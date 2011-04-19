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Баннерная реклама vs. Таргетированная реклама в социальных сетях
Катерина Коламбет
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Не существует универсальных решений — есть эффективные инструменты и удачные их сочетания. Мы решили сравнить баннерную рекламу и таргетированную рекламу в социалках, чтобы помочь разобраться с тонкостями и нюансами «разных подходов» к целевой аудитории.

Речь будет идти о таргетированных объявлениях в Facebook и Вконтакте. Реклама в социалке «Одноклассники» приравнивается к баннерной рекламе, но это слабая сеть с точки зрения маркетинга.

Внешний вид

Баннерка: рекламные блоки с фиксированными размерами, но при этом у вас есть полная свобода самовыражения.

Таргетированная реклама в социалках — маленькая картинка и пару предложений.

Баннерка: многие пользователи интернета давно научились не обращать внимание на рекламу — чтобы привлечь их внимание, придется постараться. Cвежий и впечатляющий пример:

многие пользователи интернета давно научились не обращать внимание на рекламу — чтобы привлечь их внимание, придется постараться

Таргетированная реклама: многие пользователи путают контекстную рекламу с результатами поиска и потому охотно переходят на сайты рекламодателей.

Баннерка: старайтесь уточнить, чьи баннеры будут размещены по соседству. Особенно, если вы выбрали тематический отраслевой портал. Старайтесь выделиться на фоне конкурентов (это бывает весьма сложно!).

Таргетированная реклама: так как у вас нет пространства для фантазии — пишите в рекламном сообщении про огромный ассортимент, уникальные предложения, бесплатную доставку, акции и скидки и т.д. — только правду! Hint! Если вы — официальный дистрибьютор всемирно известного бренда — используйте логотип в качестве картинки. Если вы предлагаете товары определенной категории — например, шубы — для привлечения внимания используйте фотографию скандальной телезвезды в шубе.

Баннерка: скорее всего, вы закажете один, максимум два баннера — ведь это очень дорого. К примеру, создание одного баннера может стоит вам около $300 (не просто картинка с текстом, а интерактивный rich-media баннер с потоковым видео). Добавьте к этой сумме еще цену за размещение. Конечно, вы можете договориться и на других условиях — сделать десяток баннеров «попроще» и периодически их менять. При случае сравните эффективность разных подходов в медийной рекламе.

Таргетированная реклама: лучше создать три-пять разных рекламных сообщений и как можно точнее настроить их таргетинг. Тут можно играть со стилем изложения, экспериментировать с картинками, чтобы «заточить» рекламу под целевую аудиторию. Hint! Одна оговорка: администрация «ВКонтакте» позволяет создавать не больше 3 объявлений, ведущих на одну страницу. Каждое из трех объявлений должно содержать уникальный текст и картинку. Hint! По последним исследованиям, пользователи социалок охотнее переходят на фан-страницы (в Facebook) и группы, страницы мероприятий, публичные страницы (во «ВКонтакте»), нежели на сторонние сайты.

Цена

Баннерка: фиксированная цена за размещение на определенный период (за количество показов). Цена зависит от размеров баннера, от площадки, от сезона и многих других факторов.

Таргетированная реклама: цены каждый день «прыгают», нужно вручную настраивать, чтобы не переплачивать лишнее.

Баннерка: цена за показы.

Таргетированная реклама: цена за клики.

Баннерка: вы заказываете «кота в мешке», хотя вам и могут показать статистику посещаемости ресурса и даже подробную информацию об аудитории, но вы не знаете зачем эти люди заходят на этот сайт и заметят ли они ваш баннер. Хотя и здесь есть «фишка» — можно попросить предоставить вам «тепловую карту кликов» и посмотреть на места, где сконцентрировано наибольшее количество кликов.

Таргетированная реклама: человек, который ищет нечто определенное, с большой долей вероятности заметит заголовок или картинку с искомым товаром.

Баннерка: ваш баннер увидит такое количество людей, за которое вы готовы заплатить. Существует стратегия «трех показов»: уникальному посетителю баннер показывается только три раза, если за три показа он не кликнул на баннер — ему этот баннер больше не покажут.

Таргетированная реклама: вероятно, вашу контекстную рекламу увидят несколько сотен людей, но эти ли люди — ваши потенциальные клиенты.

Баннерка: в период проведения рекламной кампании фиксируйте прямые обращения (звонки, заказы) новых клиентов. Желательно уточнять какая реклама их привлекла. А еще лучше — выделите отдельный номер телефона под эту кампанию и просто считайте звонки. Также можно использовать в ссылке перехода с баннера на сайт переменную, которую «понимает» Google Analytics — при помощи нее можно отслеживать заходы и перемещения по сайту.

Таргетированная реклама: анализируйте статистику переходов на сайт (время, проведенное на сайте и т. д.), а также её корреляцию с количеством оставленных заявок.

Баннерка: эффект заметен только в период проведения рекламной кампании. Конечно, можно надеяться на то, что кто-то занесет ваш сайт в закладки или когда-нибудь о вас ещё вспомнит, но не будем тешить вас иллюзиями.

Таргетированная реклама: за счет гибких условий размещения (цены и таргетинга), рекламная кампания может длиться несколько месяцев подряд, а потому эффект от нее будет долгоиграющим.

По результатам исследования Comscore: на баннеры в рунете кликают всего 10% аудитории © Исследование того, как работает медийная реклама.

Некоторые утверждения могут показаться вам спорными — мы готовы ознакомиться с вашей точкой зрения в комментариях. Если вам есть что добавить — добро пожаловать!

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Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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