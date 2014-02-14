Ремаркетинг на буквы русского алфавита

В этом посте речь пойдет о нестандартном использовании ремаркетинга Google Рекламы для поисковых объявлений. К сожалению, я не смогу раскрыть тематику сайта. Надеюсь на ваше понимание. Отмечу, что проект трафиковый. Цель — привлечение максимального количества целевой аудитории по приемлемым ценам. Все началось с того, что на каком-то этапе проект уперся в предел по трафику из поиска Google. Охватили и использовали в работе практически всё. Поднимать цены за клик — не вариант! На тот момент я использовал для ремаркетинга на поиске самое высокочастотное (популярное) ключевое слово в широком соответствии. Выше уже было некуда, чтобы вы понимали. Но нужен же целевой трафик, который надо каким-то способом добывать.

И я решил добавить в эту кампанию предлоги и союзы. Чтобы вы понимали, в своей работе я стараюсь постоянно что-то тестировать, чтобы искать все новые и новые решения для повышения качества проектов, которые я веду. Благодаря тестам всегда можно найти что-то интересное. Бывает, что один маленький прием может принести проекту сверхприбыль.

Возвращаясь к проекту, скажу, что по предлогам и союзам пошли показы и клики. Конечно, система сразу выдала сообщение, что показатель качества у таких «слов» слишком низкий, чтобы осуществлять показы объявления на первой странице. Система среагировала мгновенно! Надежда на то, что удастся получить дешевый трафик, канула в лету. Все-таки систему так просто не возьмешь, но показы и клики потихоньку пошли. Тогда было принято неожиданное решение добавить все буквы русского алфавита. И снова пошли показы и клики. А теперь сразу к результатам, чтобы не затягивать этот пост. Эксперимент длился чуть больше 2 месяцев. Не могу сказать, что кликов было за это время очень много, но этого вполне хватило, чтобы сделать уверенные выводы. Ниже представлен скриншот из Google Analytics, где вы все можете увидеть воочию.

Качество трафика очень даже ничего. Ох, какое качество по букве «г», не так ли? А если посмотреть на отчет «Поисковые запросы»? Этого и стоило ожидать. У нас в отчете практически все запросы пользователей — нецелевые, но тем не менее эта аудитория уже была у нас на сайте, поэтому и показатели оказались достойными, если сравнивать со средними показателями по сайту. Вот только показатель отказов сильно подкачал, эх. Подытожив, с грустью сообщаю, что эксперимент пришлось закрыть, так как фразы имеют низкий показатель качества, что влечет за собой непомерно высокую цену за клики и, кроме всего прочего, — это тревожный звоночек для всего аккаунта в целом, если учитывать такой показатель, как история аккаунта Google Рекламы. И напоследок... Тестируйте, тестируйте и еще раз тестируйте.