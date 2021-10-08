Сколько времени украинские айтишники тратят на дорогу в офис и обратно. Микроисследование

Несколько лет я вынашивал идею запуска собственного подкаста. И, к счастью, несмотря на отсутствие нормального количества свободного времени, нормальной техники для записи и кучи других мелких проблем — в июне 2021 вышел первый выпуск «Давай попробуем?». Сейчас мы с моим соведущим Ромой Ефременко и нашим продюсером Яной Алиматовой записываемся в крутой студии с качественным звуком. А ещё выходим на всех платформах, у нас небольшая армия преданных слушателей и средняя оценка 5 из 5 на Apple Podcasts.

Но эта история не о том, что нужно действовать, а не прокрастинировать. Эта история о том, что все можно проверять.

Я слушаю подкасты уже много лет и, при запуске нашего, одним из вопросов, ответа на который я не знал, была продолжительность выпуска. Те, которые я слушаю, могут длиться и 20, и 40 минут, и больше 1,5 часа.

Экстраполируя собственный опыт на других (слушаю подкасты в промежутке между работой и домом), я решил выяснить, сколько времени в среднем тратят IT-специалисты на то, чтобы добраться из дома в офис и обратно.

Для этого я сделал опрос в гугл-формах и запостил его в своем фейсбуке. За пару недель собралось 1266 ответов и ниже я покажу результаты.

Вводные для опроса

Чтобы получить максимум ответов, я сделал очень простую анкету, в которой было всего шесть вопросов:

Город;

Как ты добираешься на работу?

Сколько в среднем времени ты добираешься на работу? А обратно?

Что ты делаешь по пути на работу? А обратно?

Для начала давайте посмотрим на результаты «сверху», а в следующем разделе уже более детально изучим зависимости по респондентам.

География

Я живу в Одессе и большинство моих социальных контактов связаны с основными крупными городами Украины, но есть респонденты из других стран:

На транспорте или пешком, работают из дома

21% респондентов работают из дома. А большинство из тех, кто едет в офис выбирают для этого общественный транспорт: метро, маршрутки, трамваи, троллейбусы. Подробно:

Из дома в офис и обратно

Из дома в офис

Из офиса домой

В среднем респонденты тратят одинаковое количество времени на дорогу в офис и обратно, что вполне очевидно — стандартный рабочий день IT-специалиста ничем не отличается от рабочего дня большинства сотрудников других сфер и все одинаково страдают от утреннего и вечернего трафика. Незначительная часть людей, научившихся добираться домой быстрее (выходят из офиса позже основной массы людей) статистически нивелируется теми, кто, наоборот, минует утренние заторы, но попадает в вечерние.

Основные занятия в дороге

По пути в офис айтишники занимаются следующим:

Другое — здесь я собрал много разных ответов, не попавших ни в одну группу.

Зная эту статистику интересно посмотреть, как меняется распределение внимания на обратном пути, после восьмичасового рабочего дня за компьютером:

те же 34% слушают музыку;

размышляют и смотрят в окно 30%, что на 4% больше, чем на пути в офис;

подкасты часто высокоинформативны и слушать их после работы хочется на 3% меньше — 10%;

а вот книги читают с большим интересом, 9%, что на 6% больше, чем утром;

тупят в телефон немного больше — 16%.

В разрезе городов-миллионников Украины

В статистике ниже я анализирую только ответы респондентов, указавших определенный город и не выбравших «я работаю из дома/удаленно» в прочих ответах.

Киев

Большинство столичных айтишников выбирает общественный транспорт или личный автомобиль.

Пешком ходят только 6% респондентов, 5% пользуются услугами такси и всего 2% катаются на велосипедах/скутерах/самокатах.

В среднем дорога IT-специалиста в Киеве от дома до офиса и обратно занимает от часа и выше у 61% заполнивших опрос. 4% из них каждый день проводят в пути 3 часа своей жизни (от 1,5 часа в офис и столько же обратно) и делают это, используя общественный транспорт.

39% тратит на дорогу до 45 минут времени в одну сторону.

Два респондента, которые тратят меньше 10 минут на дорогу каждый день указали, что пользуются для этого личным автомобилем. Интересно, зачем?

Одесса

Очень интересно смотреть статистику по Одессе в сравнении с Киевом.

Каждый четвертый (25%) одесский IT-спец добирается на работу пешком! Это ли не чудесная реклама уютных и маленьких украинских миллионников?

Самым популярным видом транспорта для того, чтобы поехать на работу, в Одессе является общественный (38%) и личный автомобиль (28%). На такси ездят 6%, а скутер выбирают 3%.

1% респондентов добирается до работы больше 1,5 часа, а всего в пробках от часа и более каждый день простаивают 42% одесских айтишников.

40% проводят в дороге около 30 минут в одну сторону, а у 17% время на дорогу занимает менее 20 минут.

Больше половины людей, указавших, что добираются на работу от 10 до 20 минут, делают это пешком. А два человека, добирающихся быстрее, чем за 10 минут, делают это на личном авто (прямо как в столице).

Харьков

Всего 1,14% заполнивших опрос харьковчан (2 человека) добираются на работу с помощью велосипеда или скутера.

Как и в других городах Украины самым популярным видом транспорта для поездки на работу является общественный: для Харькова показатель значительно выше, чем у Одессы и Киева и составляет 56% респондентов.

32% айтишников в Харькове используют личный автомобиль для поездок в офис. Это средний показатель и для других городов.

7% ходят пешком и оставшиеся 4% выбирают такси.

Очень круто, что всего 1% респондентов тратит на дорогу более 1,5 часа в одну сторону. В целом, всего 36% харьковчан проводят в дороге от часа и выше, что является отличным показателем в сравнении с Одессой и Киевом.

Оставшиеся 64% добираются в офис быстрее, чем за 45 минут, а почти 20% айтишников в Харькове живут в 20-минутной доступности от офиса.

Днепр

Распределение способов добраться до работы в Днепре в целом не совпадает со средним по Украине – почти половина (42%) выбирают личный автомобиль, а чуть меньшая часть (37%) общественный транспорт.

В Днепре также очень высокий процент использования такси — чуть больше 16% айтишников используют этот способ каждый рабочий день.

Пешком добираются 5% респонеднтов и никто (!) не выбрал способ добираться на работу с помощью велосипеда/скутера/скейта. Спишу это на малую выборку.

48% айтишников из Днепра добираются до офиса дольше часа каждый день, а из 52% сотрудников, которые тратят меньше часа на дорогу, половина тратит менее 20 минут.

Выводы

Пусть каждый решает сам, как применить результаты этого исследования — мне было интересно покопаться в данных и применить результаты на практике. Если в среднем всего четверть респондентов добирается до офиса быстрее, чем за 30 минут, то можно не ограничивать длину выпуска нашего подкаста 20-минутным интервалом и ориентироваться на продолжительность в 30-40 минут.