Сколько стоил клик в Google Ads в Украине в четвертом квартале 2020 года — исследование Netpeak

С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в Украине. В этом материале делюсь свежими данными по стоимости клика, а также доле мобильного трафика в разрезе тематик и регионов за четвертый квартал 2020 года. Для наглядности сравниваю данные с третьим кварталом 2020 года.

В исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.

Как проводилось исследование?

Для Украины учитывались данные по 30,7 миллионам кликов в 55 тематиках и 392 населенных пунктах страны.

Перед началом анализа данные очищались от выбросов: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

FMCG;

автомобильные запчасти и аксессуары;

автосервис и тюнинг;

аренда авто;

бизнес-помощь;

билеты авиа и автобусные;

бухгалтерский аутсорсинг;

бытовая техника;

бюро переводов;

ветеринария;

гипермаркет;

детские товары;

дом и сад;

домашний персонал;

домашний текстиль, ткани и шторы;

доставка еды;

доставка посылок;

другое;

заработок онлайн;

игры;

камины и сауны;

канцелярия и полиграфия;

книги;

компьютерное оборудование и сети;

красота и здоровье;

маркетинг;

мебель внутренняя и матрасы;

медицинская клиника;

металлопластиковые окна;

мотоэкипировка, запчасти и тюнинг;

музыкальные товары;

недвижимость от застройщика;

обучение;

одежда, обувь и аксессуары;

охранная компания;

подарки;

поиск работы / рекрутинг;

посуда;

продажа ПО;

производство пакетов;

промышленное оборудование;

ремонт квартир и домов;

ремонт компьютерной техники;

рыбалка, охота и туристическое снаряжение;

системы охраны и безопасности;

специализированная тяжелая техника;

спортивные товары;

страхование;

стройматериалы;

театры, кино и концерты;

товары для животных;

финансы;

электроника и гаджеты;

ювелирные изделия;

юриспруденция.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Чем полезно это исследование?

Данные, приведенные в исследовании, могут помочь в составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, и коэффициент конверсии на вашем сайте, вы можете оценить объем необходимых инвестиций в рекламу и прогнозировать стоимость конверсии.

Например, если стоимость клика в вашей тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, то стоимость транзакции ориентировочно будет равняться $7.

Понимания стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить.

Таким образом, если вы планируете, исходя из выше приведённых данных ($7 за транзакцию), получить 100 конверсий, то вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.

Сколько стоил клик в Google Ads

1. Распределение стоимости клика в разрезе сетей распространения объявлений

Стоимость рекламного клика в поисковой сети Google в четвертом квартале была в диапазоне $0,04 – $0,1, аналогично Q3.

Клик в контекстно-медийной сети Google стал дороже — $0,02 – $0,05, в то время, как в третьем квартале он стоил $0,01 – $0,04.

2. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе регионов Украины

Среди всех регионов, наиболее дорогим для поискового продвижения в Google остается Киев, но стоимость клика стала дороже: $0,07 – $0,18 в сравнении с $0,07 – $0,16 в третьем квартале. Далее — Киевская: $0,05 – $0,13 (в 3-м кв. $0,04 – $0,11), Одесская: $0,05 – $0,11 (в 3-м кв. $0,04 – $0,1) и Закарпатская области: $0,05 – $0,1 (в 3-м кв. $0,04 – $0,1).

Самая низкая стоимость клика была в Тернопольской: $0,04–$0,09 (в 3-м квартале $0,04 – $0,09), Луганской: $0,04 – $0,09 (в 3-м квартале $0,04 – $0,08) и Донецкой областях: $0,03 – $0,09 (в 3-м квартале $0,04 – $0,09).

3. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик

Самыми дорогими среди исследуемых тематик в Google были «Заработок онлайн»: $0,99 – $2,92, «Билеты авиа и автобусные»: $0,62 – $1,45, «Бюро переводов»: $0,58 – $0,97 (в 3-м кв. $0,69) и «Охранная компания»: $0,60 – $0,66.

Дешевле всего за клик платили рекламодатели в тематиках «Мотоэкипировка, запчасти и тюнинг»: $0,02 – $0,04, «Книги»: $0 – $0,04 (аналогично Q3) и «Театры, кино и концерты»: $0,01.

4. Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads в разрезе тематик

Наиболее дорогими в КМС в Украине были тематики «Домашний персонал»: $0,12 – $0,25, «Заработок онлайн»: $0,09 – $0,17 (в 3-м кв. $0,08 – $0,18), «Маркетинг»: $0,05 – $0,2 (в 3-м кв. $0,04 – $0,14) и «Продажа ПО»: $0,08 – $0,15.

Наиболее дешевым клик по медийному объявлению оказался в тематике «Подарки»: $0,01 – $0,02 (в 3-м кв. $0,02), «Товары для животных»: $0,01 – $0,02 и «Системы охраны и безопасности»: $0,01.

5. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств

В четвертом квартале 2020 года клик по объявлению с компьютера стал дороже — $0,05 – $0,12 (в 3-м кв. $0,04 – $0,11), а с мобильного устройства не изменился — $0,04 – $0,09.

6. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе регионов

В регионах Украины мобильный трафик составляет более 80% в общем объеме закупаемого в Google.

Наибольшая его доля в четвертом квартале 2020 года наблюдалась в Киеве и Киевской области, и составила порядка 90 – 95%, как и в Q3.

Наименьшая доля была в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях — 80%, как и в 3-м квартале.

7. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе тематик

В разрезе тематик также преобладает мобильный трафик: «Металлопластиковые окна» и «Недвижимость от застройщика» — 100%, как и в Q3, а также «Аренда авто» и «Охранная компания» — 90%.

Самая низкая доля наблюдалась в тематиках «Продажа ПО»: 55% (в 3-м кв. 45%), а также «FMCG»: меньше 50% (аналогично Q3) и «Маркетинг» — 40% (на 20% меньше в сравнении с третьим кварталом).

Выводы