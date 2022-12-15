Отличия между Universal Analytics и Google Analytics 4
Google анонсировал прекращение поддержки третьей версии Google Analytics (Universal Analytics) с 1 июля 2023 года. Это значит, что со временем единственным выходом станет работать с Google Analytics 4, которая еще осенью 2020 года официально вышла из бета-версии. Если переход от Google Analytics 2 к Google Analytics 3 означал фактически косметические изменения, без концептуальных правок, GA 4 — качественно новый этап в развитии. Он предлагает новую структуру сбора данных, что влечет за собой ряд дальнейших изменений. Давайте рассмотрим основные из них.
- Различие в типах хитов
- События
- Сессии
- Специальные параметры и показатели
- Сравнение данных в Universal Analytics и Google Analytics 4:
Напомню, поддержка Universal Analytics прекратится 1 июля 2023 года. При этом, несмотря на невозможность дальнейшего сбора данных, их хранение и отображение в интерфейсе Universal Analytics будет доступно еще шесть месяцев. Для пользователей платной версии Analytics 360 период пролонгируется на год.
То есть времени чуть больше. Но если Google Analytics — важная часть вашего инструментария, на основе данных которого вы анализируете эффективность каналов и принимаете решения об инвестициях, устанавливать новую версию нужно уже. Чтобы накопить необходимый объемы данных к дате Х.
Различие в типах хитов
Типы хитов* в GA 4 как таковые полностью заменяет понятие «Событие».
То есть в рамках Universal Analytics есть разные типы обращений: pageview, event, social, transaction/e-commerce, user timing, exception, app/screen view. В Google Analytics 4 все это соответствует событию (event).
|
Hit type (Universal Analytics)
|
Hit type (Google Analytics 4 )
|
Page View
|
Event
|
Event
|
Event
|
Social
|
Event
|
Transaction/e-commerce
|
Event
|
User timing
|
Event
|
Exception
|
Event
|
App/screen view
|
Event
Новый терминологический подход морфологически более правильный, поскольку как просмотр страницы, так и нажатие на кнопку или добавление товара в корзину — все это события, совершенные пользователем.
Если раньше взаимодействие пользователя с сайтом выглядело следующим образом:
User → Session → Hit → Pageview / Event / Social …
В Google Analytics 4 новую структуру взаимодействия можно свести к:
User → Event
Что дает такое упрощение?
Во-первых, появляется возможность одновременно подключить несколько потоков данных, как с мобильных приложений, так и с веб-сайтов. В итоге больше нет необходимости в наборе представлений (нижний уровень аккаунта), что и отображается в структуре Google Analytics 4 (Аккаунт — Ресурс).
Во-вторых, меняется модель сбора данных события в GA 4.
События: новый подход к пониманию, структуре и определению
События в Google Analytics 4 не равны событиям в Universal Analytics.
В справке Universal Analytics событием называется взаимодействие пользователя с контентом, кроме загрузки (просмотра) страницы.
В GA 4 событие — это определенное действие пользователя на сайте или в приложении в определенный момент времени (просмотр страницы, отправка формы, добавление товара в корзину и т. д.).
В обновленной аналитике имеются четыре типа событий:
- Автоматически зарегистрированные события — их Google собирает самостоятельно после установки счетчика на сайте.
- Улучшенная статистика — также события, которые Google собирает автоматически, но для начала нужно подтвердить согласие в интерфейсе.
- Рекомендуемые события — список уже заложенных в Google Analytics 4 событий для различных видов деятельности со стандартными именами и набором параметров.
- Специальные события — возможность задания кастомных событий и их параметров под индивидуальные потребности бизнеса.
Для определения события в ресурсах Universal Analytics и Google Analytics 4 используются разные методы. В ресурсах Universal Analytics это обязательные дескрипторы (категория, действие) и не обязательные (ярлык, ценность).
В Google Analytics 4 отсутствуют типы обращения (набора дескрипторов). Вместо этого используется модель аналогичная Firebase Analytics, построенная на событиях и их параметрах. Специальных параметров не может быть больше 50, но о них подробнее расскажу в следующем разделе. Вот пример, как это можно реализовать с помощью GTM:
Следовательно, в ресурсах Google Analytics 4 подход к пониманию событий, их структуры и, соответственно, модели их определения отличается от того, как это было в Universal Analytics.
Сессии в GA 4
Новая версия GA замещает уже привычную модель данных Сеансы/Просмотры на модель, которая базируется на событиях. Что позволяет применить ее как для мобильных приложений, так и для веб-сайтов. Сессии остались в новой версии GA, но подверглись некоторым изменениям.
В Universal Analytics сессией считается последовательность действий пользователя на сайте или в мобильном приложении в течение определенного периода времени. То есть сеанс фиксируется на основе настроенного хита на сайте и заканчивается:
- после 30 минут бездействия на сайте;
- автоматически регистрируется новый сеанс в начале нового дня в 00:00;
- после смены источника кампании.
В Google Analytics 4 сессия — тоже последовательность действий пользователя на сайте или в мобильном приложении в течение определенного периода времени, но сеанс регистрируется благодаря автоматическому событию session_start. Он также заканчивается после 30 минут бездействия, но при наступлении нового дня и после смены источника кампании сеанс продолжается. При просмотре статистики сеансов в разрезе дней сеанс будет засчитан в два дня.
Сравнение сеансов Universal Analytics и Google Analytics 4:
|
Universal Analytics
|
Google Analytics 4
|
Где фиксируются
|
Веб-сайты
|
Веб-сайты
|
Старт сессии
|
Взаимодействие с сайтом или приложением (отправка хита)
|
Отправка автоматического события session_start
|
Завершение сессии
|
1. 30 минут бездействия
|
30 минут бездействия
|
Минимальное возможное время ожидания продолжения сессии
|
1 минута
|
5 минут
|
Максимальное возможное время ожидания продолжения сессии
|
4 часа
|
7 часов 55 минут
|
Основные метрики
|
Число сеансов
|
Сеансы
Специальные параметры и показатели
В Universal Analytics с помощью специальных параметров и показателей можно отслеживать данные, которые не собираются автоматически, например, имя автора статьи, себестоимость товара и т. д. Функция позволяет заливать важную информацию о пользователе, товаре, событии или сеансе из CRM-системы и на основе дополнительных данных принимать более взвешенные решения.
Специальные параметры и показатели можно добавить на соответствующих вкладках администратора на уровне ресурса.
В Google Analytics 4 для формирования специальных параметров используются параметры событий. Вот таблица соответствия между Universal Analytics и Google Analytics 4 для наглядности:
|
Область действия Universal Analytics
|
Аналог в Google Analytics 4
|
Hit
|
Специальные параметры на уровне событий
|
Пользователь
|
Специальные параметры на уровне пользователя
|
Продукт
|
Параметры электронной торговли
|
Сессия
|
-
То есть в GA 4 можно формировать специальные параметры событий и пользователей. Аналогом особых характеристик Universal Analytics для продуктов выступают параметры электронной торговли. Для сеансов их создавать больше невозможно.
Специальные параметры в Google Analytics 4 можно создать только в области действия — событие. Их количество возросло до 50, аналогично есть возможность архивировать утратившие актуальность показатели. При формировании нового специального показателя следует задать параметр события и единицу измерения. При этом доступны четыре единицы измерения: стандартная, расстояние, время, валюта (в Universal Analytics можно было задать только целое число, валюту и время), появилась модификация типа данных.
Таким образом, в Google Analytics 4 изменилась методика формирования специальных параметров и показателей, область применения и возможности передачи данных.
Сравнение данных в Universal Analytics и Google Analytics 4
В связи с изменениями методики сбора данных в Google Analytics 4 появились новые показатели, а некоторые значения не совпадают с Universal Analytics.
Предлагаю рассмотреть основные показатели, связанные с пользователями, сеансами, просмотрами страниц, событиями, конверсиями и покупками.
Пользователи
В GA 4 к существующим ранее в Universal Analytics двум показателям (Всего пользователей, Новые пользователи) добавляется новый — Активные пользователи. Он показывает число пользователей, которые были активны последние 28 дней. Основной показатель в отчетах GA 4, на его основе рассчитывается метрика Пользователи. В отличии от Universal Analytics, где расчет ведется на основе Всего пользователей. Соответственно, данные при сравнении числа пользователей Google Analytics 4 и Universal Analytics будут разнится.
Данные по проекту за один период:
Universal Analytics
Google Analytics 4
Сеансы
Как я уже писал, переосмысление сеансов — одно из наиболее заметных изменений новой версии.
Сеанс начинается с запуска автособытия session_start. При изменении параметров кампании или наступлении полночи сеанс не прекращается.
Данные по проекту за один период:
Universal Analytics
Google Analytics 4
Средняя длительность сеанса в Universal Analytics и Среднее время взаимодействия на сеанс в Google Analytics 4 — это разные показатели, которые не поддаются сравнению. Официальная справка наводит следующие определения:
Среднее время взаимодействия — период, в течение которого приложение или сайт использовались на устройстве пользователя в активном режиме.
Из-за чего формируются отличия? Некоторые события, зарегистрированные на сайтах или в приложениях и не работающие в активном режиме, увеличивают продолжительность сеанса, но не добавляются в показатель Время взаимодействия и не учитываются при расчете Среднего времени взаимодействия.
Другое изменение связано с добавление к Показателю отказов еще Доли сеансов с взаимодействием в Google Analytics 4. Если в Universal Analytics Показатель отказов — это доля сеансов с просмотром одной страницы, в Google Analytics 4 — это процент сеансов без взаимодействия. Когда пользователь зашел на сайт и не активировал никакого другого события или пребывал менее 10 секунд. При этом Доля сеансов с взаимодействием — это процент сеансов, которые длились дольше 10 секунд, или было реализовано хотя бы одно событие-конверсия, или минимум два события-просмотра страницы или экрана.
Просмотры страниц
Относительно просмотров страниц в Google Analytics 4 есть ряд новшеств, которые напрямую не влияют на количественные изменения.
В GA 4 просмотр страницы — это автоматически регистрируемое событие page_view.
Есть возможность фиксировать Просмотры страниц (Просмотры), отсутствует показатель Уникальные просмотры.
В отличии от Universal Analytics количество просмотров страниц сайта и экранов приложения отображается в рамках одного ресурса.
Отличия количества просмотров в Google Analytics 4 и Universal Analytics происходит из-за разных методов подсчета событий и пользователей.
Также в Google Analytics 4 нет показателя Средняя длительность просмотра страницы, но есть близкий вариант Среднее время взаимодействия — средний период времени, в течение которого приложение или сайт находился в активном режиме.
События
Близким аналогом показателя Всего событий Universal Analytics выступает Количество событий в Google Analytics 4, но они могут иметь разные значения, поскольку:
- события, напомню, в новой версии аналитики имеют другое семантическое определение;
- GA 4 использует другую методику сбора данных.
То есть это разные показатели, и об этом нужно помнить не только при сравнении данных, но и при переносе данных из Universal Analytics в Google Analytics 4.
Конверсии
В регистрации
- В Universal Analytics конверсии определяются целью, в Google Analytics 4 событием.
- В Universal Analytics поддерживается пять типов целей (Целевая страница, Продолжительность, Страниц за сеанс, Умные цели и Цели-события) в Google Analytics 4 только Конверсии-события.
- В Universal Analytics учитывается только одна конверсия на сеанс, в Google Analytics 4 все конверсии без привязки к сеансам ( еще одно косвенное подтверждение, что о сеансах можно забыть 🧐).
Покупки
Последний показатель, который хочу затронуть — покупки. Эти показатели можно сравнивать, и они должны быть очень близкими в количественном эквиваленте. Есть отличия в формировании массивов products для Universal Analytics и items для Google Analytics 4. Но существенные различия в отчетах покупок двух версий аналитик могут свидетельствовать об ошибках настроек, сигналом, что стоит провести повторную проверку.
Запомнить
- Google Analytics 4 это не просто усовершенствование Universal Analytics, это новая методика сбора и превращения данных, что открывает новые возможности для анализа.
- Структура взаимодействия с сайтом упрощена до Пользователь — События, и вокруг этой схемы выстраивается цепь изменений в морфологии пользователей, событий, параметрах, данных ряда показателей.
- Сеансы утрачивают свою актуальность в новой модели взаимодействия.
- В Google Analytics 4 изменилась методика формирования специальных параметров и показателей, область применения и возможности передачи данных.
- Новый подход к пониманию событий, их структуры и соответственно модели их определения.
- В связи с изменениями методики сбора данных в Google Analytics 4 появились новые показатели, некоторые привычные показатели Universal Analytics утратили свою актуальность.
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