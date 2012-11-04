SEO

Индекс ридабилити и SEO
Олег Саламаха
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Сложность: норм норм
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Копирайтинг играет значительную роль в продвижении сайтов. Проблема заключается в том, что тексты все чаще пишутся исключительно для поисковых систем, а не для людей.

Учитывая новую роль поведенческих факторов, SEO-специалисты стали искать способы «заставить» людей проводить больше времени на страницах сайта. И в ход идут все методы: улучшается юзабилити, уменьшается время загрузки страницы, но многие забывают о самом главном — о контенте. О том, насколько легко читать тексты на сайтах. Для того, чтобы что-либо улучшить, нужно проанализировать текущее состояние. Если мы говорим о текстах — существует понятие: индекс читабельности («удобочитаемость» или «ридабилити»).

Индекс читабельности

Удобочитаемость («читабельность») — свойство текстового материала, характеризующее лёгкость восприятия его человеком.

Наиболее популярная метрика для оценки читабельности — индекс Флеша. Рудольф Флеш предложил семь рекомендаций, соблюдение которых позволит сделать текст читабельным, понятным и интересным. Эти правила часто называют афоризмами Флеша:

1. Используйте допустимые сокращения.

2. По возможности составляйте предложения без использования слова «что».

3. Используйте местоимения «я», «мы», «они» и «вы».

4. Ссылаясь на какое-то понятие, выраженное существительным, повторите само слово или используйте соответствующее местоимение; не стоит искать красочную замену.

5. Используйте краткие, ясные предложения.

6. В параграфе должен освещаться только один вопрос.

7. Пишите на языке, понятном читателю. Индекс ридабилити англоязычных SEO-текстов можно вычислить по формуле:

Формула Флеша для определения рибабилити англоязычного текста

Где: ASL — средняя длина предложения в словах; ASW — средняя длина слова в слогах.

В связи с тем, что в русском языке средняя длина предложения меньше, а слова в среднем длиннее, была принята следующая формула:

Индекс Флеша для определения читабельности русскоязычных текстов

Для корректной работы формулы необходимо анализировать не менее ста слов. Интересно, что по этому индексу можно узнать, на какую аудиторию ориентирован тот или иной текст:

до 80 — примитивный уровень, усваивается даже детьми; 60-65 — лёгкое чтиво, уровень газет и журналов; 50-55 — уровень деловой литературы, профессиональных и отраслевых изданий, качественной художественной литературы; 30 и ниже — уровень научных трактатов.

Еще одна метрика, которую можно использовать — Индекс Фога. Она, кстати, активно используется в американской журналистике.

Fi = (Nws + Nwt) х 0,4

Где: Nws — среднее число слов в предложении текста; Nwt — среднее число слов с длиной 3 и более слогов (приходящихся на одно предложение текста). Есть также и много других метрик, но, увы, они неприменимы для русского языка. Проверить англоязычный текст на читабельность можно с помощью многочисленных онлайн инструментов, например, этим или этим. Есть подобный сервис и для проверки на читабельность русскоязычных текстов (в стиле web 1.0). Более подробно об этом и других малоизвестных метриках в SEO я расскажу в докладе на конференции «8P».

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раскрутка сайтов
Олег Саламаха

VP of Product at Serpstat

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