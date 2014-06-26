Репутация за деньги: откровения скупщика фейковых фолловеров

Публикуем вольный перевод статьи Джилада Лотана, главного эксперта по работе с данными в betaworks.com.

Раньше покупка фолловеров, лайков, репостов строго осуждалась. Сегодня это обычное дело. Всё больше сервисов предлагают по приемлемой цене купить репутацию в соцсетях: от лайков в Instagram до фолловеров в твиттере. Покупка фолловеров аукнется мне в будущем? Да это просто техника! Такая же, как подбор ключевых слов для правильной оптимизации в Google.

Эксперимент

Поехали, я расскажу, как купил 4000 фолловеров в твиттере, и чем это закончилось. Количество ваших друзей, лайков, шеров в соцсетях отображается в разных местах: как минимум на вашем сайте, а как максимум во всевозможных рейтингах. Но фокус в том, что в социальных сетях невозможно отличить липовую репутацию от настоящей, если у людей одинаково большое количество подписчиков, лайков и репостов. Когда я решил купить фолловеров, у меня было 2600 подписчиков. Не так уж мало, верно? Но я хотел больше. Google предложил более 2 миллионов вариантов.

Примечание редактора: цены на русскоязычных сервисах варьируются от $2,35 до $4,40 за 1000 фолловеров с аватаркой. Отдельно можно купить сотни лайков и ретвитов. Интересно, что на рынке ру- и уанета представлены только российские сервисы.

Кстати, в англоязычной выдаче есть даже рекламный сниппет, предлагающий купить фолловеров на... ebay. Цены на «качественных» и «настоящих» друзей варьируются от $5 за 200 до $5 за 20 000 аккаунтов. Я выбрал fiverr.com — онлайн-рынок услуг стоимостью до $5 — и заказал 4000 фейковых фолловеров. Меньше чем за сутки количество моих друзей выросло до 6600. Конечно, понимаешь, что это фейк, но наблюдение за тем, как сотни людей добавляются к тебе в твиттер за считанные минуты, дарит незабываемые ощущения. Я использовал Twitter API, чтобы сравнить количество моих фолловеров до и после покупки. Картина получилась следующая:

Обратите внимание на незначительное снижение количества фолловеров спустя пару недель после покупки. Это результаты работы Twitter по удалению фейковых аккаунтов. Стоит отметить, что больше количество фейковых фолловеров не снижалось.

Анализ

Купленные мной фейковые фолловеры были чем-то похожи друг на друга: рандомный текст в информации о себе (рассмотрев десяток аккаунтов, я понял, что в этом поле содержатся случайные фрагменты текста какой-то одной книги), рандомные твиты, количество подписчиков в разы меньше количества понравившихся страниц. У всех есть фото и записи в графе «о себе» — поля, не обязательные для заполнения в твиттере.

Используя свой список ботов, я начал смотреть, кто у них в подписчиках и кого они фолловят. Мне стало интересно, кто ещё покупает фейковых «друзей». Этот график — визуализация сети моих фолловеров после покупки фейковых аккаунтов, их взаимосвязей и людей, которых они фолловят. В верхней части представлены реальные аккаунты, связанные друг с другом интересами, упоминаниями одних и тех же тегов, множество из них фолловят друг друга. Это настоящее сообщество пользователей. В нижней части — фейковые аккаунты (выделены фиолетовым), они абсолютно разрознены и очень слабо структурированы.

В списке из сотен тысяч аккаунтов, которых фолловят мои фейковые друзья, я обнаружил диджеев, музыкантов, дизайнеров, комиков, политиков, страховые компании, банки, супермаркеты, международные бренды. А действительно, как будет выглядеть фронтмен рок-банды с пятью фолловерами или мэр города со ста подписчиками в твиттере? По меньшей мере несолидно. Но зачем, например, фейковые фолловеры приложению «New York Taxi App» (@YellowCabNYC) или компании @SuperProtein («Вкусные добавки для здоровья и благополучия»)? До сих пор ломаю голову над этим вопросом.

Результаты

Что дали мне 4000 фейковых фолловеров (кроме негативного баланса на карте :))? Мой аккаунт в Klout мгновенно взлетел. Bing, который сотрудничает с Klout, автоматически поднял мои позиции в выдаче. Со временем я также начал замечать прирост реальных фолловеров. Это может быть связано с тем, что для Twitter моя персона также стала больше «весить» и система проталкивала мои твиты к топу выдачи. По мере того как твиттер фиксировал фейковые аккаунты, он их удалял, но общее число фолловеров продолжало расти. То есть мои действия оказали положительное влияние на продвижением аккаунта в социальных сетях.

Покупка фейковых фолловеров дала мне достаточный толчок для получения кликов из органического трафика. Профессиональные скупщики аккаунтов используют этот эффект для кампаний, особенно по раскрутке в AppStore. Фейковых фолловеров покупают не только на твиттере. TagsForLikes — один из самых популярных сервисов для добавления хештегов к постам на Instagram, Boostlikes увеличивает количество лайков вашей Facebook-страницы, много сервисов предлагают удвоить, а то и утроить количество скачиваний вашего предложения, некоторые работают с рейтингами.

В последние годы наблюдается увеличение интереса к покупке лайков и фолловеров (как видим на графике Google Trends, повышается только спрос на фейковых фолловеров, интерес к «фальшивым» лайкам немного упал). На самом деле я не рекомендую никому покупать себе всех фолловеров. В конечном счёте не могу избавиться от мысли, что это скользкий путь к успеху. Но приобретение небольшого количества аккаунтов может в долгосрочной перспективе оказать положительный эффект для улучшения видимости и повышения позиций в выдаче.