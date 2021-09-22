Первая помощь в офисе — как себя вести в нештатных ситуациях

Приступ эпилепсии, паническая атака, инсульт, инфаркт — критические состояния здоровья, которые встречаются наиболее часто. Надо уметь их распознавать и понимать, что делать в каждом случае. Предлагаем ознакомиться с признаками этих состояний и что необходимо делать, ожидая врача.

Эти навыки тем более актуальны во время пандемии, когда осложнения от перенесенного COVID-19 затрагивают сердце, сосудистую и нервную системы.

Эпилепсия — находитесь рядом с больным

Эпилепсия — одно из наиболее распространенных заболеваний в неврологии.

Во время приступа важно чье-либо присутствие рядом с больным, чтобы свести к минимуму риск для жизни и здоровья.

Как распознать

Как правило, эпилептический припадок начинается внезапно, в любое время. К его симптомам относятся:

тошнота, рвота;

отсутствие реакции на обращения окружающих;

изменение цвета кожи;

учащенное дыхание;

потеря равновесия, падение;

судороги, конвульсии с выгибанием тела;

нечленораздельные выкрики;

потеря сознания;

слюноотделение, иногда с пеной;

непроизвольное мочеиспускание и дефекация.

Предотвратить приступ сложно, но по определенным признакам можно распознать его приближение: это поможет заранее отвести больного в безопасное и уединенное место, уложить его на горизонтальную поверхность, чтобы избежать травм во время падения.

О приближении припадка могут говорить заторможенность, нарушение координации, подергивание мышц, отсутствующий взгляд, бессвязная речь, тревожность.

Что надо делать

Когда случился приступ, самое главное — находиться рядом с больным до тех пор, пока припадок не завершится. Если нет непосредственной угрозы жизни, вмешиваться в ход событий не стоит. По окончании приступа больному нужно предложить помощь.

Человек, который оказывает помощь пострадавшему, должен убедиться в безопасности мероприятия, надеть перчатки, чтобы не контактировать со слюной больного, другими биологическими жидкостями.

Во время эпилептического припадка нужно:

Положить под голову пострадавшего что-то мягкое. Повернуть голову на бок, чтобы больной не захлебнулся рвотными массами. Попытаться перевернуть пострадавшего на бок, а по окончании приступа — сделать это обязательно во избежание западания языка. По возможности ослабить галстук, ремень, расстегнуть ворот рубашки, снять вещи, затрудняющие дыхание. Снять очки, убрать все травмоопасные предметы. Засечь продолжительность приступа, время его начала и конца — эти сведения могут быть важными для врача. Вызвать скорую помощь, если:

приступ длится более пяти минут;

повторяются несколько коротких приступов;

такой припадок случился впервые;

если нет уверенности в причине приступа.

Чего делать нельзя

Необходимо знать, чего категорически нельзя делать во время эпилептического припадка:

пытаться сдерживать конвульсии с применением силы;

разжимать челюсти, вставлять между ними какие-либо предметы (ложку, шпатель, палку);

давать лекарства через рот, поить;

пытаться привести человека в чувство: хлопать по щекам, делать искусственное дыхание и массаж сердца.

Больному эпилепсией нельзя работать в душном и шумном помещении, а также противопоказаны работа по ночам, переутомление, частая смена климата и часовых поясов.

Инструкцию по поведению с больным можно найти на сайте Верховной Рады Украины.

Панические атаки — помогаем человеку справиться с тревогой

Паническая атака (ПА) не несет угрозы жизни, но сильно ухудшает ее качество. Паническая атака начинается неожиданно и длится чаще всего от нескольких минут до часа.

Как распознать

Для ПА характерны одновременно две составляющих:

сильная паника, которая возникает внезапно, без видимых причин: человек утрачивает чувство реальности, его охватывает страх смерти, сумасшествия, утраты контроля;

физические симптомы: учащенное сердцебиение, удушье, боль в груди, покалывание в конечностях, головокружение, тошнота.

Самостоятельно ставить диагноз панической атаки на основании этих признаков нельзя, диагностика — только в компетенции врача.

Что надо делать

Паническую атаку, которая случается впервые, бывает сложно распознать, так как она сопровождается симптомами, характерными для других заболеваний: инфаркта, инсульта, гипогликемии. Поэтому, если у человека раньше не было ПА, лучше сразу вызвать скорую помощь.

Когда известно, что сотрудник подвержен ПА, при возникновении приступа можно предпринять следующее:

Сделать вместе дыхательные упражнения:

медленный вдох в течение пяти секунд — задержка дыхания на две секунды — медленный выдох в течение пяти секунд, после двух таких циклов сделать пять обычных вдохов-выдохов;

дышать квадратом: на четыре счета вдох, на четвертом остановка, на четыре — выдох и на четвертом остановка.

Важно: ощущение тревоги может продолжаться в течение часа. Отлично работают все доступные техники «заземления», так как тревога — это состояние, прерывающее связь с телом и помещающее в переживание «там и тогда». А тело всегда «здесь и сейчас».

Попросить человека направить внимание на происходящее здесь и сейчас — вокруг него. И назвать:

пять вещей, которые можно увидеть;

четыре вещи, которые можно потрогать;

три вещи, которые можно услышать;

две вещи, которые можно понюхать;

одну вещь, которую можно попробовать на вкус.

Предложить человеку подышать в пакет или сложенные ладони. Напомните коллеге, что паническая атака — это реакция симпатической нервной системы, ПА обязательно закончится.

Постарайтесь минимизировать физический контакт с человеком — так, не нужно брать его за руку. Это может спровоцировать эмоциональную регрессию (если человек пережил сексуальное или физическое насилие).

Если боль в груди во время ПА не проходит в течение пяти минут и отдает в левую руку, необходимо вызвать скорую помощь.

Людям с ПА рекомендуется проходить терапию и наблюдаться у невролога и/или психиатра.

Во время панической атаки категорически противопоказаны стимуляторы. Например, кофеин усугубляет панику.

Инсульт — сразу вызывайте «скорую»

Инсульт — заболевание, вызванное нарушением мозгового кровообращения вследствие закупорки или разрыва сосуда в головном мозге. Инсульт представляет серьезную угрозу жизни и здоровью и часто приводит к тяжелым последствиям: нарушению памяти, зрения, слуха, двигательной активности, психическим расстройствам.

Избежать осложнений можно, если принять меры в течение первых трех-шести часов с начала заболевания.

Как распознать

«Коварство» болезни состоит в том, что она может протекать без явных для заболевшего признаков — жертва инсульта не всегда сразу ощущает изменения своего состояния и может утверждать, что чувствует себя хорошо. Со стороны кажется, что человек ведет себя странно, как пьяный, у него нарушены речь и координация движений.

В таких случаях распознать инсульт можно по алгоритму FAST:

F — face: если попросить человека улыбнуться, свидетельство инсульта — кривая улыбка из-за паралича одной из половин лица;

A — arms: если попросить человека вытянуть руки перед собой, при инсульте одна рука будет ниже другой, может уйти в сторону.

S — speech: вследствие инсульта нарушается речь — она становится невнятной, шепелявой при проговаривании даже простых фраз;

T — time: время незамедлительно звонить в скорую помощь, если есть хоть один из этих симптомов

К критическим признакам инсульта, которые ощущает сам больной относятся:

нарушение координации движений;

нарушение слуха и зрения;

онемение губы, части лица;

онемение конечностей;

внезапное сильное головокружение.

При этих симптомах нужно сразу вызвать скорую помощь.

Источник и больше информации о признаках и помощи при подозрении на инсульт вы найдете на Redcross

Что надо делать

При подозрении на инсульт необходимо:

обеспечить больному удобное положение и покой;

вызвать скорую помощь по телефону 103: описать симптомы, сообщить информацию о больном (местонахождение, анкетные данные, возраст и пол), ответить на вопросы диспетчера, дождаться, чтобы диспетчер положил трубку первым;

попросить о помощи окружающих: нужно, чтобы было кому встретить скорую помощь или побыть рядом с больным;

контролировать состояние пострадавшего: в случае ухудшения повторно вызвать бригаду скорой помощи;

при отсутствии у больного дыхания начать сердечно-легочную реанимацию.

Чего делать нельзя

Если есть подозрение на инсульт, в ходе оказания первой доврачебной помощи нельзя:

оставлять больного без присмотра до приезда скорой помощи;

давать какие-либо медикаменты, даже если человек их принимает регулярно;

давать питье или еду;

приводить в чувство с помощью нашатырного спирта;

откладывать вызов скорой помощи в ожидании улучшения.

При малейшем подозрении на инсульт необходимо сразу вызвать скорую — своевременная помощь позволяет избежать осложнений.

Ещё больше информации об инсульте — на сайте Верховной Рады.

Инфаркт миокарда — слушайте свой организм

Инфаркт миокарда — острая форма ишемической болезни сердца. Это омертвение сердечной мышцы, которое наступает из-за недостаточного кровотока, и, как следствие, нарушения доставки питательных веществ и кислорода.

По данным ВОЗ, болезни сердца — причина смертности № 1 в мире.

Как распознать

Инфаркт дает о себе знать заранее, поэтому важно обращать внимание на свое самочувствие.

Предвестники инфаркта у мужчин и женщин отличаются. Первые проявления сердечной недостаточности у мужчин начинаются за три–семь дней до приступа, у женщин — за две–четыре недели. Если вовремя обратиться к врачу, серьезных последствий можно избежать.

Для мужчин характерны симптомы:

повышенное давление;

одышка даже при незначительных нагрузках;

повышенное потоотделение;

отек конечностей;

нарушение памяти;

резкое ослабление мышц.

Случаи инфаркта у женщин фиксируются реже, чем у мужчин. По этой причине до недавнего времени ориентировались на мужскую симптоматику инфаркта. Последние наблюдения показали, что симптомы инфаркта у женщин отличаются от мужских. Для предынфарктного состояния женщин характерны:

беспричинная тошнота, рвота;

кровоточивость десен;

частое мочеиспускание по ночам;

отеки лица и конечностей;

прерывистое дыхание во сне, храп.

Если есть такие симптомы, нужно пройти обследование, чтобы предотвратить наступление острейшей стадии инфаркта — именно для нее характерны болевые ощущения.

Скорую помощь нужно вызвать, если:

есть сжимающая резкая боль и жжение за грудиной;

ощущается боль, которая отдает в нижнюю челюсть, левое ухо, левую руку;

есть слабость, потливость, тошнота;

присутствует страх смерти.

Что надо делать

В ожидании врача необходимо:

придать больному полусидячее положение: усадить в кресло с подлокотниками, если есть возможность — уложить на кровать с поднятым изголовьем или высокой подушкой;

узнать, принимает ли человек какие-то препараты, рекомендованные лечащим врачом, и если они есть — помочь их принять;

расслабить сдавливающие детали одежды: воротник, галстук, ремень;

снять украшения;

открыть окна, обеспечить приток свежего воздуха;

в случае остановки сердца или дыхания сделать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

Источник видео и больше информации о первой помощи при сердечном приступе вы найдете на Redcross

Чего делать нельзя

До приезда скорой помощи больному нельзя ходить, принимать пищу, курить.

Не рекомендуется давать пострадавшему лекарства, кроме тех, которые назначены его лечащим врачом.

Инструкцию по оказанию первой помощи читайте на сайте Верховной Рады.

Как подготовиться к нештатным ситуациям со здоровьем сотрудников

Ознакомить людей с правилами оказания первой помощи — полдела. Чтобы эти меры не оказались напрасной тратой времени, сделайте еще несколько шагов:

Разместите в офисе на видном месте информационные плакаты-памятки о поведении в нештатных ситуациях. Если нет достаточного опыта в оказании первой помощи, все полученные по этому поводу сведения в ответственный момент могут вылететь из головы. Памятка поможет быстрее сориентироваться, что надо делать. Позаботьтесь об аптечке для оказания первой помощи. В комплектацию обязательно должны входить плотные медицинские перчатки, маски-клапаны для безопасного проведения сердечно-легочной реанимации, перевязочный материал, жгут, термоодеяло. Исходя из потребностей сотрудников, включите в набор другие элементы, например, тонометр, ингалятор, глюкометр. Рассмотрите возможность оформления корпоративной медицинской страховки. Нужен пакет, куда входит вызов неотложной помощи: скорая по страховке приезжает гораздо быстрее государственной. Добавьте в мессенджер Telegram-бот, который присылает инструкции по оказанию первой помощи. Пройдите с сотрудниками тренинг по оказанию первой помощи, чтобы обрести навыки, закрепленные практикой. Периодически — один–два раза в год — проводите повторные занятия. Интересуйтесь особенностями здоровья вновь принимаемых сотрудников: в критический момент эти сведения окажутся полезными.

Постепенное возвращение с удаленки на работу в офис подразумевает ответственное отношение к здоровью — своему и сотрудников.

За помощь в подготовке материала благодарим Игоря Корпусова, сооснователя FAST, автора подкаста о безопасности «Чаще сохраняйся» и гештальт-терапевта Ксению Селину.