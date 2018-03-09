Прийти на работу, проверить почту, закончить отчет или статью, выслушать жалобы заказчика. Все это привычно, рутинно. Даже нагоняй от босса больше не бодрит. Кажется, что монотонность приводит к профессиональному выгоранию. Но ее можно обернуть себе во благо. И даже заработать на этом. Рекламщики доказали.

Зачем нам серые будни

Человек нуждается в структурировании собственного времени. Об этом сказал Эрик Берн, основатель трансакционного анализа. По мнению Берна, мы не можем существовать без множества дел, расписанных по часам и минутам. Пусть они монотонны и однообразны — они жизненно необходимы. Почему? Нами движет жажда определенности. Регулярные действия: ритуалы, виды деятельности, общение — помогают получить эту определенность.

Рутина выгодна и приятна. Когда каждый день составляешь однообразные отчеты, знаешь, сколько на это уходит времени, какие действия нужно совершить. Там, где все предопределено, известно, знакомо, нет стресса. Это наша зона комфорта.

Мы до минуты можем рассчитать количество времени, необходимое на то или другое действие. Даже когда у нашего дизайнера творческий кризис и он срывает дедлайны, или клиент звонит и жалуется: «Оно не работает!». Мы точно знаем, как нужно действовать. Более того, мы точно знаем, что такое может случиться и заранее закладываем в план время на форс-мажоры.

Когда новичок приходит на работу, он смотрит на нас с восхищением. Вот это нервы, выдержка, предусмотрительность.

Почему же при всех, казалось бы, убедительных аргументах в пользу рутины, нам бывает так невыносимо с ней? Наверное, потому что иногда с ужасом замечаем: жизнь будто проходит мимо и этим стрессам, «ничегонеработает» конца края не видно.

В такие моменты бешеной гонки и мелькания дней психологи и коучи рекомендуют замедляться. Замедление — не остановка. Это осознанное движение, когда ты оглядываешься по сторонам и осознаешь происходящее вокруг, обращаешь внимание на повседневные вещи. Замечаешь их, а не пробегаешь мимо.

Be Slow: slow beauty, slow travel, slow reading

Замедление — тренд. Оно проявляется повсюду. В культуре потребления продуктов: slow food — движения итальянца Карло Петрини. В 80-х он начал активный протест против фастфуда и за здоровую, домашнюю пищу, продолжительное, дружное застолье.

Индустрию красоты тоже пытаются приостановить. Идеологи движения Slow-beauty призывают женщин уделять больше времени себе. Долой шампуни «3 в 1» — ухаживай за собой, своей внешностью размеренно, наслаждаясь самим процессом.

Получить удовольствие от путешествия, вернуться отдохнувшим, полным сил можно, только если ты путешествуешь медленно. Так считают приверженцы движения slow travel. Они призывают отказаться от туров вроде «Европа за 7 дней». По мнению медленных путешественников, нельзя прочувствовать атмосферу города, новой местности, впопыхах.

Существует также движение slow reading — его участники предпочитают вдумчивое чтение проглатыванию книг. Любители медленного чтения с удовольствием погружаются в тексты, в которых многобукв. Слоуридеры обращают внимание современных читателей на то, как трудно нам стало сконцентрироваться на мало-мальски сложном, длинном тексте. И как в нашу привычку входит беглое ознакомление со статьей, рассказом, постом в соцсетях.

Существует и замедление в сфере медиа. Сторонники акцентируют: качественный контент требует времени на подумать. Slow media — для вдумчивых, мыслящих читателей. Основные принципы движения описаны в онлайн-манифесте.

А еще медленное воспитание (с учетом индивидуального ритма и темпа развития ребенка), медленные деньги (речь о долгосрочных инвестициях, например, в криптовалюту)...

Остановку в погоне за брендами пропагандировали и родоначальники стиля нормкор в моде. Не заморачиваясь на новинках и брендах, получаешь свободу. Вначале, как китч и протест, нормкор стал трендом в 2014 году. Впрочем, до сих пор нормкор выбирают модники, модницы и просто те, кому лень заморачиваться с подбором одежды.

Противники стиля нормкор призывают одуматься. Мол, хватит вестись на миф, будто нормкор пропагандирует свободу от моды. Людям давно втюхивают брендовые шмотки под видом антимодных.

Почему нам нужен маркетинг в стиле slow?

Сделать внезапно, на вчера, запустить уже, срочно, выкатить… Ключевым становится вопрос «Зачем?». Не «Что?» и «Как?». Речь идет о стратегии: провести анализ работы конкурентов, выявить лучшие каналы для продвижения (а не тестить все подряд, сливая бюджеты).

Сейчас просто выдохните. Попробуйте две минуты ничего не делать.





Западные специалисты настаивают: «slow down before move fast». Замедление. Да, это непросто. Но люди в мире уже готовы потратить 3-11 минут, наблюдая, как кто-то красит забор.

Такая реклама — нечто спокойное, не агрессивное, где никто вам ничего не навязывает. Просто показывает. Например, как хороший друг смакует виски, слушая вашу болтовню. И даже, если вы не фанат виски, со временем захотите глоточек.

Создатели такой рекламы ушли от клише, поспешных выводов о том, что должно нравиться зрителям, что хотят видеть потребители. А ведь можно было пойти по накатанной, вбухать деньги в аренду дорогой тачки, снять элитный дом и сделать акцент на престиже, статусности.

Остановитесь и подумайте: «Зачем?». Возможно, ваша аудитория устала от спешки, от вырывания из зоны комфорта? Возможно, стоит замедлиться? Проявить чуть больше усердия и продуманности. Вот, например, онлайн-магазин бренда Balenciaga (пример нормкора в дизайне сайта):

Наконец-то отдыхают глаза после аляповатых интернет-магазинов, где все мигает, выпрыгивают попап-окна и одежду, товары представляют отретушированные модели. Что можно сделать — сосредоточиться и выбрать себе то, что нужно.

Рекламные видео в стиле slow делает La novale (кстати, клиент Netpeak ):

А вот примеры уже от больших брендов и агентств:

В текстах slow-маркетинг проявляется в инфостиле, который одни ругают, а другие благодарят за искоренение сложноподчиненных предложений, словесных нагромождений и графоманских выпадов (вроде этого предложения).

Минимализм и убийство канцеляризмов общество встречает тепло. Обратите внимание, как приветливо выглядят новые плакаты московского метрополитена:

Публикация от Владислав Зайцев (@vvz_vlad) Мар 3, 2018 в 6:05 PST

Пробуйте! Особенно во время праздников, когда пробиться к клиенту непросто. В такие моменты легко ненавязчиво напомнить о себе. Как минимум выделиться, как максимум — оставить приятные впечатления о бренде. Be slow.

Выводы

Рутина — необходимый, с точки зрения психологии, компонент нашей жизни. Человек нуждается в структурировании своего времени.

В повседневной монотонной беготне мы теряем из виду важные вещи, которые являются частью нашей жизни и могут дарить нам радость.

Slow-маркетинг использует необходимость человека в структурировании своего времени и предлагает особый вид рекламных посланий. Это монотонный, но по-своему интересный контент, который ненавязчиво продвигает товары, услуги, повышает лояльность к бренду.