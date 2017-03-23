Как настроить ремаркетинг в Google Рекламе — подробное руководство для новичков
Как вернуть на сайт посетителя, который не совершил целевое действие? Запустите ремаркетинг в контекстно-медийной сети Google: привлекательные баннеры напомнят пользователям о продукте, а вы сможете направить рекламный бюджет на «горячую» аудиторию. В этой статье я пошагово опишу настройку
Подробно остановимся на таких этапах:
- Настройка отслеживания посетителей сайта.
- Создание аудиторий, на которые будете нацеливать рекламу.
- Настройка рекламной кампании.
1. Добавьте код ремаркетинга на сайт
Чтобы собирать списки пользователей, которые побывали на сайте, вы можете:
- установить тег ремаркетинга Google Рекламе;
- использовать модифицированный код Google Analytics.
Рекомендую настраивать отслеживание сразу и в Google Рекламе, и в Analytics — так в дальнейшем вы сможете создавать аудитории пользователей в обеих системах.
1.1. Как добавить тег ремаркетинга Google Рекламе
1.1.1. Откройте Google Рекламу и перейдите на вкладку «Общая библиотека» — «Аудитории».
В подразделе «Посетители сайта» нажмите на ссылку «Настроить ремаркетинг».
1.1.2. В открывшемся окне кликните на кнопку «Настроить ремаркетинг». Галочка возле поля «Использование динамических объявлений» понадобится вам только при настройке
1.1.3. Появится всплывающее окно с предложением установить тег ремаркетинга Google Рекламы. Вы можете сразу отправить код и инструкцию к нему программистам — достаточно ввести электронную почту получателя.
Чтобы скопировать код ремаркетинга, нажмите на ссылку «Просмотреть тег Google Рекламы для веб-сайтов».
Этот код необходимо вставить на все страницы сайта между тегами <body> </body>.
1.2. Как настроить ремаркетинг в Google Analytics?
Выбор в пользу настройки ремаркетинга с помощью Google Analytics дает вам сразу несколько преимуществ:
- доступны более гибкие настройки аудиторий — вы можете учитывать поведение пользователей на сайте и достигнутые ими цели;
- можно быстро создавать аудитории ремаркетинга с помощью скриптов и готовых шаблонов из «Галереи решений».
1.2.1. Перейдите в Google Analytics и нажмите на шестеренку, чтобы открылась панель «Администратор». В настройках ресурса перейдите в подпункт «Код отслеживания» — «Сбор данных».
1.2.2. В настройках ремаркетинга переведите слайдер в положение «Вкл.» и сохраните изменения.
1.2.3. Если Google Analytics установлен с помощью Google Tag Manager, достаточно активировать сбор данных в настройках аккаунта. Если код аналитики установлен непосредственно на сайте, после активации ремаркетинга тег Analytics нужно заменить.
В настройках ресурса перейдите в пункт «Код отслеживания» и скопируйте скрипт, выделенный на скриншоте.
Вставьте этот код на все страницы сайта перед закрывающим тегом </head>.
2. Создайте ремаркетинговые аудитории в Google Рекламе
Список ремаркетинга — это набор условий отбора пользователей, которым будет показываться реклама. Например, вы можете создать список юзеров, которые посетили корзину, но не совершили покупку, или еще не видели страницу с новой интересной публикацией.
Подробнее о том, как работают разные аудитории ремаркетинга читайте в нашем
2.1. На странице «Аудитории» нажмите «+Список ремаркетинга» и выберите «Посетители сайта».
2.2. В открывшемся окне укажите условие, по которому будет отобрана аудитория для показа рекламы. Вы можете настраивать списки в зависимости от посещенных страниц, например, нацелить рекламу на пользователей, которые заходили на страницу «Контакты».
Обратите внимание на кнопку «+Правило»: нажав на нее, вы можете отбирать пользователей сразу по нескольким условиям. Например, собирать аудиторию посетителей, которые побывали на странице с контактами компании не на русском языке.
Чтобы настроить сразу несколько наборов условий, нажмите на ссылку «Показать дополнительные настройки».
2.3. Обратите внимание на кнопку «Оценить размер списка». Помните, что в контекстно-медийной сети можно нацеливать рекламу только на списки ремаркетинга, которые содержат минимум 100 пользователей, активных за последние 30 дней.
2.4. Задайте срок, в течение которого пользователь будет участником этого списка ремаркетинга. По умолчанию система рекомендует ставить 30 дней, максимальный срок — 540 дней.
3. Создайте списки ремаркетинга в Google Analytics
Чтобы собрать нужных пользователей в аудиторию ремаркетинга, вы можете использовать не только данные о посещенных страницах. Доступны настройки в зависимости от:
- выполненных конверсий;
- демографических данных;
- информации об устройствах, с которых пользователи посетили сайт;
- поведения на сайте;
- даты первого сеанса;
- источников трафика.
Для примера, я покажу, как настроить список ремаркетинга на основе цели.
3.1. Как создать аудиторию в зависимости от достигнутой цели?
3.1.1. Перейдите во вкладку «Администратор». В столбце «Ресурс» выберите «Настройки аудитории» — «Аудитории».
3.1.2. Нажмите кнопку «+Аудитория»:
3.1.3. Выберите представление Google Analytics, из которого будут браться данные для создания аудитории. Далее укажите аккаунт Google Рекламы, которому вы хотите предоставить доступ к этим данным.
3.1.4. Чтобы создать аудиторию на основе цели, выберите пункт «Пользователи, достигшие цели конверсии».
По умолчанию установится первая цель в вашем аккаунте, но вы можете перейти в «Редактор аудиторий» и выбрать нужное условие.
3.1.5. В открывшемся окне введите срок хранения данных об участниках этой аудитории. Тут же вы можете посмотреть прогнозируемый охват.
3.1.6. Дайте понятное название аудитории и сохраните изменения.
3.2. Как быстро создавать аудитории ремаркетинга с помощью «Галереи решений»?
Создавать аудитории в Google Analytics можно не только вручную, вы можете использовать способы автоматизации — «Галерею решений» и скрипты. Например, с помощью шаблона из Галереи вы быстро создадите сразу 20 списков ремаркетинга. Таких шаблонов в «Галерее решений» очень много — ищите тот, который лучше всего подходит для ваших целей.
3.2.1. Чтобы импортировать готовые шаблоны:
- перейдите в «Галерею решений» и выберите в списке шаблон, соответствующий вашим требованиям;
- на странице «Аудитории» нажмите кнопку «Импортировать из галереи» и импортируйте нужный шаблон.
3.2.2. При импорте шаблона выберите представление Google Analytics, в котором нужно создать списки ремаркетинга.
3.3.3. Необязательно создавать все предложенные аудитории — отметьте галочкой подходящие списки. Обязательно укажите, в каком аккаунте Google Рекламы будут создаваться эти списки.
3.3. Импортируйте списки Google Analytics в Google Рекламу
Еще один важный шаг в настройке списков ремаркетинга в Google Analytics — установите связь между системой аналитики и рекламным аккаунтом в Google Рекламе.
3.3.1. Во вкладке «Администратор» в настройках ресурса нажмите на ссылку «Связь с Google Рекламой».
3.3.2. Если аккаунты Google Analytics и Google Рекламы зарегистрированы на одну почту, вы сразу увидите возможную связку. В противном случае понадобится доступ к рекламному аккаунту с правами администратора, который вы хотите привязать к Analytics.
В настройках связки отметьте галочкой нужный аккаунт и нажмите кнопку «Продолжить».
3.3.3. Введите название для связки аккаунтов, нажмите «Выбрать все» и свяжите аккаунты.
Данные в связанных аккаунтах появятся спустя 24 часа после настройки.
4. Настройте ремаркетинговую кампанию в Google Рекламе
4.1. Нажмите «+Кампания» — «Только контекстно-медийная сеть» в Google Рекламе.
4.2. Настройки на уровне кампании ничем не отличаются от обычных
Обязательно установите ограничение количества показов объявления для одного пользователя, чтобы ваша реклама не была слишком надоедливой.
4.3. Создайте группу объявлений и и добавьте таргетинг на список ремаркетинга.
В верхнем меню выберите «Контекстно-медийная сеть» — «Интересы и ремаркетинг» и кликните на кнопку «+Таргетинг».
Далее поставьте галочку возле пункта «Интересы и ремаркетинг», а затем — «Списки ремаркетинга».
В открывшемся окне отобразятся существующие аудитории ремаркетинга — нажмите кнопку с двумя стрелочками возле нужного списка.
Нажмите «Сохранить и продолжить».
4.4. Вы можете также исключить нерелевантную аудиторию, например, пользователей, которые провели на сайте менее 10 секунд. Для этого пролистайте вниз страницы «Интересы и ремаркетинг» и нажмите кнопку «+Исключения».
В открывшемся окне выберите «Списки ремаркетинга». Добавьте в исключения необходимый список ремаркетинга и сохраните настройки.
Запомнить
Что необходимо сделать для настройки ремаркетинга в Google Рекламе:
- Добавьте тег ремаркетинга Google Рекламы на сайт и активируйте сбор данных в Google Analytics.
- Создайте аудитории ремаркетинга или импортируйте уже готовые настройки из «Галереи решений».
- Свяжите аккаунты Google Рекламы и Analytics, чтобы использовать для ремаркетинга аудитории, созданные в системе аналитики.
- Создайте ремаркетинговую кампанию, таргетированную на выбранную аудиторию. При необходимости сужать охват, исключив нецелевые аудитории.
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