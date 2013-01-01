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Кейсы

Ремаркетинг в поисковой сети Google для ecommerce проекта: ROMI 514%
Анна Сергеева
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Сложность: норм норм
10
Услуга: контекстная реклама.
Регион: Украина.
Продолжительность кампании: июль — сентябрь 2019 года.
Бюджет на 1,5 месяца: $287,7.

С этим крупным клиентом на рынке ecommerce мы работаем уже давно. Так как наш главный ориентир — ROMI (возврат маркетинговых инвестиций), специалисты Netpeak постоянно ищут новые инструменты, чтобы приносить клиенту прибыль. Для этого мы систематически проводим тестирования новых источников для привлечения как новых пользователей, так и уже лояльных к бренду.

В данном кейсе речь пойдет об использовании поискового ремаркетинга: от настройки и до получения результатов. Возможность подключения ремаркетинга в поисковой сети Google появилась не так давно. Далее мы расскажем, каких результатов получилось добиться с помощью этого инструмента.

1. Настраиваем ремаркетинг в Google Analytics

Заходим в аккаунт Analytics → выбираем «Ресурс» → код отслеживания → сбор данных → включаем функцию ремаркетинга. Не забываем сохраниться.

Настраиваем ремаркетинг в Google AnalyticsЕсли не подключить данную функцию в Analytics, в Google Рекламе аудитории для поиска будут недоступны: Необходимо подключить данную функцию в Analytics В поиске можно воспользоваться только списками, созданными в Google Рекламе. При включении поискового ремаркетинга в Analytics, аудитории в аккаунте Google Рекламы приобретут вид: Аудитории в аккаунте AdWords Списки могут подтягиваться в течение 2-3 дней.

2. Настраиваем кампании с использованием RLSA в аккаунте Google Рекламы

  • для кампаний RLSA (remarketing lists for search ads — списки ремаркетинга для рекламы в поиске) следует выделить индивидуальные бюджеты (не подкреплять к общим бюджетам) для исключения неравномерного расходования бюджета, так как другие кампании с таргетингом на поисковую или контекстно-медийную сеть Google перетягивают на себя бюджет из-за более широкого охвата аудитории;

  • исключить аудитории, используемые в RLSA, в обычных поисковых кампаниях, чтобы избежать пересечения аудиторий на уровне кампаний;
  • провести кросс-минусовку аудиторий между группами в кампании RLSA, чтобы избежать пересечения аудиторий на уровне групп объявлений.
  • ставки для кампаний RLSA повышаем на 30-50% по сравнению с обычными поисковыми кампаниями, так как таргетируемся на очень узкую целевую аудиторию.

2.1. Подключенные аудитории в тестируемую кампанию RLSA

  • посетители карточки товара, не совершившие транзакции;
  • посетители общей страницы бренда, не совершившие транзакции;
  • smart list Google (Google Analytics автоматически создает список пользователей, готовых совершить конверсию);
  • all users (автоматический список, который создается при добавлении кода ремаркетинга на ваш сайт).

Наибольшее количество конверсий (транзакций) принесла аудитория с таргетингом на посетителей карточки товара без транзакций — 61,1% от общего количества транзакций, совершенных в кампании RLSA. В кампании с таргетингом на контекстно-медийную сеть этот показатель составляет 69,6%.

То есть наиболее эффективный список — «Посетители карточки товара, не совершившие транзакции». Он возвращает на сайт наиболее заинтересованную аудиторию, которая не выбирает, что купить, а уже оценивает характеристики товара на карточке.

Также для данной кампании подключено автоматизированное правило, с помощью которого объявления показывались вверху страницы. Правило настраивается на вкладке «Автоматизация», далее «Создать правило — ключевые слова» и «Повысить ставки до уровня цены за клик для показа вверху страницы». Подключаем автоматизированное правило, с помощью которого объявления показывались вверху страницы Настройка правила:

  • указываем порог максимальной цены за клик; выбираем тип кампании (в данном случае правило будет актуально для всех кампаний с таргетингом на поисковую сеть Google);
  • выбираем название кампании;
  • частоту и время активации правила;
  • в предпросмотре проверяем, правильно ли настроено правило;
  • не забываем сохраниться.

Настройка правила

С чем связаны выводы о необходимости размещения рекламных объявлений в ТОП-3 рекламной выдачи? Рассмотрим сегментированный отчет, где проведем анализ по конверсионности позиции рекламного объявления: Рассмотрим сегментированный отчет, где проведем анализ по конверсионности позиции рекламного объявления

Все конверсии совершены при показе объявления вверху страницы. При показе объявления вверху страницы также наблюдается наивысший CTR (кликабельность объявления) и наименьшая стоимость клика.

3. Результаты

Анализируемый период — 27.07-08.09. Отдельно рассмотрим полученные данные по сетям.

Remarketing (таргетинг на контекстно-медийную сеть с использованием списков ремаркетинга)

: Таргетинг на контекстно-медийную сеть с использованием списков ремаркетинга

Search (таргетинг на поисковую сеть):

Таргетинг на поисковую сеть

RLSA (таргетинг на поисковую сеть Google с использованием списков ремаркетинга):

Таргетинг на поисковую сеть Google с использованием списков ремаркетинга

4. Выводы

Выводы

Результаты отдельно по кампаниям RLSA (remarketing lists for search ads — списки ремаркетинга для рекламы в поиске).

Транзакции: 18.
Коэффициент конверсии: 0,74%.
Доход по данным ecommerce: $3211,5.
Маржа: 55%.
Траты на рекламу: $287,7 (включая комиссию агентства).
Валовая прибыль: 3211,5 * 0,55 = $1766,32.
ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) по валовой прибыли: (1766,32 — 287,7) / 287,7 * 100% = 514%.

С поисковым ремаркетингом работать просто необходимо. Этот инструмент нельзя сравнивать ни с кампаниями, таргетированными на поисковую сеть Google, ни с контекстно-медийной сетью (отдельно ремаркетингом), так как он направлен на привлечение очень узкой целевой аудитории.

Поможем обогнать конкурентов

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Анна Сергеева

В Netpeak работает с 2013 года.
Сертифицированный специалист в Bing, DoubleClick, Google AdWords, Google Analytics.
Специализируется на продвижении крупных e-commerce проектов, а также новостных порталов. Работала с такими известными брендами, как Citrus, LG, Ringoo и другими.

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