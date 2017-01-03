Продвижение мобильных приложений: анализируем данные в Search Console

Мы уже писали, как оценивать эффективность контента на странице приложения в App Store. Но как следить за эффективностью приложения и возможными ошибками непосредственно в поиске Google? Этот больной для многих вебмастеров вопрос снимает Search Console.

Как добавить приложение в Search Console

Еще в 2014 году Google начала сканировать мобильные приложения и показывать их в выдаче мобильного поиска. Это позволило владельцам приложений с достаточным количеством контента полноценно работать с поисковой выдачей и оптимизировать страницы приложений.

Читайте больше про общие черты ASO и SEO .

Добавить приложение в Search Console можно только с аккаунта владельца приложения в Google Developer Console.

Нажимаем кнопку «Добавить ресурс» на главной странице Search Console, выбираем тип ресурса «Приложение Android» и указываем адрес приложения. К сожалению, iOS приложения добавить пока нельзя.

Добавление приложения в Search Console

После добавления в консоль владелец может открыть доступ к приложению любому аккаунту Google.

Связываем приложение с сайтом

Чтобы в мобильном поиске для пользователей, у которых установлено приложение, отображались страницы приложения вместо страниц сайта, привяжите сайт к приложению.

Создаем набор ресурсов для одного проекта

В Search Console очень удобно смотреть аналитику сразу по нескольким ресурсам одного проекта. Чтобы получить общие отчеты, нужно создать группу ресурсов.

Ресурс — приложение или сайт, добавленные в Search Console. Сайт может быть добавлен с разными вариациями хоста и протокола. Например, http://site.com, https://site.com, http://www.site.com.

Для этого нажимаем «Создать группу» на главной странице.

Кнопка «Создать группу» в Search Console

Дальше выбираем ресурсы сайта и приложения.

Пример набора ресурсов для olx.kz

Информация в отчетах появится не сразу. Обычно на следующий день после создания набора.

Даже если один из ресурсов был добавлен в Search Console давно, исторические данные не будут показаны в отчетах, только с даты создания набора.

Пример сводного отчета по страницам. В списке страницы сайта и приложения

Зачем использовать Search Console для приложений?

Смотреть сообщения об ошибках

Search Console сообщает о важных изменениях или системных ошибках. Все уведомления собраны в разделе «Сообщения».

Пример сообщений в интерфейсе Search Console

Стоит регулярно просматривать сообщения, а также настроить отправку на свою почту, чтобы оперативно вносить нужные изменения.

Настройка отправки оповещений на почту

Проверять статус сканирования страниц

Чтобы приложение отображалось в поиске Google, нужно настроить его индексацию. Инструкции по настройке индексации для приложений Android можно найти на Firebase App Indexing.

Search Console показывает ошибки, из-за которых страницы не отображаются в поиске.

Пример отчета «Статус сканирования»

Пример описания ошибки «Удалено из индекса» в отчете по сканированию

Провести анализ поисковых запросов

Вы можете проанализировать эффективность поисковых запросов и страниц приложения в разделе «Анализ поисковых запросов».

Это очень полезная фишка для фильтрации внешнего вида приложения в поиске. Можно выделить запросы, по которым показывается кнопка установки приложения.

Фильтры по виду в поиске

Просмотреть как Googlebot

Чтобы проверить, как Google обрабатывает URI (идентификатор ресурса) приложения, используйте инструмент «Посмотреть как Googlebot».

URI приложения — универсальный код. Он может относиться к самому приложению или глубокой ссылке (deep link) в нем. Это то же, что и адрес сайта, только в другом формате.

URI Android приложения отображается в формате: android-app://{package_id}/{scheme}/{host_path}

Пример: android-app://kz.slando/http/olx.kz/transport/

Обязательно нужно проверять блокировку ресурсов для бота Google. Из-за этого может не отображаться или не сканироваться контент.

Пример ошибки отображения контента из-за заблокированных ресурсов

Выводы

Как настроить связку с Search Console:

Настройте сканирование приложения. Добавьте приложение с помощью вашего аккаунта Google Play. Свяжите приложение с сайтом.

С помощью Search Console вебмастер может:

Смотреть аналитику сразу по нескольким ресурсам одного проекта. Быстро узнавать о важных изменениях или системных ошибках в приложении. Анализировать эффективность поисковых запросов и страниц приложения. Проверять, как Google обрабатывает URI приложения.