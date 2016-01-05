SEO-продвижение сайта eda.ua — рост органического трафика на 331,5% за шесть месяцев

Услуга: SEO-продвижение с оплатой за трафик.

Тематика проекта: онлайн-сервис заказа еды.

Регион: Украина. : онлайн-сервис заказа еды.: Украина.

Сайт — относительно новый проект. Работа по продвижению началась в марте. Реализация аудита заняла у клиентских программистов почти два месяца, однако в дальнейшем удалось организовать более быстрый и слаженный процесс внедрения рекомендаций. В первую очередь — благодаря тому, что клиент отлично понимал месседжи, которые помогают сократить время на развитие проекта.

Цели продвижения

Увеличение целевого трафика. Рост количества конверсий. Внутренняя оптимизация сайта.

Основные работы

1. Семантическое ядро

Для целевых страниц сайта были подобраны ключевые фразы, на основе которых составлена легко масштабируемая структура сайта. Сайт достаточно крупный, поэтому для оптимизации времени ключевые фразы подбирались для Киева, после чего на их основе формировались шаблоны генерации мета-тегов для других городов. Сейчас проводится работа по более глубокой проработке семантики и выделению дополнительных страниц-фильтров.

2. Формирование URL

Первоначально URL-адреса для различных регионов формировались в виде каталогов. В аудите для региональных версий сайта было предусмотрено создание поддоменов и настроены соответствующие редиректы. Это позволило сократить уровень вложенности в URL-адресах. Основной домен направлен на продвижение по Киеву (город с наибольшей конкуренцией).

3. Поддомены

Для каждого поддомена созданы собственные XML и HTML карты сайта, сформирован Robots.txt и внедрена система перелинковки X-Reference.

4. Карточки товаров

После внедрения аудита дополнительно было составлено отдельное техническое задание по внедрению карточек-товаров (блюд) на сайт, включающее в себя описание генерации мета-тегов и текстов. Наличие целевых страниц карточек-товаров дает дополнительный трафик сайту. В данный момент продолжается работа по их оптимизации. Сегодня в Google можно наблюдать следующую картину по страницам сайта:

5. Тексты

После внедрения основных рекомендаций по оптимизации сайта основной упор направлен на создание текстового контента. Клиенту были отправлены наши рекомендации по организации копирайтинга на сайте. Идет работа по их написанию. Особенности структурирования контента по правилам [SEO 2.0]:

6. Внешняя оптимизация

Проводится работа по наращиванию качественных ссылок, в частности отдел линкбилдинга и контент-маркетинга Netpeak проводит наращивание максимально естественных ссылок с форумов. Рост количества бэклинков:

7. Дополнительные работы

оптимизировали служебные страницы сайта;

внедрили дополнительные рекомендации по перелинковке для карточек товаров;

составляем рекомендации для увеличения среднего чека на сайте;

для увеличения дохода клиента создали список гипотез для A/B-тестирования.

Полученные результаты

Динамика увеличения трафика по данным Google Analytics в мае — декабре:

Динамика данных по доходам за аналогичный период:

График изменения видимости по данным сервиса Serpstat (ex. Prodvigator):

Больше результатов в цифрах:

рост количества просмотров страниц — 78,44%;

рост количества новых посетителей — 381%;

рост органического трафика с мая по декабрь — 331,5%.