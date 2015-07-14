Тематика проекта: аксессуары и товары для путешествий.
Регион: Болгария.
Продолжительность кампании: 01.07.2014 — 31.01.2015.
Общий бюджет на продвижение: $2 266 (включая оплату за услуги агентства).
Доходы от органического трафика: $76 417 (без оффлайновых продаж и продаж по телефону).
С проектом мы работаем уже год и давно боремся с техническими недостатками сайта. Давайте посмотрим, какие результаты мы получили после решения этих проблем.
Специфика проекта
- Бренд клиента хорошо представлен оффлайн: разветвленная сеть магазинов в больших городах страны.
- Высокая средняя цена товаров — больше $112.
Эти два показателя — главные причины отсутствия серьезной динамики при онлайн-продажах. Посетители сайта в большей степени предпочитают посещать оффлайновый магазин и там завершать покупки.
Исходные данные
Сначала немного предыстории. Данные по обороту и трафику до начала совместной работы были не очень показательными.
Цели продвижения
Главная цель — увеличение количества продаж. Для ее достижения мы сформировали несколько целей второго уровня:
- Увеличение органического трафика.
- Решение всех технических проблем.
- Доработка структуры сайта.
- Оптимизация страниц для целевых запросов.
Что мы сделали для достижения результата?
После внедрения технического SEO-аудита мы смогли разработать полноценную стратегию оптимизации сайта.
План работ:
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Собрали полное
семантическое ядроключевых слов и фраз для всех страниц с помощью сервиса Serpstat.com и Планировщик ключевых слов Google Рекламы.
- Определили сезонность для каждой категории сайта, установили приоритеты для наших задач и составили план работы.
- На базе собранного семантического ядра доработали структуру сайта, создав дополнительные категории и подкатегории. При этом мы столкнулись с промедлением со стороны клиентских программистов.
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Взаимодействие с программистом — важный момент для SEO. Если
коммуникацияс программистом налажена и SEO-задания имеют правильный приоритет, то проект не будет ограничен в своем развитии. Внедрение доработок со стороны клиента требует двухстороннего участия, так как принцип «сказал и забыл» здесь не уместен.
- С помощью Netpeak Spider нашли и удалили все дублирующиеся страницы. Закрыли индексацию ненужных страниц и постарались максимально ограничить сканирование роботами, обходящими ненужные документы, чтобы не затрачивать дополнительные усилия.
Что мы еще сделали?
- Настроили скрипт внутренней перелинковки и распределения внутренней ссылочной массы.
- Внедрили доработки, чтобы увеличить скорость загрузки сайта.
- Оптимизировали метаданные целевых страниц.
- Написали оптимизированные тексты.
- Делали линкбилдинг для увеличения внешней ссылочной массы.
Результаты
За 11 месяцев органический трафик вырос на 70%, продажи — на 74,41%, оборот — на 49,32%. В пиковом месяце (сентябре) органический трафик вырос на 127,18%, транзакции — на 226,32%, оборот — на 105,42%. Наблюдается перманентная положительная динамика органического трафика, как следствие внедрения технического аудита и постоянной работы над проектом.
Качественные показатели
Для наглядности продемонстрируем скриншот из Личного Кабинета клиента Netpeak за последние 5 месяцев работы. Вычисляем ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) за период 01.04.2014 — 31.05.2015 по онлайн-продажам:
Динамика видимости сайта в Google.bg (по данным Serpstat (ex. Prodvigator)). Распределение фраз по позициям. Динамика количества ключевых слов, по которым сайт входит в топ-100. Принимая во внимание тот факт, что онлайн-продажи составляют менее 10% от общего числа, мы можем смело объявить проект успешным. Работа по проекту не прекращается — появляются новые ключевые слова, технические ошибки, новые тактики, требования к мобильным устройствам и другие аспекты, которые необходимо учесть на следующем этапе.
Выводы
- Для получения результата от SEO-продвижения необходимо оперативно внедрять технические рекомендации, которые предлагает агентство. Если нет человеческих ресурсов для этого, то не имеет смысла заказывать SEO-продвижение. В таком случае лучше ограничиться использованием инструментов PPC.
- Результат не будет достигнут без внедрения пунктов технического SEO-аудита в полном объеме.
- Скорость достижения результатов напрямую зависит от скорости внедрения рекомендаций SEO-специалистов.
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