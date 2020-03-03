Чем наш PPC-отдел круче остальных?

Сейчас в интернете можно легко найти мануалы по настройке и запуску рекламных кампаний: справочная информация настолько полная, что при желании можно найти ответ на любой вопрос. Классно же, когда всего лишь за 25 минут можно настроить рекламную кампанию, тем более, что все подсказки есть в рекламном кабинете.

«Контекстная реклама — это просто», — скажете вы. Если все настолько легко, то зачем рекламодателю обращаться в агентство? Ведь можно вести рекламную кампанию самостоятельно и не платить кому-то со стороны. Мы не ставим себе целью изменить ваше мнение, а приведем лишь малую часть наших базовых преимуществ.

У нас есть спецподразделение контекстщиков. Над каждым проектом, помимо менеджера проекта и отдела web-аналитики, работает целая команда :

Team Lead (участвует в формировании стратегии; участвует в контроле качества ведения рекламных аккаунтов);

Product Manager (контролирует качество ведения рекламных аккаунтов; участвует в масштабировании рекламных кампаний);

Интернет-маркетолог (формирует и развивает стратегию; запускает, оптимизирует и масштабирует рекламные кампании; собирает аналитику и готовит отчетность);

Помощник интернет-маркетолога (выполняет рутинные задачи, чтобы ведущий специалист мог заниматься стратегическими задачами по проекту).

Думаю, что вам встречались специалисты, которые владеют всевозможными навыками, начиная от программирования и заканчивая копирайтингом. Это похоже на то, как если бы спортсмен на Олимпийских Играх в понедельник пробежал бы эстафету, во вторник метнул бы молот, а со среды у него футбол. Мы, конечно, верим в неограниченные возможности человека, но всему, как говорится, есть предел. Узкая специализация — это залог успеха. По этому поводу хочется процитировать легендарного Брюса Ли:

«Я не боюсь того, кто тренирует 10 000 различных ударов. Я боюсь того, кто тренирует один удар и делает это 10 000 раз».

Кроме того, если специалист по контекстной рекламе нашего отдела сталкивается с какой-то невероятной задачей, то он всегда может рассчитывать на поддержку юзабилиста, сеошника, сммщика, программиста, копирайтера, веб-аналитика.

Мы ведем много разных проектов. Сфера бизнеса является ключевым фактором при проработке плана действий интернет продвижения. Опыт работы с компаниями в различных сферах позволяет нам использовать полученную экспертизу в будущем для еще более качественного продвижения бизнесов наших клиентов. Это могут быть как известные бренды с большими бюджетами, так и представители локального бизнеса.

В департаменте по контекстной рекламе постоянно появляются новые проекты, каждый из которых содержит в себе уникальные цели и задачи, что не дает «застаиваться» специалисту. В нашем пуле проектов едва ли можно найти тематики, на основе работы с которыми, нам не удалось разработать тематические стратегии , примеры которых представлены ниже:

И это далеко не полный список тех сфер, с которыми нам приходится иметь дела каждый день. Тематики, с которыми мы имеем дело, проработаны до мельчайших деталей (начиная от эффективных источников платного продвижения, заканчивая типами кампаний), поэтому на старте мы точно знаем, что сработает, а что нет. Мы делаем бизнес наших клиентов прибыльнее: не важно малый, средний или крупный бизнес — мы подбираем индивидуальный подход для достижения поставленных KPI. Нам доверяют свой бизнес многие компании. В арсенале более 2000 историй успешного сотрудничества, среди них: depositphotos, Pandora, OLX, Цитрус, ПриватБанк, rabota.ua, Yves Rocher, Comfy, Le Boutique, prom.ua, TripAdvisor и многие другие.

Постоянное повышение квалификации — одна из основных задач специалиста в нашем департаменте. Можно смело сказать, что это неизбежная задача любого специалиста по контекстной рекламе, если он не хочет остаться за бортом. Для того чтобы переходить с одного уровня на другой, в отделе контекстной рекламы разработана сложная система внутренней аттестации, которая включает в себя не только тестирование, но и фактическую оценку качества ведения аккаунтов, защиты стратегий, внешняя сертификация и другое.

Наши специалисты в обязательном порядке проходят сертификацию (более 200 сертифицированных специалистов) и посещают тематические мероприятия. Мы являемся сертифицированным и аккредитованным агентством в системах Google, Bing, Yandex и MyTarget.

Для нас изучение справочных материалов — это как ежедневная зарядка. Помимо посещения мероприятий, наши специалисты являются спикерами специализированных конференций и вебинаров, на которых активно делятся своими кейсами. Вот некоторые из них:

Еще один приятный «побочный эффект» — это возможность прикоснуться к другим областям интернет-маркетинга. Спустя определенное время мы начинаем работать во многих смежных областях, которые напрямую не связаны с контекстной рекламой. Таким образом, специалист по контекстной рекламе начинает работать с вашей внутренней маркетинговой командой над повышением рентабельности вашего бизнеса с помощью дополнительных источников.

Автоматизированные системы. Чтобы не быть роботами и не заниматься внесением данных вручную, мы используем различные инструменты, многие из которых создали сами:

Более того, в своей ежедневной работе наши специалисты активно используют автоматические отчеты, скрипты, а также дайджесты аномалий трафика, качества ключевых слов, битых ссылок, орфографии и т.п. Все вышеперечисленное помогает нашим специалистам добиваться успеха и минимизирует шанс ручной ошибки.

Успешные кейсы. Кейсы — примеры из практики, как правило, написаны на «языке денег». Мы их публикуем на блоге, чтобы можно было обсудить все нюансы в комментариях. Кейсы могут быть полезны владельцам бизнеса, а также специалистам. Мы делаем особый акцент на ROMI по валовой прибыли, как на важнейшую метрику эффективности интернет-рекламы. Вот некоторые из них (больше читайте в блоге — раздел «Кейсы»):

Мы нацелены на результат. Мы — не клиентоориентированное агентство. Двигатель нашей работы — целеориентированность. В начале сотрудничества мы ставим четкие KPI, которые позволяют систематично и чётко выполнять задачи. По этой причине нам часто приходится обучать и убеждать клиентов в правильности тех или иных решений. Мы не согласны безропотно делать, что сказали — наша цель сделать бизнес наших клиентов прибыльнее. Хотите с нами сотрудничать? Тогда будьте готовы к совместной плодотворной работе на результат.

Кроме этого, для каждого проекта мы разрабатываем подробный план действий, благодаря которому владелец бизнеса всегда в курсе, что будет сделано по проекту и в какие сроки. Ниже представлены основные блоки плана действий на месяц:

техническая подготовка;

настройка систем аналитики;

настройка рекламы в Google Ads/Facebook/Bing/Yandex или других систем платной рекламы;

настройка рекламы на прайс-агрегаторах;

мониторинг, анализ и оптимизация рекламных кампаний;

ежемесячная отчетность.

На основе нашего многолетнего опыта мы разработали стандарты качества ведения проектов (это не считая привычных для всех чек-листов , которые легко можно найти в интернете). Благодаря этим стандартам, наши специалисты под контролем Product Manager и Team Lead:

повышают эффективность рекламных кампаний;

достигают высокого рейтинга аккаунта по оценки менеджеров Google;

минимизируют возможные риски;

достигают результатов, поставленных на этапе разработки стратегии.

И закончить пост хотелось бы восточной притчей.

У крестьянина перестал работать трактор. Все попытки починить машину были напрасны. Наконец он позвал специалиста. Тот осмотрел трактор, попробовал, как действует стартер, поднял капот и все тщательно проверил. Затем взял молоток, прицелился, один раз ударил по мотору и привел его в действие. Мотор затарахтел, будто он и не был испорчен. Когда мастер подал крестьянину счет, тот, удивленно взглянув на него, возмутился:

— Как, ты хочешь сто монет только за один удар молотком!

— Дорогой друг, — ответил мастер, — за удар молотком я запросил только одну монету, а остальные девяносто девять монет я беру с тебя за мои знания, благодаря которым я исправил поломку, сделав всего лишь один удар по нужному месту.