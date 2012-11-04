Копирайтинг играет значительную роль в продвижении сайтов. Проблема заключается в том, что тексты все чаще пишутся исключительно для поисковых систем, а не для людей.

Учитывая новую роль поведенческих факторов , SEO-специалисты стали искать способы «заставить» людей проводить больше времени на страницах сайта. И в ход идут все методы: улучшается юзабилити, уменьшается время загрузки страницы, но многие забывают о самом главном — о контенте. О том, насколько легко читать тексты на сайтах. Для того, чтобы что-либо улучшить, нужно проанализировать текущее состояние. Если мы говорим о текстах — существует понятие: индекс читабельности («удобочитаемость» или «ридабилити»).

Удобочитаемость («читабельность») — свойство текстового материала, характеризующее лёгкость восприятия его человеком.

Наиболее популярная метрика для оценки читабельности — индекс Флеша. Рудольф Флеш предложил семь рекомендаций, соблюдение которых позволит сделать текст читабельным, понятным и интересным. Эти правила часто называют афоризмами Флеша:

1. Используйте допустимые сокращения.

2. По возможности составляйте предложения без использования слова «что».

3. Используйте местоимения «я», «мы», «они» и «вы».

4. Ссылаясь на какое-то понятие, выраженное существительным, повторите само слово или используйте соответствующее местоимение; не стоит искать красочную замену.

5. Используйте краткие, ясные предложения.

6. В параграфе должен освещаться только один вопрос.

7. Пишите на языке, понятном читателю. Индекс ридабилити англоязычных SEO-текстов можно вычислить по формуле:

Где: ASL — средняя длина предложения в словах; ASW — средняя длина слова в слогах.

В связи с тем, что в русском языке средняя длина предложения меньше, а слова в среднем длиннее, была принята следующая формула:

Для корректной работы формулы необходимо анализировать не менее ста слов. Интересно, что по этому индексу можно узнать, на какую аудиторию ориентирован тот или иной текст:

до 80 — примитивный уровень, усваивается даже детьми; 60-65 — лёгкое чтиво, уровень газет и журналов; 50-55 — уровень деловой литературы, профессиональных и отраслевых изданий, качественной художественной литературы; 30 и ниже — уровень научных трактатов.

Еще одна метрика, которую можно использовать — Индекс Фога. Она, кстати, активно используется в американской журналистике.

Fi = (Nws + Nwt) х 0,4

Где: Nws — среднее число слов в предложении текста; Nwt — среднее число слов с длиной 3 и более слогов (приходящихся на одно предложение текста). Есть также и много других метрик, но, увы, они неприменимы для русского языка. Проверить англоязычный текст на читабельность можно с помощью многочисленных онлайн инструментов, например, этим или этим. Есть подобный сервис и для проверки на читабельность русскоязычных текстов (в стиле web 1.0). Более подробно об этом и других малоизвестных метриках в SEO я расскажу в докладе на конференции «8P».