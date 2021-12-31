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Бизнес

Падения года. Семь массовых сбоев, оставивших миллионы людей без привычных сервисов

Нуард Погосян
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Когда жизнь переведена в онлайн, массовый сбой системы может стать проблемой. От мелкого раздражения из-за невозможности отправить сообщение в Телеге или выложить пост в Инсте до потери денег, когда ПриватБанк продает клиентам доллары по цене евро. Предлагаю вспомнить самые массовые падения 2021 года, повлиявшие на миллионы людей по всему миру.

3,5 млн веб-сайтов пострадали из-за пожара в дата-центре 

Когда? 10 марта.
Что? Пострадали 3,5 млн веб-сайтов по всему миру.
Причина? Пожар в дата-центре хостинг-провайдера OVH в Страсбурге.

Масштабный пожар в центре обработки данных затронул 65 тысяч клиентов провайдера OVH, пострадали более 3,5 млн сайтов на 464 тысячах доменов. В первую очередь это французские ресурсы, например, веб-сайт Центра Помпиду. Не работал блог криптовалютной биржи Deribit, упали правительственные порталы Франции, Великобритании, Польши.

Потери для OVHcloud оценили в более чем 100 млн евро. Под угрозой оказалась IPO компании, хотя в октябре она вышла на биржу. Долгое время провайдер занимался восстановлением данных на 12 тысячах уничтоженных серверов. Но, например, информация с серверов онлайн-игры Rust была утеряна безвозвратно.

Из-за обновления WebView перестали работать Android-приложения

Когда? 23 марта.
Что? Массовый сбой Android-приложений.
Причина? Ошибка в обновлении Android WebView.

В конце марта несколько часов во многих странах, в том числе в Украине, глючили популярные приложения на Android. В том числе неполадки коснулись Gmail и Chrome. Довольно быстро разобрались, что причина в неудачном апгрейте WebView.

Сначала пользователи сами нашли простой способ решения вопроса — удалить (откатить к заводской версии) приложение. А 24 марта Google срочно выкатил еще одно обновление для этого системного компонента.

И снова Twitter glitches

Когда? 17 апреля.
Что? Массовый сбой в Twitter.
Причина? Twitter glitches?…

Это был уже второй в апреле сбой в работе соцсети. Он коснулся в первую очередь США, стран Западной Европы и Японии. Большинство пользователей жаловались на некорректную работу десктопной версии, но были проблемы и с приложением, и с загрузкой твитов.

Также о массовых сбоях в Twitter сообщали 1 июля, 28 сентября, 13 октября и 8 ноября. Twitter glitches — привычное, но не смертельное для пользователей явление.

Failure из-за Fastly

Когда? 8 июня.
Что? Глобальный сбой в онлайн-работе крупнейших компаний.
Причина? Ошибка в работе CDN-провайдера Fastly.

Американская компания Fastly оказывает услуги по доставке контента (Content delivery network). Из-за «изменения конфигурации у одного из клиентов» в работе провайдера произошла ошибка. Это сказалось на многих. О сбоях сообщили Amazon, Reddit, Twitch, PayPal, стриминги HBO Max, Hulu, Spotify, Shopify.

фестлай сбой

Источник

Легли сайты мировых медиа CNN, BBC, Bloomberg,The Guardian, The New York Times, Financial Times. The Verge даже пришлось рассказывать читателям о новостях в Google доксах.

Ошибку удалось обнаружить меньше чем за час и в скором времени исправить. Клиенты оценили оперативность Fastly, акции компании даже выросли в цене.

акции фестлай

Из-за неудачного обновления засбоил Google

Когда? 22 июня.
Что? Сбой приложения Google.
Причина? Обновление приложения.

Обновление приложения Google до версии 12.23.16.23 привело к неполадкам на Android-смартфонах и жалобам на поисковик в США и Европе.

сбой в гугл

Источник

Те самые шесть часов без Facebook

Когда? 4 октября.
Что? Падение Facebook.
Причина? Удаление DNS-записей Facebook, которые привели к потери связи с дата-центром.

Наверное, самое эпохальное падение 2021 года, которое коснулось Facebook, Instagram и WhatsApp и затронуло 1,5 миллиарда пользователей. На шесть часов соцсети были отрезаны от интернета, исправить неполадки не могли еще и потому, что сотрудники компании остались без корпоративной связи и даже доступа к своим рабочим местам.

Общение, реклама, невозможность авторизоваться, если для этого использовалось приложение Facebook, рабочая переписка — все оказалось парализованным. Например, глава БФ «Корпорация монстров», которая ведет коммуникацию (в том числе анонсирует экстренные сборы) через страничку в Facebook назвала этот период «концом фонду».

ножевникова про падение

Многим пришлось искать альтернативные каналы коммуникации.

На фоне сбоя рухнули акции не только Facebook, но других IT-гигантов. А Марк Цукерберг потерял $6 млрд чистого капитала.

Глобальный сбой в сервисе Gmail

Когда? 12 ноября.
Что? Глобальный сбой в сервисе Gmail.
Причина? Сбои в Google Cloud Load Balancing (GCLB).

Добраться до своих почтовых адресов люди не могли в Европе, Азии и США. Это касалось десктопной и мобильной версии. Глючили также Google Chat, Google Meet и Календарь Google. В некоторых странах не было доступа к YouTube. Технический сбой выявили и устранили в течение пары часов.

Но уже 16 ноября проблемы возникли с сайтом Google, поисковиком и аккаунтами пользователей. Сбои в Google Cloud повлияли на работу Spotify, Discord, Snapchat, Pocemon Go, Rocket League и Apex Legends.

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Нуард Погосян

12 лет в журналистике. Работала шеф-редактором телеканала, редактором прямых эфиров и многих проектов. В том числе детской познавательной программы. Поэтому мой главный навык — рассказывать доступно и увлекательно о чем угодно.

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