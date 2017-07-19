Новички, начиная рекламировать свой продукт в Facebook, сталкиваются с высокой конкуренцией, неэффективными рекламными моделями, сложными алгоритмами оптимизации. Как же сэкономить на рекламе мобильных приложений в социальной сети? Евгения Артемова из Appness поделилась 10 лайфхаками по снижению стоимости трафика в Facebook.

1. Создайте страницу для фанов

Необходимо создать Fan Page (фан-страницу) в Facebook. Так вы сможете регулярно рассказывать о своём приложении. Но этого недостаточно. Необходимо размещать вовлекающий контент: крутые видео, новости, — всё, что будет интересно аудитории. И чем больше фидбэка, тем дешевле будет трафик.

2. Удаляйте неактивные кампании

Главное — всегда удалять неактивные кампании, которые не генерируют трафик на Facebook. Возможно, это покажется очевидным, но очень часто рекламодатели допускают данную ошибку. Политика сайта часто меняется, и старые кампании могут быть заблокированы.

3. Используйте аудитории Look-Alike

Look-Alike — метод таргетинга, который выделяет пользователей, похожих по поведению на тех, кто уже заходил на сайт и совершил целевое действие. Очень часто опытные рекламодатели используют этот метод, чтобы таргетироваться на людей, которые с большей долей вероятности установят приложение. Многие до сих пор недооценивают возможности данного подхода, хотя он очень эффективен и снижает стоимость рекламной кампании. Более того, необходимо создать Look-Alike аудиторию даже из группы с низкой конверсией, а затем исключить её из своего бюджета. Так можно не тратить деньги на тех людей, которые ни при каких условиях не установят приложение.

4. Контролируйте бюджет

Всегда контролируйте бюджет кампании и придерживайтесь изначально выбранных рамок. Любой резкий скачок в затратах на рекламу может привести к тому, что в итоге вы заплатите за установку приложения пользователем неоправданно высокую цену.

5. Учитывайте автоматическое назначение ставок (Smart bidding)

Ставка за просмотр рекламы может быть высокой на старте кампании. Однако это не означает, что по факту за клик вы заплатите много. Facebook запускает свои алгоритмы оптимизации, увеличивает охват и количество просмотров. Все это в результате приведет к адекватной стоимости за привлечение пользователя. Следует учитывать автоматизацию ставок и сколько денег вы хотите потратить на кампанию.

6. Постепенно увеличивайте бюджет: 10-30% за 1-2 дня

Постепенно вносите любые изменения в кампании. Если хотите повысить эффективность своей кампании с помощью увеличения бюджета, придерживайтесь следующего правила: увеличивайте бюджет на 10-30% каждые два дня.

7. Используйте видео в Instagram

Самым популярным рекламным каналом сейчас становится видео в Instagram. Посмотрим на итоги рекламной кампании от Appness:

Мы размещали статические баннеры и видео на странице Instagram одной игровой компании. В первом случае CPI был более 6,5 долларов, совершено 4 покупки, а CPA равнялся 39 долларам — это ужасный показатель. Затем мы использовали видео — результаты получились впечатляющие: CPI до 3 долларов, совершено 29 покупок, а CPA несколько ниже 20 долларов.

8. Используйте эмодзи

Эмодзи в тексте объявления действительно увеличивают трафик. Реклама с использованием эмодзи привлекает внимание клиентов, позволяет выделяться среди конкурентов. CTR увеличивается, и алгоритм оптимизации начинает работать на вас.

9. Правильно добавляйте видео

Если у вас есть одно видео с хорошими показателями в одной группе объявлений, не стоит добавлять много новых видео в другие группы. Самый эффективный подход — добавление видео в одну и ту же группу объявлений.

10. Экспериментируйте с Call to Action

Мотивируйте пользователей что-то сделать с помощью слов «загрузите», «узнайте», «откройте для себя» на специальных кнопках в объявлении. Главное, продолжайте экспериментировать и старайтесь найти то, что лучше всего подходит для вашего продукта.





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