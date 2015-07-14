Услуга:

Тематика проекта: аксессуары и товары для путешествий.

Регион: Болгария.

Продолжительность кампании: 01.07.2014 — 31.01.2015.

Общий бюджет на продвижение: $2 266 (включая оплату за услуги агентства).

Доходы от органического трафика: $76 417 (без оффлайновых продаж и продаж по телефону). SEO продвижение с оплатой за трафик.: аксессуары и товары для путешествий.: Болгария.: 01.07.2014 — 31.01.2015.: $2 266 (включая оплату за услуги агентства).: $76 417 (без оффлайновых продаж и продаж по телефону).

С проектом мы работаем уже год и давно боремся с техническими недостатками сайта. Давайте посмотрим, какие результаты мы получили после решения этих проблем.

Специфика проекта

Бренд клиента хорошо представлен оффлайн: разветвленная сеть магазинов в больших городах страны. Высокая средняя цена товаров — больше $112.

Эти два показателя — главные причины отсутствия серьезной динамики при онлайн-продажах. Посетители сайта в большей степени предпочитают посещать оффлайновый магазин и там завершать покупки.

Исходные данные

Сначала немного предыстории. Данные по обороту и трафику до начала совместной работы были не очень показательными.

Цели продвижения

Главная цель — увеличение количества продаж. Для ее достижения мы сформировали несколько целей второго уровня:

Увеличение органического трафика. Решение всех технических проблем. Доработка структуры сайта. Оптимизация страниц для целевых запросов.

Что мы сделали для достижения результата?

После внедрения технического SEO-аудита мы смогли разработать полноценную стратегию оптимизации сайта.

План работ:

Собрали полное семантическое ядро ключевых слов и фраз для всех страниц с помощью сервиса Serpstat.com и Планировщик ключевых слов Google Рекламы. Определили сезонность для каждой категории сайта, установили приоритеты для наших задач и составили план работы. На базе собранного семантического ядра доработали структуру сайта, создав дополнительные категории и подкатегории. При этом мы столкнулись с промедлением со стороны клиентских программистов. Взаимодействие с программистом — важный момент для SEO. Если коммуникация с программистом налажена и SEO-задания имеют правильный приоритет, то проект не будет ограничен в своем развитии. Внедрение доработок со стороны клиента требует двухстороннего участия, так как принцип «сказал и забыл» здесь не уместен. С помощью Netpeak Spider нашли и удалили все дублирующиеся страницы. Закрыли индексацию ненужных страниц и постарались максимально ограничить сканирование роботами, обходящими ненужные документы, чтобы не затрачивать дополнительные усилия.

Что мы еще сделали?

Настроили скрипт внутренней перелинковки и распределения внутренней ссылочной массы. Внедрили доработки, чтобы увеличить скорость загрузки сайта. Оптимизировали метаданные целевых страниц. Написали оптимизированные тексты. Делали линкбилдинг для увеличения внешней ссылочной массы.

Результаты

За 11 месяцев органический трафик вырос на 70%, продажи — на 74,41%, оборот — на 49,32%. В пиковом месяце (сентябре) органический трафик вырос на 127,18%, транзакции — на 226,32%, оборот — на 105,42%. Наблюдается перманентная положительная динамика органического трафика, как следствие внедрения технического аудита и постоянной работы над проектом.

Качественные показатели

Для наглядности продемонстрируем скриншот из Личного Кабинета клиента Netpeak за последние 5 месяцев работы. Вычисляем ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) за период 01.04.2014 — 31.05.2015 по онлайн-продажам:

Общая прибыль = Общий доход * Средняя маржа. ROMI = (Прибыль − Траты на продвижение) / Траты на продвижение. Общий доход = $76 417. Средняя маржа = 25%. Общая прибыль = $76 417 * 0,25 = $19 104. ROMI = ($19 104 − $2 266) / $2 266 * 100% = 743%.

Динамика видимости сайта в Google.bg (по данным Serpstat (ex. Prodvigator)). Распределение фраз по позициям. Динамика количества ключевых слов, по которым сайт входит в топ-100. Принимая во внимание тот факт, что онлайн-продажи составляют менее 10% от общего числа, мы можем смело объявить проект успешным. Работа по проекту не прекращается — появляются новые ключевые слова, технические ошибки, новые тактики, требования к мобильным устройствам и другие аспекты, которые необходимо учесть на следующем этапе.

Выводы

Для получения результата от SEO-продвижения необходимо оперативно внедрять технические рекомендации, которые предлагает агентство. Если нет человеческих ресурсов для этого, то не имеет смысла заказывать SEO-продвижение. В таком случае лучше ограничиться использованием инструментов PPC. Результат не будет достигнут без внедрения пунктов технического SEO-аудита в полном объеме. Скорость достижения результатов напрямую зависит от скорости внедрения рекомендаций SEO-специалистов.