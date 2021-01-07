Сколько стоил клик в Google Ads в Украине в четвертом квартале 2020 года — исследование Netpeak
С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в Украине. В этом материале делюсь свежими данными по стоимости клика, а также доле мобильного трафика в разрезе тематик и регионов за четвертый квартал 2020 года. Для наглядности сравниваю данные с третьим кварталом 2020 года.
В исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.
Как проводилось исследование?
Для Украины учитывались данные по 30,7 миллионам кликов в 55 тематиках и 392 населенных пунктах страны.
Перед началом анализа данные очищались от выбросов: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.
Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.
- FMCG;
- автомобильные запчасти и аксессуары;
- автосервис и тюнинг;
- аренда авто;
- бизнес-помощь;
- билеты авиа и автобусные;
- бухгалтерский аутсорсинг;
- бытовая техника;
- бюро переводов;
- ветеринария;
- гипермаркет;
- детские товары;
- дом и сад;
- домашний персонал;
- домашний текстиль, ткани и шторы;
- доставка еды;
- доставка посылок;
- другое;
- заработок онлайн;
- игры;
- камины и сауны;
- канцелярия и полиграфия;
- книги;
- компьютерное оборудование и сети;
- красота и здоровье;
- маркетинг;
- мебель внутренняя и матрасы;
- медицинская клиника;
- металлопластиковые окна;
- мотоэкипировка, запчасти и тюнинг;
- музыкальные товары;
- недвижимость от застройщика;
- обучение;
- одежда, обувь и аксессуары;
- охранная компания;
- подарки;
- поиск работы / рекрутинг;
- посуда;
- продажа ПО;
- производство пакетов;
- промышленное оборудование;
- ремонт квартир и домов;
- ремонт компьютерной техники;
- рыбалка, охота и туристическое снаряжение;
- системы охраны и безопасности;
- специализированная тяжелая техника;
- спортивные товары;
- страхование;
- стройматериалы;
- театры, кино и концерты;
- товары для животных;
- финансы;
- электроника и гаджеты;
- ювелирные изделия;
- юриспруденция.
Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».
Чем полезно это исследование?
Данные, приведенные в исследовании, могут помочь в составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, и коэффициент конверсии на вашем сайте, вы можете оценить объем необходимых инвестиций в рекламу и прогнозировать стоимость конверсии.
Например, если стоимость клика в вашей тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, то стоимость транзакции ориентировочно будет равняться $7.
Понимания стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить.
Таким образом, если вы планируете, исходя из выше приведённых данных ($7 за транзакцию), получить 100 конверсий, то вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.
Сколько стоил клик в Google Ads
1. Распределение стоимости клика в разрезе сетей распространения объявлений
Стоимость рекламного клика в поисковой сети Google в четвертом квартале была в диапазоне $0,04 – $0,1, аналогично Q3.
Клик в контекстно-медийной сети Google стал дороже — $0,02 – $0,05, в то время, как в третьем квартале он стоил $0,01 – $0,04.
2. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе регионов Украины
Среди всех регионов, наиболее дорогим для поискового продвижения в Google остается Киев, но стоимость клика стала дороже: $0,07 – $0,18 в сравнении с $0,07 – $0,16 в третьем квартале. Далее — Киевская: $0,05 – $0,13 (в 3-м кв. $0,04 – $0,11), Одесская: $0,05 – $0,11 (в 3-м кв. $0,04 – $0,1) и Закарпатская области: $0,05 – $0,1 (в 3-м кв. $0,04 – $0,1).
Самая низкая стоимость клика была в Тернопольской: $0,04–$0,09 (в 3-м квартале $0,04 – $0,09), Луганской: $0,04 – $0,09 (в 3-м квартале $0,04 – $0,08) и Донецкой областях: $0,03 – $0,09 (в 3-м квартале $0,04 – $0,09).
3. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик
Самыми дорогими среди исследуемых тематик в Google были «Заработок онлайн»: $0,99 – $2,92, «Билеты авиа и автобусные»: $0,62 – $1,45, «Бюро переводов»: $0,58 – $0,97 (в 3-м кв. $0,69) и «Охранная компания»: $0,60 – $0,66.
Дешевле всего за клик платили рекламодатели в тематиках «Мотоэкипировка, запчасти и тюнинг»: $0,02 – $0,04, «Книги»: $0 – $0,04 (аналогично Q3) и «Театры, кино и концерты»: $0,01.
4. Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads в разрезе тематик
Наиболее дорогими в КМС в Украине были тематики «Домашний персонал»: $0,12 – $0,25, «Заработок онлайн»: $0,09 – $0,17 (в 3-м кв. $0,08 – $0,18), «Маркетинг»: $0,05 – $0,2 (в 3-м кв. $0,04 – $0,14) и «Продажа ПО»: $0,08 – $0,15.
Наиболее дешевым клик по медийному объявлению оказался в тематике «Подарки»: $0,01 – $0,02 (в 3-м кв. $0,02), «Товары для животных»: $0,01 – $0,02 и «Системы охраны и безопасности»: $0,01.
5. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств
В четвертом квартале 2020 года клик по объявлению с компьютера стал дороже — $0,05 – $0,12 (в 3-м кв. $0,04 – $0,11), а с мобильного устройства не изменился — $0,04 – $0,09.
6. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе регионов
В регионах Украины мобильный трафик составляет более 80% в общем объеме закупаемого в Google.
Наибольшая его доля в четвертом квартале 2020 года наблюдалась в Киеве и Киевской области, и составила порядка 90 – 95%, как и в Q3.
Наименьшая доля была в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях — 80%, как и в 3-м квартале.
7. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе тематик
В разрезе тематик также преобладает мобильный трафик: «Металлопластиковые окна» и «Недвижимость от застройщика» — 100%, как и в Q3, а также «Аренда авто» и «Охранная компания» — 90%.
Самая низкая доля наблюдалась в тематиках «Продажа ПО»: 55% (в 3-м кв. 45%), а также «FMCG»: меньше 50% (аналогично Q3) и «Маркетинг» — 40% (на 20% меньше в сравнении с третьим кварталом).
Выводы
- В 4-м квартале 2020 года стоимость клика в поиске не изменилась: $0,04 – $0,1, аналогично третьему кварталу 2020 года. Самым дорогим регионом для поискового продвижения остался Киев: $0,07 – $0,18, а дешевле всего клик стоил для Донецкой области: $0,03 – $0,09. В разрезе тематик, дороже всего в поиске рекламодатели платили за клик в нише «Заработок онлайн»: $0,99 – $2,92, а наиболее дешевым клик был в нише «Театры, кино и концерты»: $0,01. Клик по объявлению с компьютера в Google стоил $0,05 – $0,12, а с мобильного устройства $0,04 – $0,09.
- Клик в контекстно-медийной сети стал дороже: $0,02 – $0,05, а в 3-м квартале он находился в диапазоне $0,01 – $0,04. Наиболее дорогой тематикой в КМС была «Домашний персонал»: $0,12 – $0,25, а дешевле всего за клик платили в нише «Системы охраны и безопасности»: $0,01.
- В зависимости от региона, доля мобильного трафика составляла более 80% в общем объеме закупаемого в Google — аналогично Q3.
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