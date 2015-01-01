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Мобайл

Продвижение мобильных приложений: метрики успеха в Google Analytics
Марина Бриль
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Сложность: норм норм
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Благодаря мобильному приложению снимаются вопросы вовлечения пользователя в поиск продукта или услуги на десктопе, появляется возможность буквально «жить с пользователем» 24 часа в сутки, максимально близко к нему, в самом сердце его гаджета. Но когда на руках у разработчика есть мобильное приложение, настроен бизнес-процесс и даже готов медиаплан по продвижению, возникает логичный вопрос: «Как отслеживать эффективность?» и не менее важный: «Какие метрики использовать?». В этом посте мы ответим на второй вопрос. 

Как лучше настроить трекинговую систему для работы с мобильным приложением? Клиенты, обращающиеся в Netpeak с целью продвижения своего аппа (в рамках [PPC 2.0]), часто об этом спрашивают. Что ж, самый простой способ — работать с родным для всех Google Analytics. Пять очень важных аргументов «за» работу с Google Analytics:

  1. Бесплатно.
  2. Позволяет использовать ремаркетинг для удержания аудитории.
  3. Легко внедряется с помощью Google Tag Manager.
  4. Доступный и понятный интерфейс.
  5. Позволяет настроить кросс-девайсную аналитику.

Количество активных пользователей в режиме реального времени

Количество активных пользователей в режиме реального времени

Остановимся на метриках, которые показывают поведение аудитории, взаимодействие пользователя с приложением и, конечно же, прибыль от приложения.

Показывают поведение аудитории

Метрика MAU/DAU

MAU/DAU (monthly active users / daily active users) демонстрируется в GA в отчете «Активные пользователи». Метрика показывает частоту взаимодействия пользователя с приложением. Она пока в бете, но уже работает. Можно сравнивать активность за сутки (DAU), неделю, 14 дней и месяц (MAU). MAU/DAU (monthly active users / daily active users) демонстрируется в GA в отчете «Активные пользователи»

Карта поведения

Отчет показывает, как пользователь взаимодействует с вашим контентом. Позволяет посмотреть, на каком экране он покидает приложение или какой раздел самый популярный в вашем приложении. Отчет «Карта поведения»

Метрика «Сбои и ошибки»

«Сбои и ошибки» — отчет по багам в приложении. Показывает самые частые технические ошибки, группирует по версиям в приложении. Эта метрика попала в этот раздел благодаря тому, что сбои выявляются при определенном поведении пользователей. В Google Analytics отчет также находится в разделе «Поведение аудитории».

Средняя длительность сеанса и глубина просмотра

Это отчеты из раздела «Аудитории», которые позволяют оценить вовлеченность пользователей в ваш продукт.

Что такое «вовлеченный пользователь»? Существуют разные варианты ответа. Chamath Palihapitiya из Facebook считает главным критерием добавление 7 друзей за 10 дней после момента регистрации. Nabeel Hyatt из Zynga говорит о показателе D1 retention — сколько пользователей вернулось на следующий день. Аналитики из Flurry построили целую матрицу вовлеченности, в которой учитывали зависимость от частоты использования в неделю и % пользователей, которые продолжают пользоваться приложением после 90 дней.

Метрики, которые показывают взаимодействие пользователя с приложением

Показывают взаимодействие пользователя с приложением

Метрика «Количество установок»

Количество инсталлов из платных источников трафика, например, Google Рекламы. Это может показаться странным, но параметр «Новые пользователи» — и есть количество инсталлов из источника. С выходом URL Builder появилась возможность работать и с другими источниками трафика. В отличие от обычного контекста, большую часть трафика приносят медийные кампании. Соответственно, нужно много работать с отсеиванием некачественных площадок. Сотни установок с трафиковой площадки могут вполне оказаться «мертвыми душами»: Сотни установок с трафиковой площадки могут вполне оказаться «мертвыми душами»

Метрики Churn Rate и Return Rate

Churn Rate (отношение ушедших пользователей к месячной активной аудитории) и Return Rate (отношение вернувшихся юзеров к месячной аудитории) в GA представлены отчетом «Новые и вернувшиеся». Этот отчет показывает процент новых пользователей в приложении и процент тех, кто пользовался им неоднократно. Эти данные помогают оценить важность запуска таких инструментов, как ремаркетинг и Push-уведомления. Метрики Churn Rate и Return Rate

Метрика «Время до покупки»

Время до покупки — важная метрика при работе с аудиторией. Показывает, какой процент пользователей совершает покупку сразу, а также сколько времени требуется остальным. Отчет помогает понять, как правильно настроить работу с ремаркетингом посетителей приложения. Показывают деньги

Показывают деньги

Метрика «Количество транзакций»

Это стандартный отчет из раздела Ecommerce в Google Analytics. Внедрять SDK нужно отдельно, но зато все просто и понятно. Можно настроить для любых покупок внутри мобильного приложения.

Метрика «Количество регистраций»

Еще одна важная метрика, особенно, если регистрация в приложении платная. Настраивается путем внедрения кода и настройки события.

Метрика «Общая ценность»

Этот отчет еще в бете. Благодаря этой метрике можно проследить, как изменялись ценность клиента (параметр «Доход») и взаимодействие с ним (параметры «Просмотры приложения», «Достигнутые цели», «Сеансы» и «Длительность сеанса») в течение 90 дней с момента первого посещения.

Метрика ARPU

ARPU (average revenue per user) —средняя выручка с каждого юзера. Полезная метрика, но соответствующего отчета в Google Analytics нет, да и в других системах такие отчеты еще не встречались. Впрочем, стоит справедливо заметить, что и большая часть приложений не имеет в принципе встроенных покупок или не предполагают платную подписку. Если все-таки нужно считать ARPU, то придется это делать вручную, по формуле:

ARPU = PR/N, где: PR — recurring revenue (ежемесячная выручка с платных подписок); N — число платных подписчиков.

Как подобрать подходящий набор метрик?

Допустим, ваша работа с приложением изначально ориентирована на количество установок, и ваши основные KPI совпадают с теми, что были в нашем кейсе продвижения приложения на iOS и Android. В таком случае мы рекомендуем ориентироваться на следующие метрики:

  • количество установок и конверсий в приложении;
  • активные пользователи;
  • средняя длительность сеанса;
  • глубина просмотра.

Впрочем, к каждому проекту стоит подойти индивидуально из-за разницы в вводных. Делитесь своими историями в комментариях, постараемся помочь.

Совет: используйте мобильное приложение Google Analytics, чтобы всегда быть в курсе того, что происходит с вашим продуктом. Приложение доступно для Android и iOS.

Пока не приходится говорить о том, что Google Analytics —самая удобная система трекинга приложений в сравнении с популярными AppsFlyer или Adjust, но она позволяет оценить роль канала и инвестирование в него, отношение пользователя к продукту и критические баги, рост активных пользователей и перспективность проекта, а главное —прибыльность приложения. GA вам в помощь!

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Марина Бриль

Марина активно занимается развитием отрасли продвижения мобильных приложений, регулярно выступая на конференциях в этой сфере и публикуя статьи в тематических СМИ и блоге Netpeak.

Специализируется на работе с крупными клиентами категории e-commerce. Team Lead команды OLX PPC Netpeak.

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