезона помогает выявить сильные и слабые стороны кампании, чтобы не повторять прошлые ошибки и усиливать удачные решения. Систематическая работа с данными обеспечивает непрерывное улучшение стратегии и рост показателей в следующих циклах. Сохраните всю аналитику — она станет основой для еще более успешной стратегии в будущем.

Типичные ошибки, которых следует избегать

Даже при грамотной стратегии невнимание к деталям может свести результат к минимуму. Ниже я выделил критические аспекты, где ошибки чаще всего приводят к падению конверсии и потере позиций.

  1. Слишком позднее начало подготовки. Если начать менее чем за месяц, шансы, что контент «успеет» подняться в позициях, сильно снижаются.

  2. Игнорирование межсезонья. Если не работать над сайтом между пиками, это может привести к потере шансов в следующем сезоне.

  3. Фокус исключительно на трафике, а не на конверсии. Стоит обращать внимание на качество посетителей, а не просто на их количество.

  4. Отсутствие оперативной корректировки. Если появляются новые трендовые запросы или конкуренты активно действуют, нужно гибко реагировать.

  5. Техническая неподготовленность. Когда сайт «падает» или долго загружается, вы теряете пользователей в пик.

Правильная работа с сезонностью превращает SEO не в реакцию на спрос, а в инструмент его прогнозирования и управления.

FAQ

Как определить, что в моей нише есть сезонность спроса?

Нужно проанализировать исторические данные — посмотреть, как менялся трафик, продажи или заявки по месяцам за несколько лет (с помощью инструментов вроде Google Analytics, Google Search Console, данных продаж). 

Также важно проверить частоту ключевых слов по годам: если по одним и тем же запросам наблюдаются регулярные всплески в определенные месяцы — это признак сезонности. 

Когда начинать подготовку сайта к сезону, чтобы успеть «поймать волну»?

Лучше начинать за 3–6 месяцев до ожидаемого пика. Это даст достаточно времени на сбор семантики, подготовку контента, техническую оптимизацию и продвижение. 

Если начать слишком поздно (например, за месяц до пика), есть риск, что поисковые системы не успеют проиндексировать и поднять новые/обновленные страницы до начала спроса. 

Какие инструменты и данные использовать, чтобы спрогнозировать сезонный спрос?

Поисковые тренды. Google Trends помогает увидеть, когда популярность тех или иных запросов растет или падает в зависимости от времени года. 

Историческая аналитика. GA / GSC и собственные данные о продажах, заявках, заказах — чтобы сопоставить «поисковую» сезонность и реальные результаты. 

SEO-инструменты (например, Serpstat, собирает семантику и показывает ежемесячную частоту ключевых слов) — чтобы оценить потенциал по категориям. 

Что конкретно нужно делать на сайте перед сезоном, чтобы быть готовыми к росту спроса?

По опыту Netpeak, рекомендую следующие шаги:

  • подготовить и обновить контент — целевые страницы, сезонные категории, публикации, актуализировать цены, описания, акции; 

  • оптимизировать технические и UX-аспекты, убедиться, что сайт выдержит рост трафика, быстро загружается, удобен для пользователей, навигация и оформление заказа просты; 

  • добавить/усилить внутреннюю перелинковку (между сезонными материалами и коммерческими страницами), актуализировать метаданные, адаптировать структуру — чтобы поисковые системы легко индексировали сайт и правильно распределяли вес страниц. 

Можно ли и нужно ли работать над SEO в низкий сезон?

Да. Межсезонье — важное время. Если просто ждать сезона и ничего не делать, к моменту пика вы окажетесь не готовыми. 

Рекомендую использовать низкий сезон для:

  • обновления и расширения контента;

  • подготовки новых категорий и целевых страниц;

  • улучшения технических характеристик сайта;

  • тестирования гипотез и оптимизаций под будущий сезон.

Подводя итог

Сезонность в SEO – это не разовая акция, а циклический процесс: Анализ → Планирование → Подготовка → Запуск → Анализ результатов.

Компании, которые ждут начала сезона, чтобы начать действовать, всегда будут отставать от тех, кто готовился к нему за несколько месяцев. Начните анализировать свои данные уже сегодня, и следующий сезон вы встретите во всеоружии, получив не просто трафик, а целевых клиентов, готовых к покупке.

Евген Кудрячов
Евген Кудрячов

Занимаюсь интернет-маркетингом с 2021 года и всегда понимал, что из всех его направлений меня больше всего привлекает именно SEO. В 2024 году наконец-то перешел на должность SEO-специалиста. С тех пор активно изучаю актуальные стратегии продвижения.

