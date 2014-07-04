Семь улучшений Netpeak: SEO, PPC и английская версия блога. Выпуск первый

Всем привет! Сегодня мы открываем новую регулярную серию постов, в которых будем раз в квартал рассказывать про семь важных улучшений Netpeak в работе с клиентами.

Сейчас мы максимально сфокусированы на SEO и PPC. За последние несколько месяцев мы решили отказаться от других услуг, кроме тех, которые жизненно важны для развития SEO и PPC. Мы объявляем тотальную специализацию и выжимание максимума из этих двух очень глубоких сфер.

В этом выпуске мы расскажем про:

SEO: Выпуск продукта [SEO 2.0]. PPC: Релиз системы Netpeak PPC R2D2. PPC: Новый отчет «Охват аудитории» в Личном Кабинете клиента Netpeak. PPC: Запуск дайджеста по отслеживанию показателей качества ключевых слов. PPC: Новая услуга в сфере PPC «Настройка рекламных кампаний». SEO: Релиз скрипта для поиска тегов Netpeak Tags Finder. Netpeak: Запуск блога на английском языке — https://netpeak.net/blog/.

А теперь подробнее:

1. Выпуск продукта [SEO 2.0].

Мы собрали вместе всё, что знаем и умеем в сфере SEO, и оформили это в продукт [SEO 2.0]. Также мы создали наглядное пособие для понимания клиентами разницы между нашим SEO и так называемым «SEO прошлого». Ознакомиться с пособием можно в презентации у нас на сайте. Ну а опробовать на себе эффект продукта [SEO 2.0] можно еще проще — заказав у нас продвижение сайта.

2. Релиз системы Netpeak PPC R2D2

Тут стоит отметить, что мы честно старались работать с разными сторонними решениями. Перепробовали многие варианты, но что-то наши специалисты не хотели использовать, что-то не отвечало нашим требованиям или задачам, потому мы решили сделать собственную систему. «PPC R2D2» решает четыре задачи:

Быстрое, но качественное создание кампаний интернет-магазинов. Обновление цен так часто, как нам надо. Контроль актуальности рекламы товара. Создание новых объявлений по появившимся товарам.

Главная фишка системы — мы не пытаемся повторить интерфейс систем контекстной рекламы. Наоборот, вся работа после создания будет идти в Google Рекламу или Яндекс.Директ — старое будет обновляться (цены, наличие), а новое будет создаваться. Получился идеальный и минималистичный расклад, этакий робот-помощник R2D2 из «Звездных войн», молчаливый и исполнительный. Из планов: очень четкое слежение за ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) по категориям и интеграция прайс-агрегаторов. Интернет-магазины СНГ, держитесь! Скоро будет очень фокусное решение чисто для вас с минимальными сложностями и максимальной аналитикой, которая нужна для бизнеса.

3. Новый отчет «Охват аудитории» в Личном Кабинете клиента Netpeak

В Личном Кабинете клиента Netpeak появился новый формат отчета, называемый «Охват аудитории». Благодаря этому отчету наш клиент получает информацию о текущем охвате аудитории, а также видит прогноз отдачи рекламной кампании при повышении бюджета. Пример отчета, получаемого клиентом:

4. Запуск дайджеста по отслеживанию показателей качества ключевых слов

Для специалистов Netpeak теперь доступен дайджест, отслеживающий и сообщающий о показателях качества ключевых слов, по которому можно легко определить проблему с некачественной оптимизацией ключевых слов, обратить на неё внимание и моментально устранить.

5. Новая услуга в сфере PPC «Настройка рекламных кампаний»

Мы запустили новую услуг для наших клиентов — «Настройка рекламных кампаний». Услуга будет полезна клиентам, которые собираются самостоятельно заниматься контекстной рекламой своего бизнеса, однако запуск предпочитают доверить сертифицированным специалистам (то есть нам).

6. Релиз скрипта для поиска тегов Netpeak Tags Finder

Разработали и запустили скрипт поиска тегов «Netpeak Tags Finder». Наш новый скрипт помогает специалистам Netpeak из огромного списка ключевых фраз выбрать те, которые бы характеризовали определенный товар или услугу. На основе этого анализа создаются новые страницы, теги и фильтры для интернет-магазинов.

7. Запуск блога на английском языке

В рамках нашего плана по захвату вселенной и активного продвижения на зарубежный рынок чуть более месяца назад мы запустили «Блог про интернет-маркетинг и не только» на английском языке. Если вы хорошо знаете язык Елизаветы II и сэра Артура Конана Дойла — милости просим, читайте и подписывайтесь.