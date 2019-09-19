Контент-маркетинг

Почему мы так говорим — из истории устойчивых выражений
Георгий Рябой
7028 95 0
1568887148
23

В одном редакторском сообществе произошел спор: чем растекался по древу Боян из «Слова о полку Игореве», «мыслию» или «мысию» (белкой). Сошлись на мыси. Слово старое, непонятное, но по смыслу подходит.

То есть «растечься мыслию», скорее всего, более поздняя «устная опечатка». Как «скрипка-лиса».

Недавно я обнаружил изданную 60 лет назад книгу «Из жизни слов» (автор — Эдуард Вартаньян, редактор — Лев Успенский) и открыл для себя заново многие устойчивые выражения. Некоторые интересные объяснения публикую ниже. Вдруг и вы удивитесь, узнав начальные формы и значения привычных оборотов.

Вот где собака зарыта

Существует много разных объяснений этой странной поговорки. Одно из первых — рассказ историка Плутарха о верном псе, который будто бы, догоняя вплавь ушедшего на корабле своего хозяина Ксантиппа, погиб от утомления и был зарыт на острове Саламине, где его могилу показывали любопытным.

Более правдоподобным кажется другое предположение. Средневековые искатели кладов не любили вслух произносить слова «клад», «сокровище»: ведь, по их мнению, все клады были под охраной нечистой силы. Они предпочитали вместо этого говорить о скрытом под землей «черном псе», которого надлежит добыть. Значит, слова «вот где зарыта собака» для них имели значение «вот где зарыт клад».

В сорочке родиться

В «Легенде о Тиле Уленшпигеле» рассказывается, как у доброй голландской женщины Сооткин родился маленький Тильберт, Тиль Уленшпигель.

«...Кума Катлина завернула его в теплые пеленки, присмотрелась к его головке и показала на прикрытую пленкой макушку.
— В сорочке родился! — сказала она радостно».

У поэта Алексея Кольцова один из героев его стихов, напротив, жалуется:

Ох, в несчастный день,
В бесталанный час
Без сорочки я
Родился на свет...

Что за странности? Ведь слово «сорочка» значит «рубашка».

Значит, но не только это. Раньше «сорочками» называли и разные плёнки, перепонки — скажем, ту, которая находится под скорлупой яйца.

И вот, оказывается, изредка случается, что новорожденные являются на свет с головками, покрытыми тоненькой пленкой; она затем скоро спадает. Наши предки считали такую пленку счастливой приметой; французы и сейчас зовут ее «шапкой счастья».

Втирать очки

Вы задумывались: как так очки «втирают»? Во что и зачем? Очень нелепо выглядела бы такая картина.

Нелепость происходит потому, что, по вашему мнению, речь об очках для исправления слабого зрения. Но есть другое слово «очки»: оно означает красные и черные знаки на игральных картах.

С тех пор как существуют карты, были на свете и шулера. Умели они, между прочим, незаметно «втирать очки» — превращать семерку в шестерку или четверку в пятерку, на ходу, во время игры, замазывая или вклеивая «очко» особым порошком. Понятно, что «втирать очки» стало означать «обжуливать» и что затем отсюда родилось особое слово «очковтирательство», «очковтиратель» — ловкач, который умеет приукрасить свою работу, плохое выдать за очень хорошее.

Дело табак

Перед нами опять совсем простое, казалось бы, выражение, а происхождение его вызывает большие разноречия. Одни считают, будто оно произошло от бурлацкого «под табак», означавшего: «начинается опасная глубина». А это «под табак» родилось потому, что на глубине у шедших по разливу бурлаков вода доходила до привязанных к шее кисетов с табаком.

Вряд ли это верно. Во-первых, на Волге водомер кричит «Под табак» не на глубоком, а, наоборот, на опасно мелком месте. Во-вторых, там же есть и глагол «табачить» — идти не на веслах, а упираясь шестами в дно. Значит, дело не в глубине.

Наконец, самое главное: в некоторых иранских языках есть слово «tabah», которое означает «дно». Может быть, волжское «под табак» в родстве с этим восточным словом: его сюда было кому занести.

Но тогда «дело табак» не может быть связано с «под табак». Да вполне вероятно, что связи и нет. Языковеды указывают на иранское же слово «теббах», означающее «дрянь». Возможно, что через Каспийское море слово это, по путям торговли и судоходства, попало к волжским речникам и вошло в обычнейшие словосочетания типа «дело дрянь», «дело плохо».

Держи карман (шире)

Есть плясовая песня, где говорится:

Он принес мне три кармана:
Первый карман — с пирогами,
Второй карман — с орехами…

Что за ерунда? Как можно «принести карман»?

Загляните в старые словари и увидите: слово «карман» в XVIII—XIX веках означало всякий мешок или торбу, прицепленную к одежде снаружи. Такие карманы вешались и на седла, их можно было носить, а при необходимости «держать (раскрытыми) шире».

Истории бизнеса и полезные фишки

Жив Курилка

Существовала старинная игра: зажженную лучинку передавали из рук в руки, припевая: «Жив, жив Курилка, жив, жив, не умер!...». Проигрывал тот, у кого лучинка гасла, начинала дымить, куриться.

Постепенно слова «жив Курилка» стали применять к тем или другим деятелям и различным явлениям, которые должны были бы, по логике вещей, давно исчезнуть, но, вопреки всему, продолжали все же существовать.

Пушкин написал эпиграмму на критика Каченовского, начинавшуюся словами: «Как! Жив еще Курилка журналист?» — и заканчивающуюся советом:

«...Как загасить вонючую лучинку?
Как уморить Курилку моего?
Дай мне совет». — «Да… Плюнуть на него».

Знать на ять

Чехов писал: «Если б от меня зависело, я бы упразднил и ять, и фиту (дурацкая буква), и ижицу, и “i”. Эти буквы мешают школьному делу… и составляют совершенно излишнее украшение грамматики».

Но злополучный ять сохранился до 1918 года и школьникам приходилось с трудом механически изучать «правила на ять» («ять» и «е» произносились совершенно одинаково). Заметьте при этом, что «ошибки на ять» считались самыми страшными: за одну такую ошибку в старших классах ученика безжалостно проваливали на экзамене.

«Знать на ять» стало выражением наилучших познаний.

Со временем выражение трансформировалось в «знать на пять», а сейчас и вовсе неактуально.

Идти в гору

Казалось бы, что может быть яснее этого простого выражения: человек «растет», «поднимается в глазах общества на новую ступень»… Вот про него и говорят, что он «пошел в гору», то есть живет все лучше, прославляется.

Но ученые думают, что дело не так просто: выражение это, по словам академика Виноградова, вышло из мира картежников. В XVIII—XIX веках играли в особую игру — «горку». В этой игре «идти в гору» значило выигрывать.

Как кур во щи (попасть)

Начнем с «кура». Это слово раньше значило «петух». А «щей» в поговорке раньше никаких не было. Раньше она произносилась: «Попал как кур в ощип», то есть был ощипан, «не повезло».

Слово «ощип» забылось, и тогда выражение «в ощип» переделали «во щи».

Красной нитью проходит

Почему именно красной, а не белой или синей? Откуда взялся этот образ?

Оказывается, он вошел в речь нескольких народов из языка английских моряков конца XVIII века. С 1776 года, по приказу адмиралтейства, во все канаты английского военного флота на фабриках начали вплетать, во всю их длину, одну нить — красную. Вплетали ее так, что вытащить нитку можно было, только уничтожив весь канат. Таким образом, какой бы малый кусок от каната не был отрезан, всегда можно было узнать: он — флотский. Отсюда и пошло обыкновение говорить о красной нити, как о самой сути, о постоянной примете.

Мы пахали...

Так говорят о бездельниках, охотно принимающих чужие заслуги. Выражение это почерпнуто из басни поэта Ивана Дмитриева, старшего современника Пушкина:

Бык с плугом на покой тащился во трудах;
А Муха у него сидела на рогах,
И Муху же они дорогой повстречали.
«Откуда ты, сестра?» — от этой был вопрос.
А та, поднявши нос,
В ответ ей говорит:
«Откуда? — мы пахали!»

Как видите, фраза «мы пахали: я и трактор» появилась намного позже.

Не в своей тарелке

В комедии Грибоедова «Горе от ума» Фамусов говорит Чацкому: «Любезнейший, ты не в своей тарелке!». И Чацкий понимает: это значит — чем-то расстроен. Как он догадался?

Чацкий знал французскую поговорку. Она звучит: «Tu n'es pas dans ton assiette ordinaire». Фраза значит: «Ты не в своей обычной ассьетт», а «ассьетт» по-французски «тарелка».

Ясно? Почти. Но как французам пришло на мысль выдумать такую чепуху? Дело в том, что слово «ассьетт» во Франции имеет два смысла: «тарелка» и «положение».

То есть выражение означает: «Ты не в своем обычном положении».

Ни грана

В аптеках в прошлом лекарственные вещества взвешивали на «граны». Слово «гранум» по-латыни «зерно»; гран и равнялся весу среднего ячменного зерна — около 0,06 грамма. Мера эта казалась всем такой ничтожной, что сказать «ни грана» было то же, что «ничего».

О гранах давно забыло, а «ни грана правды», «ни грана чувства» живет.

В том же смысле употреблялось обозначение и другой мелкой меры: «скрупула». И, хотя «скрупул» (по-латыни — камешек) содержал в себе целых 20 гранов, именно от этого слова родилось прилагательное «скрупулёзный» — «точный до мелочей».

Под спудом

«Из-под спуда» — значит из тайника. Но откуда взялось это под спудом?

По-старославянски «спуд» — то же, что «сосуд». Держать под спудом — прятать под опрокинутым сосудом.

Под эгидой

В Древней Греции слово «эгис» означало козью шкуру, которой обтягивали ивовые щиты, потом и сам боевой щит. Щит Зевса, обтянутый шкурой козы Амалфеи, тоже именовался «эгидой». Поэтому «действовать под эгидой» означает: пользоваться чьим-либо покровительством, защитой.

Потерпеть фиаско

«Фиаска» по-итальянски означает большую двухлитровую бутыль. Как же могло появиться такое странное сочетание слов и как оно приобрело свой настоящий смысл?

Этому есть объяснение. Оно родилось из неудачной попытки известного итальянского комика Бианконелли разыграть перед публикой веселую пантомиму с большой бутылью в руке. После его провала слова «фиаска Бианконелли» получили значение актерской неудачи, а затем и слово «фиаско» стало означать провал.

Реветь белугой

В это словосочетание закралась «устная опечатка». Рыба белуга, самая крупная из осетровых, как и все другие рыбы, не ревет и не воет, а белуха — дельфин с белой кожей, и именно у него есть голос. Передвигаясь в стае, белухи испускают мычание, что-то вроде бычьего рева. Двух этих животных язык спутал.

Сбоку припёка

Выражение часто искажают, произнося «сбоку-припёку». На самом деле его можно было бы передать и словами: «боковая припёка».

Припёка или припёк у пекарей — пригоревшие кусочки текста, прилипающие снаружи к разным хлебным изделиям, то есть нечто ненужное, излишнее.

Уйти с носом

Вы, наверное, представляете себе человека, которому «наставили длинный нос». А нос здесь на самом деле ни при чем, как и в выражении «зарубить на носу».

Оказывается, выражение связано с взятками. То, что просители приносили с собой, спрятав где-нибудь под полой, называлось вежливо «приносом», или, короче, «носом». Если чиновник принимал «нос», можно было надеяться на благоприятное решение. А если отказывался — огорченный проситель уходил со своим носом обратно.

У черта на куличках

Кулички — испорченное финское слово «кулиги», «кулижки», давно ставшее частью языка. Так на севере называли лесные полянки, лужки, болотца.

Поселенцы севера вырубали в лесу «кулижки» — площадки для распашки и покоса. Часто приходилось отправляться на свою ниву в страшную глушь, на самые дальние «кулижки», где, по тогдашним представлениям, в болотах и буреломах водились и лешие, и черти, и всякая лесная нечисть.

Вместо выводов

Двум противоположным течениям: «взять всё новое» и «оставить как было» — столько же лет, сколько и в целом науке о языке. Впрочем, принимать ли кофе среднего рода, равно как и объяснять играющему в планшете школьнику значение фразы «знать на ять» — дело добровольное.

Бесспорно одно: «устные опечатки», ставшие причиной появления многих образных выражений, прекрасны, и есть подозрение, что в эру голосового поиска их будет всё больше и больше.

95
0
12
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
советы по работе с контентом
Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

Больше постов

Комментарии (0)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok