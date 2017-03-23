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Как настроить ремаркетинг в Google Рекламе — подробное руководство для новичков
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Виктория Родина

Как вернуть на сайт посетителя, который не совершил целевое действие? Запустите ремаркетинг в контекстно-медийной сети Google: привлекательные баннеры напомнят пользователям о продукте, а вы сможете направить рекламный бюджет на «горячую» аудиторию. В этой статье я пошагово опишу настройку ремаркетинга в Google Рекламе.

Подробно остановимся на таких этапах: 

  1. Настройка отслеживания посетителей сайта.
  2. Создание аудиторий, на которые будете нацеливать рекламу.
  3. Настройка рекламной кампании.

1. Добавьте код ремаркетинга на сайт

Чтобы собирать списки пользователей, которые побывали на сайте, вы можете:

  • установить тег ремаркетинга Google Рекламе;
  • использовать модифицированный код Google Analytics.

Рекомендую настраивать отслеживание сразу и в Google Рекламе, и в Analytics — так в дальнейшем вы сможете создавать аудитории пользователей в обеих системах.

1.1. Как добавить тег ремаркетинга Google Рекламе

1.1.1. Откройте Google Рекламу и перейдите на вкладку «Общая библиотека» — «Аудитории».

Как добавить тег ремаркетинга

В подразделе «Посетители сайта» нажмите на ссылку «Настроить ремаркетинг».

1.1.2. В открывшемся окне кликните на кнопку «Настроить ремаркетинг». Галочка возле поля «Использование динамических объявлений» понадобится вам только при настройке динамического ремаркетинга, для создания обычной ремаркетинговой кампании — оставьте поле пустым.

Настроить ремаркетинг

1.1.3. Появится всплывающее окно с предложением установить тег ремаркетинга Google Рекламы. Вы можете сразу отправить код и инструкцию к нему программистам — достаточно ввести электронную почту получателя.

Как установить тег ремаркетинга

Чтобы скопировать код ремаркетинга, нажмите на ссылку «Просмотреть тег Google Рекламы для веб-сайтов».

Посмотреть тег для сайтов

Этот код необходимо вставить на все страницы сайта между тегами <body> </body>.

1.2. Как настроить ремаркетинг в Google Analytics?

Выбор в пользу настройки ремаркетинга с помощью Google Analytics дает вам сразу несколько преимуществ:

  • доступны более гибкие настройки аудиторий — вы можете учитывать поведение пользователей на сайте и достигнутые ими цели;
  • можно быстро создавать аудитории ремаркетинга с помощью скриптов и готовых шаблонов из «Галереи решений».

1.2.1. Перейдите в Google Analytics и нажмите на шестеренку, чтобы открылась панель «Администратор». В настройках ресурса перейдите в подпункт «Код отслеживания» — «Сбор данных».

В настройках ресурса перейдите в подпункт Код отслеживания

1.2.2. В настройках ремаркетинга переведите слайдер в положение «Вкл.» и сохраните изменения.
Активировать сбор данных

1.2.3. Если Google Analytics установлен с помощью Google Tag Manager, достаточно активировать сбор данных в настройках аккаунта. Если код аналитики установлен непосредственно на сайте, после активации ремаркетинга тег Analytics нужно заменить.

В настройках ресурса перейдите в пункт «Код отслеживания» и скопируйте скрипт, выделенный на скриншоте.
тег Analytics нужно заменить

Вставьте этот код на все страницы сайта перед закрывающим тегом </head>.

2. Создайте ремаркетинговые аудитории в Google Рекламе

Список ремаркетинга — это набор условий отбора пользователей, которым будет показываться реклама. Например, вы можете создать список юзеров, которые посетили корзину, но не совершили покупку, или еще не видели страницу с новой интересной публикацией.

Подробнее о том, как работают разные аудитории ремаркетинга читайте в нашем исследовании.

2.1. На странице «Аудитории» нажмите «+Список ремаркетинга» и выберите «Посетители сайта».

выберите посетителей сайта

2.2. В открывшемся окне укажите условие, по которому будет отобрана аудитория для показа рекламы. Вы можете настраивать списки в зависимости от посещенных страниц, например, нацелить рекламу на пользователей, которые заходили на страницу «Контакты».
Укажите условие аудитории ремаркетинга

Обратите внимание на кнопку «+Правило»: нажав на нее, вы можете отбирать пользователей сразу по нескольким условиям. Например, собирать аудиторию посетителей, которые побывали на странице с контактами компании не на русском языке.
Отбирать пользователей сразу по нескольким условиям

Чтобы настроить сразу несколько наборов условий, нажмите на ссылку «Показать дополнительные настройки».
Показать дополнительные настройки

2.3. Обратите внимание на кнопку «Оценить размер списка». Помните, что в контекстно-медийной сети можно нацеливать рекламу только на списки ремаркетинга, которые содержат минимум 100 пользователей, активных за последние 30 дней.
Оценить размер списка ремаркетинга

2.4. Задайте срок, в течение которого пользователь будет участником этого списка ремаркетинга. По умолчанию система рекомендует ставить 30 дней, максимальный срок — 540 дней.
Срок хранения списка ремаркетинга

3. Создайте списки ремаркетинга в Google Analytics

Чтобы собрать нужных пользователей в аудиторию ремаркетинга, вы можете использовать не только данные о посещенных страницах. Доступны настройки в зависимости от:

  • выполненных конверсий;
  • демографических данных;
  • информации об устройствах, с которых пользователи посетили сайт;
  • поведения на сайте;
  • даты первого сеанса;
  • источников трафика.

Для примера, я покажу, как настроить список ремаркетинга на основе цели.

3.1. Как создать аудиторию в зависимости от достигнутой цели?

3.1.1. Перейдите во вкладку «Администратор». В столбце «Ресурс» выберите «Настройки аудитории» — «Аудитории».

Как создать аудиторию в зависимости от достигнутой цели

3.1.2. Нажмите кнопку «+Аудитория»:

Добавить аудиторию ремаркетинга

3.1.3. Выберите представление Google Analytics, из которого будут браться данные для создания аудитории. Далее укажите аккаунт Google Рекламы, которому вы хотите предоставить доступ к этим данным.

Настройки аудитории ремаркетинга в Google Analitycs

3.1.4. Чтобы создать аудиторию на основе цели, выберите пункт «Пользователи, достигшие цели конверсии».

Пользователи, достигшие цели конверсии

По умолчанию установится первая цель в вашем аккаунте, но вы можете перейти в «Редактор аудиторий» и выбрать нужное условие.

Редактор аудиторий

Выберите цель для настройки списка ремаркетинга

3.1.5. В открывшемся окне введите срок хранения данных об участниках этой аудитории. Тут же вы можете посмотреть прогнозируемый охват.

Срок хранения данных

3.1.6. Дайте понятное название аудитории и сохраните изменения.

Название аудитории ремаркетинга

3.2. Как быстро создавать аудитории ремаркетинга с помощью «Галереи решений»?

Создавать аудитории в Google Analytics можно не только вручную, вы можете использовать способы автоматизации — «Галерею решений» и скрипты. Например, с помощью шаблона из Галереи вы быстро создадите сразу 20 списков ремаркетинга. Таких шаблонов в «Галерее решений» очень много — ищите тот, который лучше всего подходит для ваших целей.

3.2.1. Чтобы импортировать готовые шаблоны:

  • перейдите в «Галерею решений» и выберите в списке шаблон, соответствующий вашим требованиям;
  • на странице «Аудитории» нажмите кнопку «Импортировать из галереи» и импортируйте нужный шаблон.

Как быстро создавать аудитории ремаркетинга с помощью «Галереи решений»

3.2.2. При импорте шаблона выберите представление Google Analytics, в котором нужно создать списки ремаркетинга.

выберите представление Google Analytics

3.3.3. Необязательно создавать все предложенные аудитории — отметьте галочкой подходящие списки. Обязательно укажите, в каком аккаунте Google Рекламы будут создаваться эти списки.

Обязательно укажите, в каком аккаунте Google Рекламы будут создаваться эти списки

3.3. Импортируйте списки Google Analytics в Google Рекламу

Еще один важный шаг в настройке списков ремаркетинга в Google Analytics — установите связь между системой аналитики и рекламным аккаунтом в Google Рекламе.

3.3.1. Во вкладке «Администратор» в настройках ресурса нажмите на ссылку «Связь с Google Рекламой».

в настройках ресурса нажмите на ссылку

3.3.2. Если аккаунты Google Analytics и Google Рекламы зарегистрированы на одну почту, вы сразу увидите возможную связку. В противном случае понадобится доступ к рекламному аккаунту с правами администратора, который вы хотите привязать к Analytics.

В настройках связки отметьте галочкой нужный аккаунт и нажмите кнопку «Продолжить».
отметьте галочкой нужный аккаунт

3.3.3. Введите название для связки аккаунтов, нажмите «Выбрать все» и свяжите аккаунты.

Название для связки аккаунтов
Данные в связанных аккаунтах появятся спустя 24 часа после настройки.

4. Настройте ремаркетинговую кампанию в Google Рекламе

4.1. Нажмите «+Кампания» — «Только контекстно-медийная сеть» в Google Рекламе.

Только контекстно-медийная сеть

4.2. Настройки на уровне кампании ничем не отличаются от обычных медийных кампаний: укажите бюджет, стратегию назначения ставок, языковой и геотаргетинг.

Обязательно установите ограничение количества показов объявления для одного пользователя, чтобы ваша реклама не была слишком надоедливой.

4.3. Создайте группу объявлений и и добавьте таргетинг на список ремаркетинга.

В верхнем меню выберите «Контекстно-медийная сеть» — «Интересы и ремаркетинг» и кликните на кнопку «+Таргетинг».

Интересы и ремаркетинг

Далее поставьте галочку возле пункта «Интересы и ремаркетинг», а затем — «Списки ремаркетинга».

Выбор метода таргетинга объявлений ремаркетинга

В открывшемся окне отобразятся существующие аудитории ремаркетинга — нажмите кнопку с двумя стрелочками возле нужного списка.

Выберите списки ремаркетинга

Нажмите «Сохранить и продолжить».

4.4. Вы можете также исключить нерелевантную аудиторию, например, пользователей, которые провели на сайте менее 10 секунд. Для этого пролистайте вниз страницы «Интересы и ремаркетинг» и нажмите кнопку «+Исключения».

Исключите списки ремаркетинга

В открывшемся окне выберите «Списки ремаркетинга». Добавьте в исключения необходимый список ремаркетинга и сохраните настройки.

В открывшемся окне выберите «Списки ремаркетинга»

Запомнить

Что необходимо сделать для настройки ремаркетинга в Google Рекламе:

  1. Добавьте тег ремаркетинга Google Рекламы на сайт и активируйте сбор данных в Google Analytics.
  2. Создайте аудитории ремаркетинга или импортируйте уже готовые настройки из «Галереи решений».
  3. Свяжите аккаунты Google Рекламы  и Analytics, чтобы использовать для ремаркетинга аудитории, созданные в системе аналитики. 
  4. Создайте ремаркетинговую кампанию, таргетированную на выбранную аудиторию. При необходимости сужать охват, исключив нецелевые аудитории.
Виктория Родина

Junior PPC Specialist. В Netpeak с января 2017 года. Также работаю над публикациями о контекстной рекламе для блога компании. Сертифицированный специалист Google Analytics.

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