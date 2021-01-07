Аналитика

Сколько стоил клик в Google Ads в Украине в четвертом квартале 2020 года — исследование Netpeak
Алексей Селезнёв
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С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в Украине. В этом материале делюсь свежими данными по стоимости клика, а также доле мобильного трафика в разрезе тематик и регионов за четвертый квартал 2020 года. Для наглядности сравниваю данные с третьим кварталом 2020 года

В исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.

Как проводилось исследование?

Для Украины учитывались данные по 30,7 миллионам кликов в 55 тематиках и 392 населенных пунктах страны.

Перед началом анализа данные очищались от выбросов: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

  • FMCG;
  • автомобильные запчасти и аксессуары;
  • автосервис и тюнинг;
  • аренда авто;
  • бизнес-помощь;
  • билеты авиа и автобусные;
  • бухгалтерский аутсорсинг;
  • бытовая техника;
  • бюро переводов;
  • ветеринария;
  • гипермаркет;
  • детские товары;
  • дом и сад;
  • домашний персонал;
  • домашний текстиль, ткани и шторы;
  • доставка еды;
  • доставка посылок;
  • другое;
  • заработок онлайн;
  • игры;
  • камины и сауны;
  • канцелярия и полиграфия;
  • книги;
  • компьютерное оборудование и сети;
  • красота и здоровье;
  • маркетинг;
  • мебель внутренняя и матрасы;
  • медицинская клиника;
  • металлопластиковые окна;
  • мотоэкипировка, запчасти и тюнинг;
  • музыкальные товары;
  • недвижимость от застройщика;
  • обучение;
  • одежда, обувь и аксессуары;
  • охранная компания;
  • подарки;
  • поиск работы / рекрутинг;
  • посуда;
  • продажа ПО;
  • производство пакетов;
  • промышленное оборудование;
  • ремонт квартир и домов;
  • ремонт компьютерной техники;
  • рыбалка, охота и туристическое снаряжение;
  • системы охраны и безопасности;
  • специализированная тяжелая техника;
  • спортивные товары;
  • страхование;
  • стройматериалы;
  • театры, кино и концерты;
  • товары для животных;
  • финансы;
  • электроника и гаджеты;
  • ювелирные изделия;
  • юриспруденция.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Чем полезно это исследование?

Данные, приведенные в исследовании, могут помочь в составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, и коэффициент конверсии на вашем сайте, вы можете оценить объем необходимых инвестиций в рекламу и прогнозировать стоимость конверсии.

Например, если стоимость клика в вашей тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, то стоимость транзакции ориентировочно будет равняться $7.

Понимания стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить. 

Таким образом, если вы планируете, исходя из выше приведённых данных ($7 за транзакцию), получить 100 конверсий, то вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.

Сколько стоил клик в Google Ads

1. Распределение стоимости клика в разрезе сетей распространения объявлений

Стоимость рекламного клика в поисковой сети Google в четвертом квартале была в диапазоне $0,04 – $0,1, аналогично Q3.

Клик в контекстно-медийной сети Google стал дороже — $0,02 – $0,05, в то время, как в третьем квартале он стоил $0,01 – $0,04.

1. стоимость клика в украине в 4-м ка. 2020 г. в разрезе сетей распространения объявлений

2. Распределение стоимости клика в разрезе сетей распространения объявлений в украине

2. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе регионов Украины

Среди всех регионов, наиболее дорогим для поискового продвижения в Google остается Киев, но стоимость клика стала дороже: $0,07 – $0,18 в сравнении с $0,07 – $0,16 в третьем квартале. Далее — Киевская: $0,05 – $0,13 (в 3-м кв. $0,04 – $0,11), Одесская: $0,05 – $0,11 (в 3-м кв. $0,04 – $0,1) и Закарпатская области: $0,05 – $0,1 (в 3-м кв. $0,04 – $0,1).

Самая низкая стоимость клика была в Тернопольской: $0,04–$0,09 (в 3-м квартале $0,04 – $0,09), Луганской: $0,04 – $0,09 (в 3-м квартале $0,04 – $0,08) и Донецкой областях: $0,03 – $0,09 (в 3-м квартале $0,04 – $0,09).

3. стоимость клика в поисковой сети в украине в 4-м квартале 2020 в разрезе регионов

4. Стоимость клика в поисковой сети Google эдс в разрезе регионов Украины

3. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик

Самыми дорогими среди исследуемых тематик в Google были «Заработок онлайн»: $0,99 – $2,92, «Билеты авиа и автобусные»: $0,62 – $1,45, «Бюро переводов»: $0,58 – $0,97 (в 3-м кв. $0,69) и «Охранная компания»: $0,60 – $0,66.

Дешевле всего за клик платили рекламодатели в тематиках «Мотоэкипировка, запчасти и тюнинг»: $0,02 – $0,04, «Книги»: $0 – $0,04 (аналогично Q3) и «Театры, кино и концерты»: $0,01.

5. стоимость клика в поисковой сети в украине в 4м квартале 2020 в разрезе тематик

6. Стоимость клика в поисковой сети Google эдс в разрезе тематик в украине

4. Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads в разрезе тематик

Наиболее дорогими в КМС в Украине были тематики «Домашний персонал»: $0,12 – $0,25, «Заработок онлайн»: $0,09 – $0,17 (в 3-м кв. $0,08 – $0,18), «Маркетинг»: $0,05 – $0,2 (в 3-м кв. $0,04 – $0,14) и «Продажа ПО»: $0,08 – $0,15.

Наиболее дешевым клик по медийному объявлению оказался в тематике «Подарки»: $0,01 – $0,02 (в 3-м кв. $0,02), «Товары для животных»: $0,01 – $0,02 и «Системы охраны и безопасности»: $0,01.

7. стоимость клика в контекстно-медийной сети в украине в 4-м кв 2020г

8. Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google эдс в разрезе тематик в украине

5. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств

В четвертом квартале 2020 года клик по объявлению с компьютера стал дороже — $0,05 – $0,12 (в 3-м кв. $0,04 – $0,11), а с мобильного устройства не изменился — $0,04 – $0,09.

9. стоимость клика в поисковой сети в украине в 4-м кв 2020г в разрезе типов устройств

10. Стоимость клика в поисковой сети Google эдс в разрезе типов устройств в украине

6. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе регионов

В регионах Украины мобильный трафик составляет более 80% в общем объеме закупаемого в Google.

Наибольшая его доля в четвертом квартале 2020 года наблюдалась в Киеве и Киевской области, и составила порядка 90 – 95%, как и в Q3.

Наименьшая доля была в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях — 80%, как и в 3-м квартале.

11. Объём трафика в Google эдс по типам устройств в разрезе регионов в украине

7. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе тематик

В разрезе тематик также преобладает мобильный трафик: «Металлопластиковые окна» и «Недвижимость от застройщика» — 100%, как и в Q3, а также «Аренда авто» и «Охранная компания» — 90%. 

Самая низкая доля наблюдалась в тематиках «Продажа ПО»: 55% (в 3-м кв. 45%), а также «FMCG»: меньше 50% (аналогично Q3) и «Маркетинг» — 40% (на 20% меньше в сравнении с третьим кварталом).

12. Объём трафика в Google эдс по типам устройств в разрезе тематик в украине

Выводы

  1. В 4-м квартале 2020 года стоимость клика в поиске не изменилась: $0,04 – $0,1, аналогично третьему кварталу 2020 года. Самым дорогим регионом для поискового продвижения остался Киев: $0,07 – $0,18, а дешевле всего клик стоил для Донецкой области: $0,03 – $0,09. В разрезе тематик, дороже всего в поиске рекламодатели платили за клик в нише «Заработок онлайн»: $0,99 – $2,92, а наиболее дешевым клик был в нише «Театры, кино и концерты»: $0,01. Клик по объявлению с компьютера в Google стоил $0,05 – $0,12, а с мобильного устройства $0,04 – $0,09.
  2. Клик в контекстно-медийной сети стал дороже: $0,02 – $0,05, а в 3-м квартале он находился в диапазоне $0,01 – $0,04. Наиболее дорогой тематикой в КМС была «Домашний персонал»: $0,12 – $0,25, а дешевле всего за клик платили в нише «Системы охраны и безопасности»: $0,01.
  3. В зависимости от региона, доля мобильного трафика составляла более 80% в общем объеме закупаемого в Google — аналогично Q3.
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исследование Netpeak
Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing (http://t.me/R4marketing), который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

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