Шесть улучшений Netpeak: новые предложения по контекстной рекламе для Казахстана, SEO для СМИ и Академия блога

Семь улучшений Netpeak: новые предложения по контекстной рекламе для Казахстана, SEO для СМИ и Академия блога

Пора признаться: в агентстве появились новые услуги и специальные предложения. Что всё это значит? Во-первых, мы готовы поделиться важными новостями, во-вторых, настал час для очередной порции улучшений Netpeak. Итак, что нового?

1. Прокачали услугу по запуску блогов

Уже год мы помогаем клиентам Netpeak привлекать дополнительный трафик по информационным запросам. Команда NASA (Netpeak Agency Special Activities) создает маркетинговую контент-стратегию (МКС) для блогов. Всё, что предлагаем — из собственного опыта: мы знаем, как сделать авторитетный и востребованный блог . Статистика показывает, что наш подход работает:

Теперь каждый наш клиент получает:

Текст вакансии, тестовое задание и портрет кандидата на должность редактора блога. Систему стимулирования редактора с ориентацией на ключевые показатели эффективности (KPI) блога. Документ со статьями и материалами для обучения редактора. Документ с функциональными обязанностями редактора. Набор правил ведения блога, публикаций и оформления статей (редакционная политика). Документ с рекомендациями по визуальной составляющей и функционалу блога. Техническое задание на реализацию блога и документ с базовой структурой (рубрикации) Стартовый контент-план с базовыми рекомендациями по SEO на 8-24 статей (в зависимости от того, на сколько месяцев будем разрабатывать контент-план): техническое задание с учетом необходимых для поискового продвижения элементов — заголовков, сниппетов (коротких описаний, которые пользователь видит в выдаче под заголовком), ключевых слов и другого. Документ со статьями и инструкциями для дальнейшего составления контент-плана штатным редактором блога. Рекомендации для дистрибуции контента.

Если идея блога компании уже давно зреет или только что созрела в вашем воображении, оставляйте заявку на сайте. Всё ещё не понимаете, зачем вашему бизнесу блог, слабо представляете, чем могут быть полезны ребята из NASA, читайте полезный пост об этой услуге .

2. PPC: запустили услугу консалтинга

Услуга для тех клиентов, у которых есть штатные специалисты, но которые не знают, куда можно развиваться и двигаться дальше. Знакомая ситуация: сотрудники давно ведут проект, не предлагают новых идей, у них замылился глаз?

Для таких историй и предусмотрена эта услуга . Ваши специалисты могут консультироваться с нашими Senior PPC-специалистами и Team Lead (руководителями команд). Это эксперты с наибольшим опытом в разных тематиках. Они ищут возможные точки роста и в этих рамках дают рекомендации по развитию в вашей нише.

3. PPC: обновления в работе с Яндексом — передаем настройки аккаунтов и дарим промокоды

Заказчики услуг контекстной рекламы в Яндекс-Директ из России и Казахстана знают: если оплачивать свой рекламный аккаунт через агентство и вдруг прекратить сотрудничество, агентство не сможет просто отвязать аккаунт и отдать его вам. Для Яндекса это технически невозможно. Поэтому большая часть клиентов отказывается оплачивать свой аккаунт через агентство — прекращая сотрудничество, вы остаётесь без прокачанного аккаунта.

У нас, как у партнеров Яндекса, есть возможность сохранить для клиентов настройки аккаунта. Если прекращаем сотрудничество, наши специалисты создают новый аккаунт и переносят туда все созданные кампании и накопленный CTR. В итоге вы получаете аккаунт, в котором сохраняются эти настройки (в новый аккаунт не переходит статистика и подключенные инструменты Яндекса в стадии закрытого тестирования). Пополняете счет и продолжаете запускать рекламу силами своих штатных специалистов или других подрядчиков.

Также теперь наши клиенты из Казахстана получают промокоды для работы в Яндекс.Директ. Такая возможность существует для тех, кто никогда не запускал рекламу (или запускал, но больше года назад) в Яндексе. При создании аккаунта вы получаете дополнительный промокод и компенсируете часть трат на рекламу, в зависимости от того бюджета, который будет использован в первый месяц.

4. PPC: бесплатная настройка парсинга из трёх и более систем в Google Analytics

Google Analytics собирает данные по действиям, которые совершает посетитель на сайте. Благодаря связке Google Analytics и Google Ads мы видим, сколько потрачено на рекламные кампании. Но расширенную статистику по рекламным системам, которые не связаны с Google (Яндекс.Директ, Facebook Ads, ВКонтакте и другие) получить нельзя. Поправка — нельзя без специальных инструментов и сервисов.

Теперь для наших клиентов эта задача выполнима. Благодаря сотрудничеству с OWOX мы можем собирать в Google Analytics данные о тратах из систем и платформ, не связанных с Google, например, Facebook, Яндекс, ВКонтакте.

5. SEO: новая услуга для СМИ

Услуга с акцентом на особенностях сайтов интернет-СМИ, электронных версий офлайн-изданий, агрегаторов новостей. То есть, таких ресурсов, которые содержат большое количество регулярно обновляемого контента, множество поисковых запросов.

Это то же самое классическое SEO-продвижение, но с уклоном на специфику СМИ: больше работы с контентом, больше внимания мобильной версии, больше работы с внутренней командой проекта.

Что входит в услугу:

Контентная оптимизация:

ручная и шаблонная корректировка тегов title, мета-тегов description, заголовков h1, дооптимизация (добавление элементов, которые сделают публикации более привлекательными для поисковых систем, соответственно, приведут больше пользователей) трафиковых статей;

дооптимизация статей, которые потенциально могут принести в разы больше трафика;

поиск тем для статей.

Оптимизация под мобильные устройства, реализация AMP и турбо-страниц (технология для показа сайтов на мобильных устройствах). Внутренняя оптимизация (для удобного перемещения пользователей в пределах сайта: со страницы на страницу, из рубрики в рубрику, от статьи к статье и так далее). Добавление сайтов в Google News и Яндекс.Новости. Расширение структуры сайта за счет создания страниц под определенные запросы и размещения на этих страницах релевантных статей или новостных публикаций. Наращивание ссылочной массы. Обучение редакторов и журналистов тому, как делать тексты изначально «SEO-friendly». Работа с инфоповодами (с событиями, приуроченными к выходу книг, фильмов, гаджетов, спортивных, политических событий и другое).

6. SEO: разрабатываем стратегию поискового маркетинга для наших клиентов

Стратегия помогает сфокусироваться на пользователях, их проблемах и потребностях и уже от этого строить планы по использованию разных инструментов продвижения. Кроме того, дает понимание о приоритетных бизнес-задачах.

Стратегия состоит из четырех основных блоков:

Общие данные. Собираем и фиксируем текущие данные о бизнесе: бизнес-цели сегменты аудитории, уникальные торговые предложения (УТП).

Анализ данных. Анализируем данные о рынке и спросе: доля рынка, анализ конкурентов, анализ сезонности, тип поискового спроса в тематике на каждом этапе пути клиента.

Стратегия. Описываем, какие инструменты можно использовать, чтобы эффективно привлекать и конвертировать клиентов.

Ожидаемые результаты. Делаем прогноз органического трафика и расчет окупаемости проекта. Описываем, при каких условиях можно достичь этих результатов.

Стратегию разрабатываем для клиентов, которым сейчас оказываем услуги «SEO с разделенным бюджетом» и «SEO с абонплатой».

Кому рекомендуем стратегию в первую очередь?

Всем. Особенно:

сайтам услуг;

сложным товарам с длинным циклом покупки/принятия решения. Например авто, велосипеды, кухни, недвижимость, детские коляски;

производителям и оптовым продавцам;

новым товарам, у которых еще не сформирован спрос.

7. Запустили Академию: лонгриды разбиты на удобные короткие уроки

Несколько месяцев назад мы выполнили просьбу наших читателей — и создали Академию . Что это? Курсы для бизнеса и специалистов.

Каждый курс составлен из материалов блога. Это мануалы, гайды и обучающие статьи, которые писали наши эксперты. Многие из материалов используют новички: интерны и джуны на первых этапах работы в Netpeak. Это готовый план действий по самым распространенным задачам в SEO, PPC и других интернет-маркетинговых инструментах. Сейчас в Академии доступны такие курсы:

Для бизнеса:

Моя первая реклама в Instagram

Как работать с Google Trends

Цели и события в Google Analytics

Как настроить рекламу в поиске Google

Для специалистов:

Как создать и внедрить robots.txt

Настраиваем расширенную электронную торговлю

Как настроить товарные объявления

Регистрируйтесь, учитесь и развивайте свой бизнес.

Netpeak, что нового?

Прокачали услугу по запуску блогов и теперь закрываем почти все вопросы: от текста вакансии на должность редактора блога до рекомендаций по дистрибуции контента. Запустили услугу PPC-консалтинг для тех, кому нужны новые точки роста. Ваши специалисты могут консультироваться с нашими Senior PPC-специалистами и Team Lead (руководителями команд). Это поможет найти новые пути развития в вашей бизнес-нише. Представили обновления в работе с Яндексом. При прекращении сотрудничества создаем для клиентов новый аккаунт и переносим туда все созданные кампании и накопленный CTR. Также предоставляем промокоды для казахстанских клиентов, которые никогда не рекламировались или запускали рекламу в Яндексе больше года назад. При создании аккаунта вы получаете дополнительный промокод и компенсируете часть трат на рекламу. Бесплатно настраиваем парсинг из трёх и более систем Google Analytics. В частности, по стоимости привлечения того или иного клиента, анализировать, сколько денег он принес. Запустили новую SEO-услугу для СМИ. Что входит в услугу: контентная оптимизация, оптимизация под мобильные устройства, реализация AMP и турбо-страниц; внутренняя оптимизация; добавление сайтов в агрегаторы новостей; расширение структуры сайта за счет страниц тегов (подборок); наращивание ссылочной массы; обучение редакторов и журналистов тому, как делать тексты изначально «SEO-friendly»; работа с инфоповодами. SEO: разрабатываем стратегию поискового маркетинга для наших клиентов. Для кого это must have? Для сайтов услуг, сложных товаров с длинным циклом покупки/принятия решения; для производителей и оптовых продавцов; для новых товаров, на которые еще не сформирован спрос. Запустили Академию блога Netpeak. Можно научиться запускать рекламу в Instagram, работать с Google Trends, создавать и внедрять robots.txt и настраивать товарные объявления.