Почему мертвецы ставят «лайки» в Facebook?

Или почему вегетарианец рекомендует McDonald's? А почему парень, у которого никогда не было машины, подписался на Subaru? Представляю вашему вниманию частичный перевод статьи про темную сторону «лайков».

Просматривая ленту в Facebook, некто Brendan O’Malley заметил, что его старый друг Alex Gomez «лайкнул» банк Discover. Это его удивило не только потому, что Алекс ненавидел корпорации, но потому что Алекс погиб полгода назад. Фейсбуковский «лайк» датирован 1-м ноябрем, что странно, ведь Алекс умер в марте. Учитывая личные взгляды Алекса, этот «лайк» вполне можно считать оскорбительным.

А вот и скриншот:

Похоже, Facebook попросту не отслеживает это — если никто не поменял статус страницы покойного, для социальной он сети все еще жив. Чтобы проанализировать последние посты на стене давно неактивных страниц, нужно потратить достаточно много времени. И вряд ли с этим справится какой-то алгоритм — должно быть, нужен специальный отдел по поиску мертвецов в Facebook.

Аккаунты умерших людей переходят в специальный статус — на английском это называется 'memorialized', т.е. памятные. Если аккаунт в этом статусе, никто не может залогиниться и добавлять/удалять друзей. В зависимости от настроек приватности, друзья могут писать на стене сообщения покойному, также можно отправить личное сообщение. Весь контент остается, включая «лайки» и «шейры», но человек больше не появляется в блоках «Вы можете их знать» и других предложениях. Чтобы сообщить о погибшем и перевести его аккаунт в новый статус, нужно отправить заявку в Facebook при помощи этой формы.

В марте 2012-го проскакивала информация о том, что в Facebook уже более 30 миллионов профилей мертвых людей. Однако это не первый случай, когда автор статьи замечал странные «лайки»: некоторые друзья будто «лайкали»безрассудно и наугад. Так, либерал мог внезапно поддерживать в социалочке Митта Ромни и т.д. Впрочем, про парня без Subaru, но подписавшегося на их страницу — ничего удивительного. Это как удивиться мальчишке, заглянувшему в салон Porsche: если его выгонят с фразой «тебе здесь нечего делать!», когда он вырастет, никогда не купит Porsche. Также и с «лайкали» — лучше относиться к этому проще: «мне нравится, что вам нравится». Но хорошо, если бы Like — был просто Like'ом. Когда автор статьи спросил друзей про те «лайки», оказалось, что они их не ставили. Так как это получается?

Тайна непреднамеренных лайков или вся правда о продвижении постов

Те, кто ведут свои страницы давно, помнят о времени, когда все только и гнались за фанами: проводили всякие акции, разыгрывали ценные призы и призывали подписываться на страницу. В общем, большинство крупных компаний с легкостью собрали многотысячную аудиторию, но вскоре заметили, что под каждым постом показано количество пользователей, которые реально имели возможность его прочитать (о метрике «talking about this» читайте в этом посте). И количество это в лучшем случае равнялось 10% аудитории. Что с одной стороны логично — количество постов и страниц, на которые мы подписаны, растет экспоненциально. Не все пользователи просматривают ленту каждый день, а те, кто просматривают, не всегда делают это больше одного раза в день. Чтобы угодить рекламодателям, появилась опция продвижения постов. Вкратце: чем больше фанов, тем дороже обойдется продвижение постов. Используя эту опцию, вы получаете внимание аудитории, которое выражается в отметках «мне нравится», переходах по ссылке в посте и новоиспеченных фанах страницы. Последнее — только в случае, если вы выбрали продвижение поста не только среди подписчиков, но и среди их друзей. Т.е. ваш пост показывается у «чужих» людей в ленте под соусом «Марии К. нравится бренд Х и вот что они, значит, пишут сегодня». С покойным Алексом как раз такая ситуация и вышла, но странно в этом то, что Алекс мог подписаться на страницу ненавистной корпорации. Когда мы заказывали продвижение постов, примерно 20% отметок «мне нравится» были от людей, которые не знают русского языка (особенно интересовались нашими постами почему-то венгры). Сомневаюсь, что кто-то из них пользовался встроенной опцией перевода «See Translation». Автор статьи тоже решил поэкспериментировать и заказал продвижение постов для своего проекта. Количество просмотров теперь радовало глаз, но эти просмотры и лайки совсем не казались качественными. Симптомы те же: совершенно нерелевантные люди из Южной Америки, Азии и восточной Европы. Были даже комментарии арабской вязью, что уж говорить. Впрочем, совсем плохо было раньше, сейчас алгоритмы Facebook чуть лучше фильтруют явных ботов и отметки «мне нравится» появляются от более-менее релевантной аудитории. Хотя переходов по ссылке в посте — как и раньше, кот наплакал. Сомнение в том, насколько эти «лайки»осмысленные. И еще пара примеров:

А был ли лайк?

И про Subaru:

И вот что ответил E.V. на вопрос про этот лайк: Можно было бы не придать этому значение — может, «лайкнули»и забыл уже давно, но он пишет, что он «последний человек, кто когда-либо лайкнул бы автомобильный бренд». И таких примеров очень много. В 2012 году у нас был пост про отдел Data Science Team в Facebook, где подробно шла речь о том, какая информация о пользователях оседает в дата-центрах социальной сети. Ценность этих данных была бы выше, если бы было меньше таких ошибок. Если уж показывать рекламу с упоминанием кого-то из друзей, то показывать того, кто действительно является подписчиком того или иного бренда.

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Ну, а теперь еще одна история: в начале апреля мы обнаружили, что на страницу Netpeak внезапно подписались несколько тысяч фанов. Конечно, это были ребята с иностранными именами, иногда без фотографий, с подписками на 5-10 разных страниц. На тот момент их было свыше 8 тысяч. Происки конкурентов, уж было подумали мы, но каково же было удивление, когда никаких «разоблачительных» постов не последовало, а процент вовлеченной аудитории значительно вырос. Свыше 5 тысяч вовлеченных фанов без всяких признаков активности — шутка ли? С каждым днем их количество шло на убыль — видимо, алгоритмы их «просеивали». Сейчас наконец не наблюдаем их совсем. И в качестве десерта — скриншот из свежего исследования Emarketer об эффективности рекламных инструментов Facebook: