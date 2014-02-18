Звернення Netpeak у зв'язку з подіями в Україні

Ми знаємо, що комусь здасться, що сьогодні все скінчилося. І ми дуже хочемо, аби це було саме так. Хтось може вважати, що цей пост мав з’явитись раніше. Проте зараз цим постом ми висловлюємо консолідовану думку співробітників компанії, більшість яких протягом трьох останніх місяців і так висловлювали свою особисту позицію.

Ще 7 років тому ми вирішили не скаржитися на уряд чи менталітет наших людей. Замість того, щоб скиглити про те, як все погано, важко і як нема кому подбати про нас чи близьких нам людей, ми вирішили працювати — працювати заради розвитку економіки всієї країни. Ми завжди наголошували на тому, що наша місія — допомога в розвитку малого та середнього бізнесу шляхом використання всіх можливостей інтернет-простору. Ми щиро поставили собі головну мету потрапити в рамках одного покоління з третього світу в перший, не змінюючи свою географічну дислокацію.

Водночас всі роки нашої роботи ми залишалися повністю аполітичними. У багатьох десятків співробітників Netpeak можуть бути різні думки щодо ситуації, різні політичні уподобання. Але компанія завжди тримала нейтралітет для того, щоб не політикою, а своєю роботою змінювати стан країни на краще. Сьогодні ми зрозуміли, що більше не можемо мовчати — ми вирішили висловити свою політичну позицію.

Ми вважаємо себе зобов'язаними дати оцінку подіям, які відбуваються вже майже три місяці і призвели до де-факто стану громадянської війни в Україні.

Наприкінці листопада люди вийшли на площу в центрі Києва, аби висловити своє невдоволення рішенням, яке ухвалив президент щодо Євроінтеграції. Замість того, щоб відповісти на їхнє невдоволення цивілізованим діалогом, влада кинула на них бійців різних спецпідрозділів: когось побили, хтось потрапив до в'язниці, більшість же просто були залякані. За три місяці, що минули, Україна знайшла в собі сили сказати владі в обличчя — ми втомилися боятися. Боятися міліції, чиновників, дітей олігархів, корупції, брехні, банків, кредитів, судів та беззаконня. Йдеться вже давно не про Євроінтеграцію, час цивілізованих діалогів із владою безповоротно втрачено. Ми вимагаємо змін. Вимагаємо, щоб керівництво країни пішло у відставку та відповіло перед народом згідно із законом. Ми чудово розуміємо тези щодо того, що замінити владу ніким. Але ми розуміємо також, що продовжувати жити із цією владою більше не можна.

Хто б не прийшов після, яким би безпринципним покидьком він не був, він знатиме, який народ привів його до влади. Він знатиме, на що здатний цей народ заради своєї волі. І народ знатиме, що він може змусити владу виконувати свої обов'язки! В історії України є чорні дні. Дні, коли українці, які мають захищати людей від злочинців, самі стали злочинцями. Коли їм уже не вистачає брехати та красти. Коли вони почали вбивати. Ми не за Євроінтеграцію, ми не проти Росії, ми не за анархію, ми не «проти» чи «за» якогось конкретного політика, але ми проти затяжного духовного та економічного занепаду, безпросвітної корупції, збоченої моралі, відсутності цінностей та честі, свавілля влади та беззаконня. І ми рішуче проти побиття та вбивства людей, яким це все не подобається!

Сьогодні вбивають найсміливіших і найвідчайдушніших, а завтра можуть убити кожного з нас. Не кожен здатний поставити своє здоров'я та життя під загрозу, і ми не закликаємо це робити — ми закликаємо вас допомагати тим, хто все-таки зважився на це, і з ким так цинічно та холоднокровно розправляється на ваших очах влада. На ресурсі «SOS Майдан» постійно оновлюється інформація про людей, яким потрібна допомога прямо зараз — постраждалим та пораненим, а також сім'ям загиблих. Допомагайте цим людям, які борються за наші з вами права та свободи. Допомагайте всім пораненим — не важливо з якого боку барикад, адже всі ми — жертви безвідповідального режиму. Ми знаємо десятки прикладів не зі статей у ЗМІ, а від наших знайомих про те, яка ведеться робота із залякування людей. І ми бачимо, що і зараз переважна більшість людей залякана, зокрема й фізично. Нині страшно висловлювати свою думку публічно. Як і багатьом з вас, нам теж страшно – адже ми ставимо під удар 7 років нашої роботи, всі наші плани та надії. Але ми переможемо лише разом. Тому давайте підтримаємо один одного, як би не було страшно. Перестаньте мовчати і вдавати, що нічого не відбувається. Не бійтеся висловити свою позицію. Що може бути гіршим, ніж жити в постійному страху? Прокидайтеся та поширюйте документально підтверджену інформацію — фото та відео, серед тих, хто через різні причини не має до неї доступу. Українці мають знати правду. Інформаційна війна великих гравців на світовій арені призвела до того, що є суттєвий розрив того, що ми бачимо — українці, і того, що публікується в багатьох ЗМІ. Ми просимо вас бути об'єктивними та розповідати те, що відбувається поряд з вами. У цій гущавині різноманітних інтересів нам треба посилити голос народу — голос неупереджений і чесний. Ніхто не знає краще за нас про те, що відбувається насправді не в кабінетах політиків, а у нашому з вами реальному житті.

Перед тим, як опублікувати це звернення від компанії, ми провели внутрішнє опитування серед наших співробітників. Ми поставили одне просте та чітке запитання: «Хотіли б ви, щоб Netpeak публічно підтримав протестувальників проти чинної влади?». Думки розділилися так:

Так, хочу — 55%

Ні, не хочу, тому що Netpeak матиме проблеми, не треба підтримувати публічно — 31%

Ні, мені все одно — 5%

Ні, вважаю, що треба підтримати владу — 1%

Не знаю — 8%

Саме завдяки тому, що більшість нетпіківців підтримала ідею звернення, ми й вирішили його опублікувати. Агентство Netpeak висловлює свою повну підтримку народу України, який бореться з безвідповідальною та непрофесійною владою та заявляє, що надаватиме повну інформаційну та фінансову підтримку борцям за свободу нашої країни. Ми приєднуємося до колег з Work.ua, Prom.ua та інших, які також опублікували відкрите звернення від свого імені. Пам'ятайте, що для того, аби зло перемогло, добрим людям досить просто нічого не робити.

Якщо ти хочеш змін у майбутньому – стань цими змінами в сьогоденні. Махатма Ганді

Під зверненням підписуються: Артем Бородатюк Андрій Чумаченко Надія Вільдяєва Дмитро Гончаров Андрій Батін Сергій П'ятницький Віталий Яценко Олександр Вайс Дмитро Сергєєв Катерина Асауляк Сергій Соловйов Олег Саламаха Валерій Красько Юлія Шевченко Ірина Менів Оксана Чупрун Олег Скрип Дмитро Кулик Світлана Шевчук Володимир Рева Тетяна Свиридова Анатолій Петровський Олександр Максименюк Анна Сергєєва Андрій Бондарь Вадим Скворцов Станіслав Гайдар Олександр Безносенко Михайло Сорвачов Сергій Долгов Катерина Байрачна Костянтин Рябенко Ярослав Крутиков В'ячеслав Бойко