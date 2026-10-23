Реклама в ChatGPT стартовала в Казахстане. Чем это интересно бизнесу?

Реклама в ChatGPT стартовала в Казахстане. Чем это интересно бизнесу?

21 октября 2026 года OpenAI открыла доступ к ChatGPT Ads в Казахстане. Страна вошла в число 26 новых рынков, на которые компания расширила рекламную платформу. Теперь сервис доступен в 89 странах мира, а казахстанские рекламодатели могут запускать кампании через технологических партнёров OpenAI или самостоятельно через Ads Manager.

Как работает реклама в ChatGPT

Люди используют ChatGPT, чтобы изучать потребности, сравнивать предложения и принимать решения. OpenAI предлагает бизнесу взаимодействовать с аудиторией именно в тот момент, когда человек уже заинтересован в определенном продукте, но еще не определился с покупкой.

Например, пользователь спрашивает ChatGPT о выборе ноутбука для работы, сравнивает характеристики нескольких моделей и видит рекламное предложение магазина электроники.

Объявления будут отображаться отдельно от ответов ChatGPT и будут помечены как реклама. OpenAI подчеркивает, что рекламодатели не смогут влиять на содержание ответов искусственного интеллекта. Компания также не будет передавать им личные разговоры пользователей.

При подборе рекламы система учитывает контекст и цель текущего разговора, информацию о рекламном предложении и настройки рекламодателя.

Важно различать платную рекламу в ChatGPT и GEO-продвижение. Первое предполагает размещение спонсорских объявлений, второе — оптимизацию присутствия бренда в органических ответах AI-систем.

Согласно правилам OpenAI, рекламу могут видеть пользователи Free и Go. Для Plus, Pro, Business, Enterprise и Edu объявления не предусмотрены.

Как объясняют в компании, рекламная модель должна помочь поддерживать бесплатный и более доступный по цене доступ к ChatGPT.

Как казахстанским компаниям запускать ChatGPT Ads

Казахстанские рекламодатели могут получить доступ к платформе двумя способами — через технологических партнеров OpenAI или самостоятельно с помощью ChatGPT Ads Manager.

В документации OpenAI указано, что рекламодатели могут использовать контекстные подсказки для определения релевантных тем и разговоров. Однако эти подсказки не работают как ключевые слова с точным соответствием и не гарантируют появление объявления в конкретном разговоре.

Для оценки эффективности рекламы Ads Manager предоставляет показатели количества показов, кликов, расходов, CTR (показатель кликабельности), средней стоимости клика (CPC) и средней стоимости тысячи показов (CPM), а также конверсий при условии настройки их отслеживания.

В то же время OpenAI пока не обнародовала среднюю стоимость рекламы и показатели эффективности кампаний именно для рынка Казахстана.

Что запуск ChatGPT Ads означает для бизнеса

Для казахстанских компаний подключение ChatGPT Ads означает появление еще одного рекламного канала. Его главная особенность — возможность взаимодействовать с потенциальным покупателем в процессе принятия решения. Если поисковая реклама ориентируется прежде всего на поисковые запросы, то ChatGPT Ads учитывает более широкий контекст разговора, в котором человек может постепенно уточнять свои потребности.

Такой формат потенциально интересен компаниям, чьи товары и услуги требуют сравнения и обдуманного выбора. В частности, речь идет об электронике, автомобилях, недвижимости, финансовых и образовательных услугах.

Масштаб платформы уже значителен: по данным OpenAI, еженедельно ChatGPT используют более 1,2 млрд человек, а с момента запуска рекламы на платформе кампании провели более 100 тыс. рекламодателей.

В то же время эти цифры отражают глобальную аудиторию и рекламную активность, а не потенциальный охват казахстанских кампаний.

Станет ли ChatGPT Ads эффективным каналом для казахстанского бизнеса, покажет практика. Для этого рекламодателям нужно будет оценить качество привлечённого трафика, стоимость конверсий и окупаемость вложений.