Почему трудоголики — не герои: ломаем стереотипы с «Rework»

От редактора. « . « Rework » — одна из самых любимых книг нетпиковцев. Труд Джейсона Фрайда и Дэвида Хэнссона несколько лет входил в топ самых читаемых книг библиотеки Netpeak, в качестве мастрид чтива её рекомендовали многие наши собеседники . Но как-то получилось так, что в блоге еще не было ни одной рецензии об издании. Сегодня этот пробел решил восполнить Виталий Яценко.

Скептически отношусь к бизнес-литературе и критически — к мотивационной, но эта книга задела. Изложение очень простое, а большинство мыслей не банальны, хотя некоторые спорны. Книга «Rework. Бизнес без предрассудков» помогла разложить множество вещей по полочкам.

Об авторах

Джейсон Фрайд — один из основателей проекта 37signals, ныне Basecamp, успешный предприниматель и соавтор книг «Getting Real», «Rework» и «Remote».



Фрайд ведет популярный блог и является одним из авторов манифеста 37signals. Дэвид Хэнссон — ключевая фигура в Basecamp, программист. Прежде всего, известен разработкой фреймворка Ruby on Rails для создания веб-приложений. Вместе с Джейсоном Фрайдом пишет книги и ведет собственный блог.



Basecamp — особенная компания со своим видением правильного и ложного, со своей бескомпромиссной к стандартам линией поведения.

О книге

Книга «Rework» посвящена разрушению стереотипов о современном ведении бизнеса. Фактически книга — это сборник мировоззренческих суждений авторов с примерами, основанными на собственном и чужом опыте.

От издателей. Возраст и размер вашего бизнеса не имеют значения.



Книга подходит и тому, кто только думает, не начать ли свое дело, и предпринимателю-новичку, и бизнесмену со стажем.



Даже если вы владелец огромного завода, наверняка найдете здесь пару принципов, которые неплохо бы внедрить.

Информация изложена максимально кратко и ёмко, очищена от шелухи и абстрактных рассуждений. Главы книги («Начало», «Подготовка», «Действуйте», «Развивайтесь», «Продуктивность» и другие) содержат более сотни подразделов, что позволяет легко находить нужный совет. В издании, которое попало ко мне, было менее 200 страниц, большие отступы от краев и междустрочные интервалы.

Можно сделать вывод, что «Rework» — занимательное, полезное и быстрое чтиво на один вечер. Идеальный вариант для тех, кто стремится к новым идеям, но не обладает достаточным количеством свободного времени. Большинство поднятых в книге тем оформлены в виде советов и опровержения мифов:

совещания — пустая трата времени;

офис — не нужен;

стратегические планы на самом деле — стратегические угадывания.

Итак, по мнению авторов, самый простой и очевидный способ создать первоклассный продукт или услугу — сделать то, что бы вы сами хотели использовать.

Если бы я слушал своих клиентов, мне бы пришлось дать им более быструю лошадь. Генри Форд.

Радикальные новаторские идеи в книге касаются всех этапов построения бизнеса: от создания идеи и организации рабочего процесса до поддержки и обновления продукта.

Хотелось бы заметить, что, начиная с момента основания в 1999 году компания Джейсона и Дэвида всегда оставалась прибыльной, и всего 14 фул-тайм сотрудников сумели привлечь миллионы потребителей собственного продукта (после 2010 года к штату прибавился 31 человек). Именно эти показатели — лучший повод доверять их опыту и советам.

Стиль руководства, при котором любое действие требует одобрения, порождает культуру бездумия.

Почти в каждой главе есть то, что стоит выписать себе в блокнот и использовать для решения повседневных задач. Эта информация будет полезна не только менеджерам, но также всем людям, желающим повысить свою организованность и производственную эффективность. Следует признать, что некоторые главы повторяются по смыслу, но их объем так мал, что перечитывание не займет существенного количества времени.

У каждого из нас возникают идеи. Они бессмертны. Они живут вечно — в отличие от вдохновения.



Вдохновение подобно свежему фрукту или молоку: у него есть срок годности. Если у вас появилось желание что-то сделать, нужно приступать к этому немедленно.



Нельзя отложить на пару месяцев идею на дальнюю полку в надежде вернуться к ней позже. Позже вы, возможно, уже не будете так сильно ею воодушевлены.

Книга непременно пригодится людям, связанным с менеджментом организаций, и будет интересной каждому любознательному читателю. На нее стоит обратить внимание всем, кто:

страдает от прокрастинации и кризиса идей;

ищет ориентир;

хочет вдохновиться реальным примером.

Благодаря принципам «Rework», начинающие бизнесмены смогут избежать распространенных ошибок, а опытные — отказаться от устаревших схем организации рабочего процесса, найти новый вектор и оптимизировать затраты. Моя оценка книге — 8 из 10.

Внимательный читатель спросит: а почему же трудоголики — не герои? Всё просто: Если хотите узнать больше о принципах «Rework», смотрите видео выступления Джейсона Фрайда на TEDx: