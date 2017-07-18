SEO

Сайт на Ajax: как отдельным страницам попасть в выдачу
Екатерина Хамидуллина
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При создании сайта или приложения на Ajax игнорируется одна из основных сущностей интернета — веб-страница с отдельным URL. Вся информация на странице подгружается скриптом без обновления URL, то есть фактически поисковым системам нечего добавлять в индекс, кроме главной страницы. Это просто ад для поискового продвижения.

Та же проблема существует для одностраничных лендингов, созданных не на Ajax.

Конечно, напрашивается вопрос...

Зачем вообще создавать сайты на Javascript и Ajax?

Проекты на Javascript и Ajax проще в разработке. Они обеспечивают удобное и быстрое взаимодействие с пользователем благодаря использованию асинхронных запросов. Коды таких сайтов значительно короче из-за возможности повторного использования компонентов. Кроме того, в плюсы запишу быструю загрузку страниц и отсутствие ожидания связи с сервером.

Но вот с поисковой оптимизацией у таких сайтов настоящая беда, и чтобы исправить это придется запомнить несколько новых терминов :)

Что такое shebang/hashbang и причем тут SEO?

Shebang/hashbang — последовательность из символов #! в URL, которая позволяет поисковым системам сканировать и индексировать сайты и приложения, полностью созданные с помощью Ajax.

Суть метода: для каждой Ajax-страницы, которую необходимо проиндексировать, на сервере разместить HTML-версию.

По шагам:

1. При запросе Ajax-страницы должен формироваться URL  http://site.com/#!/hello-world. Включение восклицательного знака позволит узнать о наличии HTML-версии документа, а не просто якоря — закладки с уникальным именем на той же странице, как в случае с использованием простого #. Пример простой якорной ссылки можно увидеть на странице «Как настроить расширенную электронную торговлю с помощью Google Tag Manager». Клик по ссылкам из блока ниже позволит перейти к нужной части статьи на той же странице:

Клик по ссылкам из блока ниже позволит перейти к нужной части статьи на той же странице

2. Поисковый робот автоматически заменяет #! на ?_escaped_fragment_= и, соответственно, обращается к странице http://site.com/?_escaped_fragment_=hello-world — именно эта страница должна быть HTML копией Ajax-страницы сайта.

3. Ссылки на страницы с #! необходимо поместить в карту сайта. Это ускорит индексацию страниц.

4. Чтобы сообщить роботу об HTML-версии главной страницы, в код следует включить метатег <meta name="fragment" content="!">. Этот метатег нужно использовать на каждой Ajax-странице.

Важно! В HTML-версии документа метатег размещать не следует: в этом случае страница не будет проиндексирована, потому что при наличии метатега на странице, поисковый робот делает обращение к серверу в поисках соответствующей страницы с фрагментом URL: ?_escaped_fragment_=. Саму страницу c метатегом он не индексирует.

5. Ссылка в результатах поиска направит пользователя на Ajax-версию страницы.

6. В файле robots.txt должны быть открыты все Javascript-файлы, а также файлы, отвечающие за обработку Ajax. Это очень важно для индексации.

Например:

В файле robots.txt должны быть открыты все Javascript-файлы, а также файлы, отвечающие за обработку Ajax

На сайте maxcar.bg с помощью технологии hashbang реализована фильтрация в категориях сайта. Например:

На сайте maxcar.bg с помощью технологии hashbang реализована фильтрация в категориях сайта

В результате страницы попадают в индекс Google:

В результате страницы попадают в индекс Google

Как ускорить индексацию с помощью функции window.history.pushState() в HTML5

Это небольшая Javascript-функция в HTML5 History API. Кроме передачи других параметров, она позволяет изменить URL и Title, который отображается в браузере пользователя. Важно уточнить, что обращения к серверу или к новой странице при этом не происходит, что положительно влияет на скорость загрузки страниц.

Даже на сайте-одностраничнике можно создать любое количество таких URL и поместить их в XML-карту сайта, отправив ее на индексацию. Таким образом мы получим сколько угодно страниц с разным контентом.

У такого метода есть недостатки. Если в браузере отключен Javascript, пользователь не сможет увидеть содержимое страниц. Кроме того, у поисковых систем все еще могут возникать трудности при сканировании сайта с использованием Javascript, особенно если в реализации допущены ошибки.

Вот что пишет справка Google:

Многие веб-мастера уже оценили преимущества Ajax для повышения привлекательности сайтов за счет создания динамических страниц, которые выступают в роли функциональных веб-приложений. Но, как и Flash, Ajax может затруднить индексирование сайтов поисковыми системами, если эта технология реализована с ошибками. В основном Ajax вызывает две проблемы при использовании поисковых систем. Роботы поисковых систем должны «видеть» ваше содержание. Необходимо также убедиться, что они распознают правила навигации и следуют им.

Робот Googlebot хорошо подходит в тех случаях, когда нужно понять структуру HTML-ссылок, но он может допускать ошибки на тех сайтах, где для навигации применяется Javascript. Мы работаем над совершенствованием системы распознавания Javascript, но если вы хотите создать сайт, который смогут сканировать Google и другие поисковые системы, то ссылки на содержание лучше всего предоставлять на языке HTML.

То, что ранее выглядело как http://site.com/#page1, при применении функции push.State() будет выглядеть как http://site.com/page1.

Функция window.history.pushState() использует три параметра: data, title, url. Внедрение данной функции происходит следующим образом:

  1. Перед тем как приступить к внедрению функции, необходимо удостовериться, что сайт работает и с отключенным в браузере Javascript — контент должен отображаться даже в таком случае.
  2. Контент, который меняется на странице, должен размещаться на серверной части. При переходе по ссылкам должна подгружаться только контентная часть, а не HTML-страница целиком.
  3. Javascript должен перехватывать и записывать в параметр URL клики по любым внутренним ссылкам (элементы навигации и так далее), если они есть.
  4. Учитывая атрибуты ссылки, по которой кликнул пользователь (возможно, на href), Javascript / Ajax загружает соответствующий контент на страницу.
  5. При этом, если использовать привычные для поисковиков ссылки вида <a target="_blank" href=”site.ru/page1”> и обрабатывать клики с помощью данной функции, можно значительно улучшить скорость загрузки без какого-либо негативного влияния на SEO.

Посмотреть, как это реализовано, можно на сайте html5.gingerhost.com.

Функция window.history.pushState

Хорошо, допустим, разобрались.

Что делать, если сайт на Angular JS и React?

Чтобы ускорить индексацию сайтов на Angular JS и React, необходимо использовать один из описанных ниже методов:

  1. Вместо того, чтобы постоянно отдавать HTML-версию страницы с помощью ?_escaped_fragment_=, отдавать HTML-версию только при запросе поисковым роботом. Список ботов Google можно посмотреть здесь.
  2. Предоставлять сайт поисковым системам без предварительного рендеринга. Используйте функцию HTML5 History API для обновления URL-адреса в браузере без использования #!, создайте файл sitemap.xml со всеми каноническими URL-адресами и добавьте его в Google Search Console.
  3. Использовать ?_escaped_fragment_= без использования #!. Для этого необходимо добавить в код <meta name="fragment" content="!">, не меняя при этом URL. Поисковые системы при наличии данного метатега будут искать соответствующую HTML-версию страницы на сервере.

Посмотрите результат.

Поисковые системы при наличии данного метатега будут искать соответствующую HTML-версию страницы на сервере

Выводы

  1. Используйте последовательность из символов #! в URL для сайтов на Ajax, Javascript для улучшения индексации.
  2. Используйте Javascript-функции pushState() для лендингов, Ajax и Javascript-сайтов.
  3. Внедряйте методы для улучшения индексации сайтов на AngularJS и React.
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советы по SEO продвижение сайтов SEO для бизнеса
Екатерина Хамидуллина

В Netpeak с 2014 года.
Сертифицированный специалист Google Analytics, Google Adwords, Bing.
На данный момент является Middle SEO специалистом.
Основное направление работы - проекты для англоязычных рынков.

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