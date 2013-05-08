Самые «нелепые» идеи успешных стартапов

Наверное, каждый хоть раз задумывался о том, как много на первый взгляд странных идей "выстрелили", без которых сейчас даже сложно представить жизнь.

"Иногда люди придумывают и реализовывают сумасшедшие идеи. От сервиса виртуальной примерки одежды, автомата по складыванию брюк, и кроссовок с солнечными батареями, заряжающих iPhone, до сервиса автоматической парковки и приборов регулирования трафика с целью уменьшения дорожных пробок. Все, что угодно" © интервью со стартаперами Кремниевой долины про создание сообществ в Twitter и жизнь в Сан-Хосе.

Но стоит вспомнить хотя бы историю про чудака, шатавшегося по нью-йоркским барам в 1950-х, рассказывавшего всем и каждому, какие удивительные фильмы он будет снимать. Все считали его сумасшедшим. А это был Стэнли Кубрик. Наверняка вы смотрели "Космическую одиссею 2001 года", "Заводной апельсин" или «С широко закрытыми глазами» :) Другой человек, кстати, тоже шатался по барам и звали его Эдвин Лэнд - он рассказывал собутыльникам свою "абсурдную" идею стартапа в поисках инвестиций. Он утверждал, что изобрел способ мгновенной печати фотографий. Никто ему не верил, но как только он получил нужную сумму денег, основал Land-Wheelwright Laboratories, позже известную как Polaroid Corporation. (Между прочим, у Эдвина Лэнда украинские корни - его бабушка и дедушка эмигрировали в США в 1880-м году).

Quora - два бывших сотрудника Facebook придумали сервис, где кто-то будет задавать вопросы, а кто-то отвечать. Ладно, на самом деле уже есть подобные сервисы Yahoo и Google, Answers.com и Ask.com. В месяц сервис посещают более 200 000 уникальных посетителей. По предварительным оценкам стартап оценивается в $50 млн. Прелесть Quora в том, что там можно почерпнуть самую разную информацию - о том, что олимпийские медали стираются от частого ношения, что можно купить авиабилеты на американских сайтах агрегаторов билетов дешевле, если искать их в режиме инкогнито, ну, и многое другое. Активные авторы на Quora в месяц получают 30 000+ просмотров и 350 000+ просмотров в год. Wikipedia - энциклопедия, которую каждый может редактировать. И кто-то еще потом сверит факты в свободное время :) У нас уже был большой пост про когнитивный излишек, так что остается упомянуть только почти постоянную просьбу пожертвовать стартапу денег для всеобщего блага. Twitter - давайте создадим новую социальную сеть, в которой люди будут общаться так, как если бы общались через SMS или заголовками как в RSS. «Я хочу иметь безупречный сервис, который бы соединял мой телефон с телефонами моих друзей» - вот мотивация СЕО нашумевшего стартапа Джека Дорси. Сейчас многие новостные издания ссылаются на твиты очевидцев самых разных событий. Фанам знаменитостей стало еще проще наблюдать за их жизнью. Instagram - создадим сервис, в котором люди будут делать интересными и даже трогательными фотографии своих завтраков и не только. У нашего стартапа не будет не то, что выручки, но и модели ее получения, зато компанию через год купит Facebook за баснословный миллиард долларов (доля основателя Кевина Систрома составляет 40%, так что он получил $400 млн.). За первые сутки ребята получили 25 000 пользователей, за первый месяц - миллион. Сейчас каждые 2 недели добавляется по миллиону пользователей. Pinterest - давайте сохранять картинки, которые нам нравятся - это ведь не то же самое, что постить картинки в Facebook. Идея в том, чтобы иметь виртуальную пробковую доску, на которой будет всё или почти всё, что вам нравится. Стартап привлек преимущественно женскую, но многочисленную аудиторию и по предварительным оценкам стоит $2.5 млрд. В штате Pinterest уже более 100 человек. Foursquare. Изначально "чекины" были странной идеей, но как только появились "лайки", возможность прокомментировать и писать подсказки к локациям, а также получать бейджи за всё это дело - всё стремительно изменилось. Это как раз тот случай, когда геймификация решает. Компания оценивается в ~$600 млн. и в апреле этого года учредители привлекли еще $41 млн. инвестиций. Zappos - будем продавать туфли в интернете, не смотря на то, что многие не могут угадать свой размер, не могут померить стельки, вынуждены выбрать из огромного количества вариантов, а потом еще мучиться 3 дня в ожидании своей пары и все равно станем легендарно успешными! Тут уж парой предложений не отделаться, рекомендуем прочитать книгу Тони Шея "Доставляя счастье. От нуля до миллиарда. История создания выдающейся компании из первых рук". Еще сложно не вспомнить стартап по сортировке носков с мобильным приложением - BlackSocks. Дополняйте :)