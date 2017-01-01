Шесть улучшений Netpeak: новые предложения по контекстной рекламе для Казахстана, SEO для СМИ и Академия блога

Семь улучшений Netpeak: новые предложения по контекстной рекламе для Казахстана, SEO для СМИ и Академия блога
Пора признаться: в агентстве появились новые услуги и специальные предложения. Что всё это значит? Во-первых, мы готовы поделиться важными новостями, во-вторых, настал час для очередной порции улучшений Netpeak. Итак, что нового?
1. Прокачали услугу по запуску блогов
Теперь каждый наш клиент получает:
- Текст вакансии, тестовое задание и портрет кандидата на должность редактора блога.
- Систему стимулирования редактора с ориентацией на ключевые показатели эффективности (KPI) блога.
- Документ со статьями и материалами для обучения редактора.
- Документ с функциональными обязанностями редактора.
- Набор правил ведения блога, публикаций и оформления статей (редакционная политика).
- Документ с рекомендациями по визуальной составляющей и функционалу блога.
- Техническое задание на реализацию блога и документ с базовой структурой (рубрикации)
- Стартовый контент-план с базовыми рекомендациями по SEO на 8-24 статей (в зависимости от того, на сколько месяцев будем разрабатывать контент-план): техническое задание с учетом необходимых для поискового продвижения элементов — заголовков, сниппетов (коротких описаний, которые пользователь видит в выдаче под заголовком), ключевых слов и другого. Документ со статьями и инструкциями для дальнейшего составления контент-плана штатным редактором блога.
- Рекомендации для дистрибуции контента.
Если идея блога компании уже давно зреет или только что созрела в вашем воображении, оставляйте заявку на сайте. Всё ещё не понимаете, зачем вашему бизнесу блог, слабо представляете, чем могут быть полезны ребята из NASA,
2. PPC: запустили услугу консалтинга
Услуга для тех клиентов, у которых есть штатные специалисты, но которые не знают, куда можно развиваться и двигаться дальше. Знакомая ситуация: сотрудники давно ведут проект, не предлагают новых идей, у них замылился глаз?
Для таких историй и предусмотрена
3. PPC: обновления в работе с Яндексом — передаем настройки аккаунтов и дарим промокоды
Заказчики услуг контекстной рекламы в Яндекс-Директ из России и Казахстана знают: если оплачивать свой рекламный аккаунт через агентство и вдруг прекратить сотрудничество, агентство не сможет просто отвязать аккаунт и отдать его вам. Для Яндекса это технически невозможно. Поэтому большая часть клиентов отказывается оплачивать свой аккаунт через агентство — прекращая сотрудничество, вы остаётесь без прокачанного аккаунта.
Также теперь наши клиенты из Казахстана получают промокоды для работы в Яндекс.Директ. Такая возможность существует для тех, кто никогда не запускал рекламу (или запускал, но больше года назад) в Яндексе. При создании аккаунта вы получаете дополнительный промокод и компенсируете часть трат на рекламу, в зависимости от того бюджета, который будет использован в первый месяц.
4. PPC: бесплатная настройка парсинга из трёх и более систем в Google Analytics
Google Analytics собирает данные по действиям, которые совершает посетитель на сайте. Благодаря связке Google Analytics и Google Ads мы видим, сколько потрачено на рекламные кампании. Но расширенную статистику по рекламным системам, которые не связаны с Google (Яндекс.Директ, Facebook Ads, ВКонтакте и другие) получить нельзя. Поправка — нельзя без специальных инструментов и сервисов.
Теперь для наших клиентов эта задача выполнима. Благодаря сотрудничеству с OWOX мы можем собирать в Google Analytics данные о тратах из систем и платформ, не связанных с Google, например, Facebook, Яндекс, ВКонтакте.
5. SEO: новая услуга для СМИ
Услуга с акцентом на особенностях сайтов интернет-СМИ, электронных версий офлайн-изданий, агрегаторов новостей. То есть, таких ресурсов, которые содержат большое количество регулярно обновляемого контента, множество поисковых запросов.
Это то же самое классическое SEO-продвижение, но с уклоном на специфику СМИ: больше работы с контентом, больше внимания мобильной версии, больше работы с внутренней командой проекта.
Что входит в услугу:
- Контентная оптимизация:
- ручная и шаблонная корректировка тегов title, мета-тегов description, заголовков h1, дооптимизация (добавление элементов, которые сделают публикации более привлекательными для поисковых систем, соответственно, приведут больше пользователей) трафиковых статей;
- дооптимизация статей, которые потенциально могут принести в разы больше трафика;
- поиск тем для статей.
- Оптимизация под мобильные устройства, реализация AMP и турбо-страниц (технология для показа сайтов на мобильных устройствах).
- Внутренняя оптимизация (для удобного перемещения пользователей в пределах сайта: со страницы на страницу, из рубрики в рубрику, от статьи к статье и так далее).
- Добавление сайтов в Google News и Яндекс.Новости.
- Расширение структуры сайта за счет создания страниц под определенные запросы и размещения на этих страницах релевантных статей или новостных публикаций.
- Наращивание ссылочной массы.
- Обучение редакторов и журналистов тому, как делать тексты изначально «SEO-friendly».
- Работа с инфоповодами (с событиями, приуроченными к выходу книг, фильмов, гаджетов, спортивных, политических событий и другое).
6. SEO: разрабатываем стратегию поискового маркетинга для наших клиентов
Стратегия помогает сфокусироваться на пользователях, их проблемах и потребностях и уже от этого строить планы по использованию разных инструментов продвижения. Кроме того, дает понимание о приоритетных бизнес-задачах.
Стратегия состоит из четырех основных блоков:
- Общие данные. Собираем и фиксируем текущие данные о бизнесе: бизнес-цели сегменты аудитории, уникальные торговые предложения (УТП).
- Анализ данных. Анализируем данные о рынке и спросе: доля рынка, анализ конкурентов, анализ сезонности, тип поискового спроса в тематике на каждом этапе пути клиента.
- Стратегия. Описываем, какие инструменты можно использовать, чтобы эффективно привлекать и конвертировать клиентов.
- Ожидаемые результаты. Делаем прогноз органического трафика и расчет окупаемости проекта. Описываем, при каких условиях можно достичь этих результатов.
Стратегию разрабатываем для клиентов, которым сейчас оказываем услуги «SEO с разделенным бюджетом» и «SEO с абонплатой».
Кому рекомендуем стратегию в первую очередь?
Всем. Особенно:
- сайтам услуг;
- сложным товарам с длинным циклом покупки/принятия решения. Например авто, велосипеды, кухни, недвижимость, детские коляски;
- производителям и оптовым продавцам;
- новым товарам, у которых еще не сформирован спрос.
7. Запустили Академию: лонгриды разбиты на удобные короткие уроки
Несколько месяцев назад мы выполнили просьбу наших читателей — и создали
Каждый курс составлен из материалов блога. Это мануалы, гайды и обучающие статьи, которые писали наши эксперты. Многие из материалов используют новички: интерны и джуны на первых этапах работы в Netpeak. Это готовый план действий по самым распространенным задачам в SEO, PPC и других интернет-маркетинговых инструментах. Сейчас в Академии доступны такие курсы:
Для бизнеса:
Моя первая реклама в Instagram
Как работать с Google Trends
Цели и события в Google Analytics
Как настроить рекламу в поиске Google
Для специалистов:
Как создать и внедрить robots.txt
Настраиваем расширенную электронную торговлю
Как настроить товарные объявления
Регистрируйтесь, учитесь и развивайте свой бизнес.
Netpeak, что нового?
- Прокачали услугу по запуску блогов и теперь закрываем почти все вопросы: от текста вакансии на должность редактора блога до рекомендаций по дистрибуции контента.
- Запустили услугу PPC-консалтинг для тех, кому нужны новые точки роста. Ваши специалисты могут консультироваться с нашими Senior PPC-специалистами и Team Lead (руководителями команд). Это поможет найти новые пути развития в вашей бизнес-нише.
- Представили обновления в работе с Яндексом. При прекращении сотрудничества создаем для клиентов новый аккаунт и переносим туда все созданные кампании и накопленный CTR. Также предоставляем промокоды для казахстанских клиентов, которые никогда не рекламировались или запускали рекламу в Яндексе больше года назад. При создании аккаунта вы получаете дополнительный промокод и компенсируете часть трат на рекламу.
- Бесплатно настраиваем парсинг из трёх и более систем Google Analytics. В частности, по стоимости привлечения того или иного клиента, анализировать, сколько денег он принес.
- Запустили новую SEO-услугу для СМИ. Что входит в услугу: контентная оптимизация, оптимизация под мобильные устройства, реализация AMP и турбо-страниц; внутренняя оптимизация; добавление сайтов в агрегаторы новостей; расширение структуры сайта за счет страниц тегов (подборок); наращивание ссылочной массы; обучение редакторов и журналистов тому, как делать тексты изначально «SEO-friendly»; работа с инфоповодами.
- SEO: разрабатываем стратегию поискового маркетинга для наших клиентов. Для кого это must have? Для сайтов услуг, сложных товаров с длинным циклом покупки/принятия решения; для производителей и оптовых продавцов; для новых товаров, на которые еще не сформирован спрос.
- Запустили Академию блога Netpeak. Можно научиться запускать рекламу в Instagram, работать с Google Trends, создавать и внедрять robots.txt и настраивать товарные объявления.
Думаете, что нам по пути? Пишите на investments@netpeak.net.
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