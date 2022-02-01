Нулевой холд — не главное. Почему вебмастера выбирают молодую CPA-сеть в нише финансов

За первые три квартала 2021 года украинцы взяли быстрых кредитов на 49 млрд гривен. Это на 261 млн гривен больше, чем за весь 2020 год. Об этом сообщает Бабель со ссылкой на Опендатабот. В 85% случаев речь идет об онлайн кредитах. Действительно, количество организаций, предлагающих микрозаймы растет. Растет предложение партнерских сетей, работающих с финансовой вертикалью. Мы решили чуть больше узнать об одном из лидеров в данном направлении — PDL-profit.

PDL-profit вошла в топ рейтинга CPA-сетей Netpeak Journal. В том числе по уровню доверия к компании. Отметим, PDL-profit — один из проектов TRIONIKA, существующей на рынке более 10 лет. Команда Трионики выделила одну из своих вертикалей в отдельную компанию, которая всего за два года сформировала классную репутацию.

О том, почему вебмастера и клиенты сотрудничают с такой молодой партнеркой мы спросили у Дарины Мельник, Senior affiliate manager PDL-profit.

Саппорт решает

Что нужно вебмастеру? Сайт и быстрые выплаты, много офферов. Что ещё нужно вебмастеру, и о чем он сам может не догадываться: «живой» саппорт. То есть участие, поддержка и внимание не только как к вебмастеру, но и как к человеку, у которого бывают трудные дни, не рабочие задачи, просто что-то не получается.

Например, один из рисков для вебмастеров — закупить трафик на большую сумму, но ничего с этого не заработать. Что можно сделать в такой ситуации и как предотвратить подобные истории? Гуглить похожие кейсы или набивать шишки дальше? В PDL-profit рекомендуют обращаться в саппорт.

Здесь это тот же «дружный коллектив», но даже для тех, кто не является сотрудником компании.

Дарина Мельник, Senior affiliate manager PDL-Profit

Самое главное для affiliate-менеджера: понимать, как общаться с людьми, быть эмпатичным. Я работала менеджером блогера: договаривалась с рекламодателями о сотрудничестве, рекламе в постах, общалась с клиентами. Долгие переговоры и закрытие сделок помогли стать affiliate-менеджером. Потому что affiliate-менеджер это друг вебмастера: иногда технический саппорт, иногда — обычное общение с элементарной человеческой поддержкой, участием.

Как работает ставка на человеческое отношение, можно будет судить в будущем, с ростом и развитием компании. Но судя по тому, что о PDL-profit часто узнают по сарафанному радио благодаря таким репутационным кейсам, стратегия правильная:

«Живой» саппорт это когда вебмастер попал в больницу с COVID-19, и компания не ограничивается пожеланиями скорейшего выздоровления, а присылает полезные подарки

Для тех, кто продуктивно сотрудничает с компанией, проводят живые встречи, ивенты:

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Видео с закрытого meet-up’а для партнеров. Покер, бильярд, вкусные коктейли, и полный chill-out

Организация закрытых встреч для вебмастеров и реальная забота о людях — это отлично, но «кофе и печенье» не являются основной мотивацией сотрудничать с компанией. Что по техническим возможностям для новичков и продвинутых вебмастеров?

Легальный доступ к закрытой информации

Если загуглить и поискать данные о том, какие преимущества есть у PDL-profit, вы найдете, например, информацию о нулевой комиссии за отчисления и нулевой холд.

О чем нам рассказала affiliate-менеджер компании:

Самое существенное и что мы сделали первыми на рынке — доступ к истории клиента (Consumers history). Уже несколько лет мы работаем с займами, и у нас есть часть информации по куки-файлам клиента. То есть мы видим, где этот клиент уже когда-то проходил по нашим партнерским ссылкам. Данные сохраняются и эту информацию вебмастер может получать по API. Дарина Мельник

Технология позволяет вебмастеру сортировать кредитные компании таким образом, чтобы показывать потенциальному заемщику компании, в которых он скорее всего еще не оформлял займ.

А значит, высоки шансы на заём, благодаря которому вебмастер получит вознаграждение.

По сути, PDL-profit делится частью кредитной истории. На рынке так делают единицы, потому что узнать кредитною историю можно только через украинское бюро кредитных историй. Конечно, компания реализует это технологично и здесь нельзя говорить о стопроцентной достоверности данной информации. Нопо факту она повышает уровень конверсии.

Что для новичков

Чтобы стать вебмастером нужно изначально понимать, как работает реклама в интернете, какие есть основные источники трафика, как работает СРА-сеть, за что вебмастер получает вознаграждение. Этого уже достаточно, чтобы поговорить с саппортом и получить какие-то советы, ресурсы, где можно глубже изучить тему, информацию о трафике и начать зарабатывать.

Один из инструментов, который поможет начинающим вебмастерам — конструктор витрин. С его помощью можно сразу после регистрации создать свой лендинг со списком кредитных организаций. Для этого не нужны знания дизайна, кода.

Если вебмастера все устраивает, он может пользоваться витриной либо на домене PDL-profit, либо привязать к витрине свой домен.

Если есть навыки программирования, можно выгрузить витрину на собственный ресурс. Однако изначально конструктор создавался для тех, кто умеет настраивать рекламу, но не умеет делать сайты.

Витрину можно сделать под Украину, Россию и Казахстан.

Сортировка по истории клиента о которой мы говорили выше тоже доступна в конструкторе (Smart).

Так выглядит один из дизайнов витрины (лендинга) созданный в конструкторе витрин pdl-profit.com Всего в партнёрке 23 вида раскладок на витрине на три гео

Возможность настроить умную сортировку (SMART), которая будет показывать офферы клиенту согласно его истории посещения кредитных организаций, которая есть в pdl-profit

Удобный бонус сотрудничества с партнеркой, который особенно любят новички — бот-помощник. Он присылает статистику вебмастера в телеграм. Например, уведомляет о статусе выплаты (на рассмотрении, в процессе или выплата сделана), о конверсии. Начинающим приятно получать уведомления о том, что что-то получилось, есть первый заработок. Бот частично выполняет функции саппорта, позволяет не логиниться в партнерке.

Фишки для профи

Многие инструменты я тестирую и использую самостоятельно. Потому что affiliate-менеджеру нужно не только знать про все инструменты, но и понимать, как они работают. И очень мощным направлением PDL-profit считаю API. Более опытные вебмастера поймут, почему это сильное преимущество. Дарина Мельник

В партнерке есть несколько видов применения технологии:

1. Вебмастер может получать статистику по API в свой трекер, даже не заходя в партнерку.

2. Вебмастер может получить API офферов. То есть любая изменяющаяся информация на оффере (ставка, логотип), сразу же приходит вебмастеру. Так, например, на витрине автоматически изменяется логотип кредитной организации.

В 2021 году компания запустила помимо реферального трафика, прием трафика по API.

Вебмастер может размещать у себя на сайте форму для заполнения данных и эти данные отправляются к рекламодателю по апи. Рекламодатель сам прозванивает клиента (он получает номер телефона, имя, иногда даже место работы). Рекламодатель самостоятельно работает с этими данными, а вебмастер получает вознаграждение.

Соответственно, вебмастеру не нужно тратиться на смс-рассылку, прозвон, дожимы.

Нулевой холд. Кейсы

В финансовой нише рекламодатель присылает подтверждение заявки в течение суток, но отчисления как и вебмастеру, так и партнерской сети он делает через 30-50 дней (холд) после совершения конверсии. То есть в конце месяца партнерская сеть подводит итог и ещё несколько дней ждет оплату.

До завершения этого периода вебмастер не может вывести заработанные деньги. PDL-Profit работает без холдов.

Такие кейсы происходят каждый день — как только зашла конверсия и если у вебмастера набрана минимальная сумма вывода, мы из своих средств выплачиваем вознаграждение. Дарина Мельник

Получается, что если рекламодатель вдруг откажется платить, все риски на компании. Отсюда и личная заинтересованность в том, чтобы дотошно проверять трафик вебмастера.

В PDL-profit существует проверка после первого и после второго вывода. Это нужно, чтобы, например, убедиться, что нет нарушения правил. Так минимизируются риски и компании, и рекламодателя. Естественно, что последний не хочет работать с плохим трафиком.

Важно: даже начинающий вебмастер может не ждать месяц и вкидывать в оборотку свои средства.

Отметим, существуют партнерки, у которых работает та же система, но только для проверенных вебмастеров. Уровень проверенности определяют affiliate-менеджеры. В PDL-profit схема работает для всех, кто льет трафик согласно правилам партнерки.

Как стать вебмастером PDL-profit

Прежде чем получить доступ к аккаунту, каждый вебмастер знакомится с менеджером. Так минимизируются риски сотрудничества с недобросовестными вебмастерами, ну и вебмастера знакомятся с партнеркой, начинают долгосрочный диалог с саппортом.

Моя задача, по двум-трем сообщениям отсканировать человека: стоит ли с ним вести дела. В любом случае мы работаем по принципу win-win. Дарина Мельник

Общение помогает познакомиться поближе с вебмастером. Но Дарина отмечает, что коллеги стараются делать это максимально быстро, не отягощая человека дополнительными расспросами.

Условно: «Привет, откуда льешь? Ок, давай активировать твой аккаунт»

В PDL-Profit принимают почти всех, кто не нарушает правил генерации трафика. К слову, если на каком-то этапе менеджер понимает, что вебмастер льет запрещенный трафик, он имеет право не активировать аккаунт.

Запрещенный источник — это фрод, мотивированный трафик. Понятно, что всем этим занимаются нечестные люди. Иногда они даже не знают, что это запрещено и могут сразу в личной переписке признаться, дать ссылку на свой сайт, где написано что-то вроде «даем 200 гривен за регистрацию».

С таким специалистом сотрудничество не начинают. Поэтому не надо так.

Как надо: