Покажи свою работу: рассказ SMM-специалиста

Мы продолжаем рубрику, в которой специалисты Netpeak делятся своим опытом — как освоили навыки профессии, как проходят будни и какие качества помогают им двигаться вперед.

Раньше про свой опыт рассказывали специалист по контекстной рекламе и тимлид команды управления онлайн-репутацией . Сегодня — история нашего SMM-специалиста.

В Netpeak изначально я проходила собеседование на позицию менеджера по лояльности и должна была заниматься, по сути, организацией подарков для клиентов и мероприятий. Я не помню, как и почему выбрала эту должность. На собеседовании мой руководитель сказал, что уже нашли человека на эту позицию, и предложил мне попробовать вести соцсети агентства.

Хоть это была не та вакансия, на которую я рассчитывала, я все же не расстроилась — мне в целом хотелось работать в офисе. Сейчас я понимаю, что это был лучший поворот событий.

Я стала углубляться в мир соцсетей, а спустя какое-то время сотрудник (которого до меня взяли на должность менеджера по лояльности) ушел, и мне предложили отвечать и за поздравление наших клиентов с праздниками. Так как я очень люблю всю тему с подарками, упаковкой, красивыми фоточками и так далее, то с радостью согласилась.

Рабочие обязанности

Моя работа делится на блоки:

Я занимаюсь SMM и таргетированной рекламой в социальных сетях. Поддерживаю лояльность наших клиентов (выбираю подарки на все праздники, придумываю и организовываю мерч для компании).

Например, в нашем Instagram я показываю внутреннюю кухню компании и рассказываю о достижениях сотрудников. Я придумала рубрику #Знакомство_с_Netpeak, а также веду #Карьерная_лестница_в_Netpeak.

Кроме того, выкладываю фотографии пирамидки-путешественницы. Это логотип нашего агентства в формате мягкой игрушки. Каждый раз, когда кто-то из сотрудников Netpeak отправляется в отпуск, я выдаю пирамидку и прошу сделать фото для нашего Instagram.

Помимо этого в соцсетях я публикую анонсы мероприятий, которые организовывает агентство, посты с нашего блога (эту статью, разумеется, я тоже выложу в социалки), подборки полезных материалов и лайфхаков для специалистов, ну и конечно, мемы, куда без них.

Настраивать рекламу в социальных сетях я начала примерно 10 месяцев назад. Перепробовала рекламу в Facebook, LinkedIn, ВКонтакте. В LinkedIn слишком дорогой клик, а ВКонтакте блокирует посты блога Netpeak, потому что считает нас конкурентами. Сейчас тестирую Instagram и получаю новый опыт.

По поводу второй моей обязанности (подарков) — я делаю клиентов чуточку счастливее. Очень радуюсь, когда получаю обратную связь от них через наших менеджеров. А если клиент еще и фото публикует в своем профиле — моему восторгу нет предела.

Сложности в работе

1. У меня довольно много процессов и действий в одном рабочем часе. Многие думают, что SMM — это просто постик опубликовать в социалочки, но нет.

Я всегда внимательно читаю статью для репоста, формулирую подводку и по необходимости делаю обложку в графическом редакторе. Обязательно отмечаю все ссылки UTM-метками, чтобы в конце месяца отследить результат своей работы. Под каждую соцсеть текст нужно адаптировать, а если это пост в Telegram — то отредактировать и оформить его через бота канала.

SMM — это составить контент-план на месяц/неделю/день, договориться про взаимный пиар с администраторами каналов/страниц, работа с возражениями/ответами на сообщения/комментарии, фотоконтент (сфоткать-обработать, снять-смонтировать), придумать новые рубрики, следить за трендами и хайповыми событиями и так далее. И это все без остановки.

2. Работа с лояльностью — это придумать и найти подарок/мерч, обсудить с дизайнером и согласовать визуализацию, переписки с подрядчиком и бухгалтерией, контроль подрядчиков и утверждение макетов, чтобы не было нюансов «ожидание — реальность». Заказ нового мерча для меня всегда стресс, особенно после того, как нам несколько раз испортили большие тиражи.

Профессиональные навыки

Я прошла офлайн-курсы по SMM, училась, смотрела вебинары и читала полезный контент, что делаю и по сей день. После курсов практиковалась на соцсетях моей хорошей знакомой, у которой на тот момент был бизнес по доставке еды. Здесь главное желание — это уже 50% успеха.

Лайфхак, который помог мне стать крутым специалистом — анализ конкурентов. Первое, что я сделала, когда пришла в Netpeak и взяла на себя развитие соцсетей (до меня они существовали, но всерьез ими никто не занимался) — это анализ соцсетей конкурентов в нашей сфере. Я просто смотрю, как у них, и на основе этого делаю лучше.

В целом сфера SMM очень динамична, она развивается каждый день. Важно следить за этими обновлениями и корректировать свою работу в зависимости от них.

Достижения

Если есть желание — любые достижения возможны, и их точно оценят. За два с половиной года у меня было два повышения, последнее из которых — я стала Middle SMM Specialist. Это случилось благодаря собственному желанию и внимательности моего руководителя, поддержка которого очень важна для меня.

Например, я горжусь, что смогла организовать и отладить процесс поздравления клиентов не только с днем рождения, но и с другими событиями в их жизни.

Также я счастлива, что за время моей работы смогла увеличить количество подписчиков в Faсebook на 8 600 подписчиков. И это только в Faсebook (основная соцсеть агентства).

Канал в Telegram я веду с нуля. Сейчас в нем 4 764 подписчиков. Не буду перечислять все цифры, потому что их будет очень много, но я до сих пор очень радуюсь каждому новому подписчику, лайку и комментарию.

Рабочие будни

Благодаря нашему гибкому графику (рабочий день начинается с 8:00 до 12:00) я хорошо высыпаюсь и с новыми силами прихожу в офис на следующий день. Офис — это отдельная тема. Про красоту нашего офиса можно говорить бесконечно. Он находится в Одессе в лютеранском соборе Святого Павла (кирхе), построенном в 1827 году. Кирха — самая высокая географическая точка центра Одессы. Все улицы вокруг нее идут под наклоном вниз. Зацените, какой отсюда вид.

View this post on Instagram A post shared by Netpeak|Big company of friends (@netpeak) on Mar 12, 2019 at 9:26am PDT

Так вот, в офис я прихожу часов в 10, делаю зарядку с ребятами (мы стоим в планке) — такой себе утренний ЗОЖ. Потом делаю чай и сажусь разбирать почту. Ну а дальше понеслось — публикую посты во всевозможные соцсети, отвечаю на вопросы и просьбы «пошерить пост» в Telegram.

Затем срочно выбираю подарок клиенту на день рождения, утверждаю рабочие моменты с подрядчиками мерча, опять заказываю что-нибудь. Потом запускаю новую рекламу предстоящего образовательного мероприятия, параллельно слежу за действующей рекламой и так далее. Очень ускоренный ритм — день пролетает незаметно. Я могу делать несколько задач одновременно, и мне это очень нравится.

Организация пространства

Я сижу в левом углу кабинета, рядом — два заполненных шкафа, большое количество коробок (пустых и с мерчем), тюк декоративного сена (не спрашивайте зачем).

На столе у меня разные вещи — пустые открытки для поздравлений клиентов, несколько блокнотов, накладные с почты, ручки и маркеры, печать «Netpeak», скотч, упаковочные ленты, купленные подарки для клиентов. В общем, все самые необходимые вещи для работы с лояльностью клиентов.

Ожидание:

Реальность:

На смартфоне у меня 150+ приложений, большинство — для обработки фото/видеоконтента и все социальные сети с мессенджерами.

В браузере у меня стабильно открыто 3-4 окна, в которых очень-очень много вкладок. Сколько — не скажу, не хочу пугать.

Вывод

Баланс между жизнью и работой — вообще без проблем. Я успеваю и работать, и отдыхать, и много путешествовать. На момент публикации поста (май 2019 года) побывала уже в 26 странах.

View this post on Instagram A post shared by Irina Volitskaya (@volitskaya) on May 6, 2019 at 1:26pm PDT

Весь секрет продуктивности в том, что мне очень нравится работа, задачи, ребята, с которыми я работаю. Я с удовольствием просыпаюсь и хожу в офис по утрам, без сожаления могу задержаться вечером, если нужно. У меня есть только несколько страхов, связанных с профдеятельностью. Об этом — отдельный фановый пост .

Пользуясь случаем, напомню — подписывайтесь на социальные сети агентства: Facebook, Telegram и Instagram. А ещё можете осавить заявку на услугу SMM от Netpeak: