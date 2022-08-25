Чому трудоголіки — не герої: ламаємо стереотипи з «Rework»

Від редактора. «Rework» — одна з найулюбленіших книг нетпіківців. Праця Джейсона Фрайда і Девіда Хенссона кілька років входила в топ книг бібліотеки Netpeak, як мастрид її рекомендували багато наших співрозмовників. Але якось вийшло так, що у блозі ще не було жодної рецензії на видання. Цю прогалину вирішив заповнити Віталій Яценко.

Скептично ставлюся до бізнес-літератури і критично до мотиваційної, але ця книга зачепила. Виклад дуже простий, а більшість думок не банальні, хоча деякі спірні. Книга «Rework. Бізнес без забобонів» допомогла розкласти безліч речей по полицях.

Про авторів

Джейсон Фрайд — один із засновників проєкту 37signals, нині Basecamp, успішний підприємець і співавтор книг «Getting Real», «Rework» і «Remote». Автор популярного блогу, один із авторів маніфесту 37signals. Девід Хенсон — ключова фігура в Basecamp, програміст. Насамперед відомий розробкою фреймворку Ruby on Rails для створення веб-додатків. Разом із Джейсоном Фрайдом пише книги та веде власний блог. Basecamp — особлива компанія зі своїм баченням правильного та хибного, зі своєю безкомпромісною до стандартів лінією поведінки.

Про книгу

Книга «Rework» присвячена руйнуванню стереотипів щодо сучасного ведення бізнесу. Фактично це збірка світоглядних суджень авторів із прикладами, що ґрунтуються на власному та чужому досвіді.

Від видавців. Вік та розмір вашого бізнесу не мають значення. Книга підходить і тому, хто тільки думає, чи не розпочати свою справу, і підприємцю-новачкові, і бізнесмену зі стажем. Навіть якщо ви власник величезного заводу, напевно, знайдете тут пару принципів, які непогано б впровадити.

Інформація викладена максимально коротко і ємко, без абстрактних міркувань. Глави книги («Початок», «Підготовка», «Дійте», «Розвивайтеся», «Продуктивність» та інші) містять понад сотню підрозділів, що дозволяє легко знаходити потрібну пораду. У виданні, яке потрапило до мене, було менше 200 сторінок, великі відступи від країв та міжрядкові інтервали.

Можна зробити висновок, що «Rework» — цікаве, корисне та швидке чтиво на один вечір. Ідеальний варіант для тих, хто прагне нових ідей, але не має достатньо вільного часу. Більшість тем, що розкриваються в книзі, оформлені у вигляді порад та спростування міфів:

наради — марна трата часу;

офіс — не потрібен;

стратегічні плани насправді — стратегічні вгадування.

Отже, на думку авторів, найбільш простий і очевидний спосіб створити першокласний продукт чи послугу — зробити те, що ви самі хотіли б використовувати.

Якби я слухав своїх клієнтів, мені б довелося дати їм швидшого коня. Генрі Форд.

Радикальні новаторські ідеї у книзі стосуються всіх етапів побудови бізнесу: від створення ідеї та організації робочого процесу до підтримки та оновлення продукту.

Хотілося б зауважити, що, починаючи з моменту заснування в 1999 році, компанія Джейсона і Девіда завжди залишалася прибутковою, і всього 14 фул-тайм співробітників зуміли залучити мільйони споживачів власного продукту (після 2010 до штату додалася 31 людина). Саме ці показники — найкращий привід довіряти їхньому досвіду та порадам.

Стиль керування, у якому будь-яка дія потребує погодження, породжує культуру бездумності.

Майже у кожному розділі є те, що варто виписати собі в блокнот і використовувати для повсякденних завдань. Ця інформація буде корисною не тільки менеджерам, але також усім, хто бажає підвищити свою організованість та ефективність. Слід визнати, деякі глави повторюються за змістом, проте їх обсяг настільки малий, що перечитування не займе багато часу.

У кожного з нас з'являються ідеї. Вони безсмертні. Вони живуть вічно — на відміну від натхнення. Натхнення подібне до свіжого фрукта або молока: у нього є термін придатності. Якщо у вас виникло бажання щось зробити, потрібно приступати до цього негайно. Не можна відкласти на кілька місяців ідею на далеку полицю, сподіваючись повернутися до неї пізніше. Пізніше ви, можливо, вже не будете так сильно нею натхненні.

Книга неодмінно стане в нагоді людям, пов'язаним з менеджментом організацій, і буде цікавою кожному допитливому читачеві. На неї варто звернути увагу всім, хто:

страждає від прокрастинації та кризи ідей;

шукає орієнтир;

хоче надихнутись реальним прикладом.

Завдяки принципам «Rework» бізнесмени-початківці зможуть уникнути поширених помилок, а досвідчені — відмовитися від застарілих схем організації робочого процесу, знайти новий вектор і оптимізувати витрати. Моя оцінка книзі — 8 з 10.

Уважний читач запитає: а чому ж трудоголіки — не герої? Все просто:

Якщо хочете дізнатися більше про принципи «Rework», дивіться відео виступу Джейсона Фрайда на TEDx: