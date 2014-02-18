Обращение Netpeak в связи с событиями в Украине

Мы знаем, что кому-то покажется, что сегодня всё закончилось. И мы очень хотим, чтобы это было именно так. Для кого-то данный пост является запоздалым, тем не менее сейчас этим постом мы выражаем консолидированное мнение сотрудников компании, большая часть которых в течение трех последних месяцев и так высказывали свою личную позицию.

Еще 7 лет назад мы решили не жаловаться на правительство или менталитет наших людей. Вместо того, чтобы ныть о том, как всё плохо, тяжело и как некому позаботиться о нас или о близких нам людях, мы решили работать — работать ради развития экономики всей страны. Мы всегда делали большой акцент на том, что наша миссия — помощь в развитии малого и среднего бизнеса путём использования всех возможностей интернет-пространства. Мы искренне поставили себе главную цель — попасть в рамках одного поколения из третьего мира в первый, не изменяя свою географическую дислокацию.

При этом, все годы нашей работы мы оставались полностью аполитичными. У многих десятков сотрудников Netpeak могут быть разные мнения о ситуации, разные политические предпочтения. Но компания всегда держала нейтралитет с тем, чтобы не политикой, а своей работой изменять состояние страны к лучшему. Сегодня мы поняли, что не можем больше молчать — мы решили высказать свою политическую позицию.

Мы считаем себя обязанными дать оценку событиям, происходящим уже почти три месяца и приведшим к, де-факто, состоянию гражданской войны в Украине.

В конце ноября люди вышли на площадь в центре Киева с тем, чтобы высказать своё недовольство решением, которое принял президент в отношении Евроинтеграции. Вместо того, чтобы ответить на их недовольство цивилизованным диалогом, власть бросила на них бойцов различных спецподразделений: кого-то избили, кто-то попал в тюрьму, большинство же — просто были запуганы. За три прошедших месяца Украина нашла в себе силы сказать власти в лицо — мы устали бояться. Бояться милиции, чиновников, детей олигархов, коррупции, лжи, банков, кредитов, судов и беззакония. Речь уже давно идет не о Евроинтеграции, время цивилизованных диалогов властью бесповоротно упущено. Мы требуем перемен. Требуем, чтобы руководство страны ушло в отставку и ответило перед народом по закону. Мы прекрасно понимаем доводы о том, что заменить власть некем. Но мы понимаем также, что продолжать жить с этой властью больше нельзя.

Кто бы не пришел после, каким бы беспринципным подонком он не был, он будет знать, какой народ привел его к власти. Он будет знать, на что способен этот народ ради своей свободы. И народ будет знать, что он может заставить власть выполнять свои обязанности! В истории Украины черные дни. Дни, когда украинцы, призванные защищать людей от преступников, сами стали преступниками. Когда им уже не хватает лгать и воровать. Когда они стали убивать. Мы не за Евроинтеграцию, мы не против России, мы не за анархию, мы не «против» или «за» какого-то конкретного политика, но мы против затяжного духовного и экономического упадка, беспросветной коррупции, извращенной морали, отсутствия ценностей и чести, произвола властей и беззакония. И мы решительно против избиения и убийства людей, которым это все не нравится!

Сегодня убивают самых смелых и отчаянных, а завтра могут убить каждого из нас. Не каждый способен поставить свое здоровье и жизнь под угрозу и мы не призываем это делать — мы призываем вас помогать тем, кто все-таки решился на это, и с кем так цинично и хладнокровно расправляется на ваших глазах власть.На ресурсе «SOS Майдан» постоянно обновляется информация о людях, которым нужна помощь прямо сейчас — пострадавшим и раненым, а также семьям погибших. Помогайте этим людям, которые борются за наши с вами права и свободы. Помогайте всем раненным — не важно с какой они стороны баррикад, ведь все мы — жертвы безответственного режима. Мы знаем десятки примеров не из статей в СМИ, а от наших знакомых о том, какая ведется работа по запугиванию людей. И мы видим, что и сейчас подавляющее большинство людей запугано, в том числе и физически. Сейчас страшно выражать свое мнение публично. Как и многим из вас, нам тоже страшно — ведь мы ставим под удар 7 лет нашей работы, все наши планы и надежды.Но мы победим только вместе. Поэтому давайте поддержим друг друга, как бы не было страшно. Перестаньте молчать и делать вид, что ничего не происходит. Не бойтесь высказать свою позицию. Что может быть хуже, чем жить в постоянном страхе? Просыпайтесь и распространяйте документально подтвержденную информацию — фото и видео, среди тех, кто в силу разных причин не имеет к ней доступа. Украинцы должны знать правду. Информационная война больших игроков на мировой арене привела к тому, что есть существенный разрыв того, что видим мы — украинцы, и того, что публикуется во многих СМИ. Мы просим вас быть объективными и рассказывать то, что происходит рядом с вами. В этой гуще разнообразных интересов нам нужно усилить голос народа — голос беспристрастный и честный. Никто не знает лучше нас о том, что происходит на самом деле не в кабинетах политиков, а в нашей с вами реальной жизни.

Перед тем, как опубликовать это обращение от лица компании, мы провели внутренний опрос среди наших сотрудников. Мы задали один простой и четкий вопрос: «хотели бы вы, чтобы Netpeak публично поддержал протестующих против действующей власти?». Мнения разделились так:

Да, хочу — 55%

Нет, не хочу, потому что у Netpeak будут проблемы, не надо поддерживать публично — 31%

Нет, мне всё равно — 5%

Нет, считаю, что надо поддержать власть — 1%

Не знаю — 8%

Именно благодаря тому, что большая часть нетпиковцев поддержала идею обращения, мы и решили его опубликовать. Агентство Netpeak выражает свою полную поддержку народу Украины, который борется с безответственной и непрофессиональной властью и заявляет, что будет оказывать полную информационную и финансовую поддержку борцам за свободу нашей страны. Мы присоединяемся к коллегам из Work.ua, Prom.ua и другим, также опубликовавшим открытое обращение от своего имени. Помните, что для того, чтобы зло восторжествовало, хорошим людям достаточно просто ничего не делать.

Если ты хочешь перемен в будущем — стань этими переменами в настоящем. Махатма Ганди

Под обращением подписываются: Артём Бородатюк Андрей Чумаченко Надежда Вильдяева Дмитрий Гончаров Андрей Батин Сергей Пятницкий Виталий Яценко Александр Вайс Дмитрий Сергеев Екатерина Асауляк Сергей Соловьев Олег Саламаха Валерий Красько Юлия Шевченко Ирина Менив Оксана Чупрун Олег Скрып Дмитрий Кулик Светлана Шевчук Владимир Рева Татьяна Свиридова Анатолий Петровский Александр Максименюк Анна Сергеева Андрей Бондарь Вадим Скворцов Станислав Гайдар Александр Безносенко Михаил Сорвачев Сергей Долгов Екатерина Байрачная Константин Рябенко Ярослав Крутиков Вячеслав Бойко