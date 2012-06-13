SMM

3 фишки про продвижение постов в Facebook
Катерина Коламбет
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В Facebook стерта грань между пользовательскими и рекламными постами — и те, и те оказываются в общей ленте. Конечно, поток информации не остановить и если маркетер хочет привлечь к бренд-контенту дополнительное внимание, стоит воспользоваться опцией Promote post. Можно рекламировать каждый пост, опубликованный в течение последних трех дней (запущенные кампании автоматически останавливаются по истечении срока). И еще одно ограничение: эта опция доступна только администраторам страниц, на которых уже есть 400+ фанов.

В некоторых англоязычных источниках указано, что в обычном режиме посты видят около 16% фанов. На самом деле, цифра «плавающая» — это пользователи Facebook, которые просматривали свою ленту новостей в тот день, когда вы опубликовали свой пост. Выбрав бюджет, можно значительно повысить реальное количество читателей и как результат — процент вовлечения.

The challenge

Рекомендованные бюджеты — 5 и 10 у.е., но можно задать и другую цифру. Прогнозы зависят от количества фанов.

Рекомендованные бюджеты

Если на странице будет 18 000 фанов, бюджеты продвижения постов будут предложены в диапазоне от 10 до 100 у.е. Без дополнительной рекламы из 18 000 фанов отдельно взятый пост увидят в лучшем случае 3-4 000 (процент вовлечения указывается под каждым постом, также можно посмотреть это в Insights).

1. Чтобы не путаться, кампании по продвижению постов можно переименовывать, ведь по дефолту используется ID постов.

Переименовать кампанию

2. Также можно и нужно проверить таргетинг. По дефолту таргетинг настроен очень уж широко — от Индонезии до Узбекистана. Если вы рекламируете пост про локальное событие, вам стоит сфокусироваться на одном городе.

who live in one of the countries: United States, Georgia, Azerbaijan, Italy, Kazakhstan, Moldova, Belarus, Armenia, Mexico, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Canada, Spain, Turkey, United Kingdom, Israel, Argentina, Russia, Bulgaria, Hungary, Egypt, Tunisia, Ukraine or Iraq

3. В Facebook теперь есть опция «Always promote my most recent post», но аккуратнее — легко спустите бюджет «на ветер». Отчет по проведенной кампании выглядит так:

Отчет по проведенной кампании

Не густо, конечно. По-прежнему стоит делать ставку на крутой контент.

А ещё нужно делать ставку на чёткое продвижение в социальных сетях:

Хочу SMM и рекламу в соцсетях

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соцмедиа продвижение в Facebook продвижение постов в Facebook
Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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