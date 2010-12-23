Влияние ссылок из социалок на ранжирование в поисковиках

В SEO-сообществе тысячу раз велись дебаты по поводу того, какое значение для поисковиков имеют ссылки из социальных сетей. И есть мнения (в западных блогах, в основном), что скоро они перестанут влиять на результаты в выдаче.

В 2010-м году на SEONews была публикация с видеообращением Мэтта Каттса — главы отдела Google по борьбе со спамом, который подтвердил влияние ссылок из социалок, однако заверил, что это не самый важный фактор в ранжировании результатов поиска.

Под катом — выдержка из интервью Дэнни Салливаном (гл. редактор популярного журнала «Search Engine Land») с представителями компаний Google и Bing и размышления на тему.

— Считаете ли вы, что ссылка должна иметь больший вес в зависимости от того, кто её затвитил?

Да, поисковик использует этот факт, как своеобразный сигнал, особенно в блоке «Top Links» (в поиске в реальном времени). Авторитет пользователя не особо влияет на PageRank страницы, однако, гораздо больший вес он имеет для рейтинга страницы в общем поиске.

В какой-то степени, наличие страничек пользователей в социальных сетях УЖЕ повышает их авторитетность.

Например, Page Rank моей странички в Twitter – 7 из 10, и это выше среднего показателя авторитетности для Google. И те cайты, на которые я ссылаюсь через твиты, имеют гораздо больший вес, чем у пользователей с рейтингом, который ниже моего.

(Важно: Page Rank аккаунта в Twitter гораздо выше, если вы залогинены в системе. По всей видимости, это связано с новым интерфейсом, который был представлен в сентябре. Я еще буду изучать этот вопрос в дальнейшем, но, честно говоря, я бы больше доверял показателям, которые показываются, когда вы не залогинены).

Нет ничего удивительного в том, что Google ориентирован на показатели популярности в социальных сетях. Например, Google берет во внимание Twitter для выявления интересных новостей и событий, ведь платформа Twitter — это, по сути, одна сплошная новостная лента. И новости также имеют свои факторы ранжирования. Дополнительные преимущества создают статьи и комментарии, которые ссылаются на ваш сайт.

Ценность любой ссылки заключается в том, что люди и поисковые роботы по ним переходят. Поисковику Google всегда будет любопытно, кто и чем интересуется в сети. И если люди выражают свой интерес в социалках, то и Google, что называется, тут как тут.

Конечно, как и в случае с поисковиками, в социальных медиа можно «играть по-черному».

— Как блефовать с ранжированием в социалках

Ниже изложены несколько агрессивных тактик («черные» они или «серые» — решайте сами):

Подделывайте профайлы – сгенерируйте сеть друзей;

Дублируйте/генерируйте контент – существует множество инструментов для автогенерации контента;

Заплатите нужным людям, чтобы они затвитили, ретвитнули и тем самым сделали вашу ссылку передовой – или же поместили вашу ссылку в блоке, где размещается информация об аккаунте;

Скупайте аккаунты в социальных сетях.

Но и это ещё не все советы.

Социальные сервисы, безусловно, будут бороться с любой напастью, которая будет негативно влиять на имидж. Так же, как и в случае с поисковыми системами, борьба будет бесконечной: злодеи находят дыры в системе, программисты эти дыры латают – а завтра всё по новой.

И так же, как в прошлом с SEO оптимизацией, на повестку дня встанет этический вопрос. Насколько с моральной точки зрения оправданы действия X, Y или Z?

Глупый вопрос, конечно. Люди будут всегда поступать так, как им хочется, вне зависимости от этических идеалов других, и все это будет продолжаться, пока это работает.

В конечном итоге, все зависит от решений владельцев социальных сетей и Google пресекать те действия, которые они считают неверными, неэтичными или даже оскорбительными для других. И они так и поступят, поверьте, хотя задача эта будет не из легких.

Одно дело взглянуть на страничку фитнес клуба, заметить вверху бегущую строку со словами «рингтоны», «ссуды», «виагра» - и посчитать, что это никуда не годится, другое - сутками следить за активностью профиля и пытаться понять, стоит ли за этим живой человек.

Социальные ресурсы быстро эволюционируют и понадобится немало времени, чтобы укрепить «слабые места» в системе – как с технической, так и с культурной точек зрения. Поэтому я уверен, что те, кто практикуют черные или серые методы продвижения рекламы, еще некоторое время повеселятся у всех на виду.

— Личные рекомендации в социальных сетях

Иногда в выдаче Google появляется тематический контент, опубликованный вашим «социальным кругом» - в нижней части результатов поиска по запросу. Что интересно - большинство отзывов честные и положительные.

Bing показывает информацию о «лайках» в Facebook, и Blekko (американская поисковая система, которая использует слештеги для сортировки и отсеивания результатов) всячески старается интегрировать эту информацию в алгоритм своей работы, чтобы ни в чем не отставать.

Действие «like», по сути, может быть весьма многозначительным, в зависимости от того, кто это делает и каковы его цели.

В SEO есть такое понятие, как «стоповые слова» — слова, которые не будут засчитаны поисковиком в силу своей распространенности. Контент, схожий до степени смешения с другим контентом, не является уникальным, а потому не ранжируется лучше или выше остального. И «like» тут мало что меняет. Нюансы контента теряются вне контекста. Что-нибудь может впечатлить или зацепить человека по той причине, что это нечто остроумное, исчерпывающее, правдивое, забавное, оскорбительное или неверное. Никто по сути не знает, почему тот или иной человек «лайкнул» какую-то страницу. Все дело в истолковании и перспективе.

Мы всегда оставляем следы в социальных сетях. Отношения между людьми носят обоюдный характер, иначе говоря, вы не можете добавить друга на Facebook без того, чтобы он не добавился к вам в друзья. С другой стороны, бренды могут предлагать миллионы скидок и акций. И если поисковая система будет отдавать особое предпочтение «like’ам», то компании просто начнут «коммерческий террор» со своими супер-спец-предложениями для того, чтобы собирать голоса и завоевывать популярность.

«Лайкнуть» настолько просто, что этим можно очень эффективно манипулировать, даже настоящим, реальным пользователям. В итоге мы получаем этакую «лайко-помойку». Существует множество способов влияния на людей на индивидуальном уровне («нажми кнопку «like» ниже и получи скидку 2$» и тому подобное). Такие предложения могут и не совпадать с условиями пользования некоторыми социальными ресурсами, но вспомните сами, как Google продвигали сервис «Review» и поперли тем самым против собственных условий предоставления услуг.

К слову о «Like», некоторые виды социальных ресурсов заспамлены по той причине, что люди пользуются доступными инструментами для их популяризации. У меня, например, 1000 друзей на Facebook, и я даже не представляю, кто 90% из них. Советую ли я другим что-либо из того, что рекомендуют мне мои «незнакомые друзья»? Может, в итоге я просто все больше запутываю людей, увожу их в сторону? И вы можете быть в списке друзей тех лиц, чей бизнес не очень-то и прозрачен по сравнению с их личной жизнью (и наоборот). Вы ведь не расписываетесь за все, что эти люди делают в жизни?

Но всё-таки каждый может приложить усилия и создать великолепный контент, который наберет много «лайков», в то время как он (контент) будет применяться и для других целей (сейчас или в дальнейшем). Это примерно как те «непрошенные» спамные письма от «некоммерческих организаций», которые через три месяца «мутируют» до того, что приходится скроллить 3-4 страницы вниз, чтобы пропустить формы для заполнения - и при этом они все еще называют себя некоммерческими организациями. :Р

Социальные сети «портятся» со временем:

• Friendster испортился из-за неумелого менеджмента, Myspace — то же самое.

• Служба GeoCities закрылась в прошлом году. Delicious утонул в спаме, и закат Yahoo тоже не за горами.

• Со временем меняются и люди. Несколько лет назад я рекомендовал работать с Патриком Гэвином или Энди Хагансом, но не пошел бы на это сегодня. Это примерно так же, как какой-нибудь товар или продукт, могут быть исключительно выгодными и полезными в течение некоторого времени, а затем стухнуть и привести к убыткам. Возможности не вечны. Маркетологи должны развиваться вместе с рынками. Некоторые продукты могут иметь побочные эффекты, о которых станет известно лишь спустя время. Добавьте к этому более точные измерения, погоню за количеством просмотров страниц, противоречивые отзывы и рекомендации. Реклама в медиа может отпугнуть часть аудитории от участия.

Личные рекомендации и отзывы получают отдачу, но как позитивную, так и негативную. Все всегда винят того, кто рекомендовал им того или иного человека, товар или услугу, которые в итоге себя не оправдали. Те, кто заслужили множество негативных отзывов, будут медленно, но верно катиться в безызвестность. Однако, «лайки» остаются по прежнему на своих местах и могут даже через время «вносить смуту».

— Использование социальных медиа в интересах SEO

Ссылка — это маркер внимания. Google всегда будет отслеживать и считать эти маркеры. Не принимая во внимание «черные» методы продвижения, для того чтобы заставить социальные медиа работать на себя и добиться «побочного» эффекта в росте позиций, вам необходимо построить свой образ в социальной сети, создавать сообщения, которые будут эффективно распространяться.

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Фактически, это PR (Public Relations), выступающий в роли PageRank.

Начните с того, что вам необходимо определить свою аудиторию. Вы знаете кто сможет на этих людей повлиять? Узнайте как можно лучше свою целевую аудиторию и особенно тех, кто умеет «раскачивать» остальных.

Затем, заставьте этих лидеров мнений распространять ваши сообщения. Безусловно, это может стоить какой-то платы. Взаимная выгода, одолжения, деньги, наркотики, пьянки, проститутки – всё, что только сработает, все пригодится. Шутим! :)

Или — и это, наверное, самый эффективный способ — создайте такое захватывающее сообщение, чтобы люди не смогли удержаться и не переслать другим.

Подумайте, как вы раскрутите свое сообщение. Подумайте о выгодах – какие преимущества есть у людей, обладающих этой информацией? В чем заключается их выгода? Что им интересно? Подкормите их любопытство. Иногда вся «соль» не в самом сообщении, а в его подаче.

Планируйте наперед. Можете ли вы создать шумиху своим сообщением на волне какого-либо публичного события, например, праздника? Или текущего события? Или, может быть, вокруг популярной личности?

Встречайтесь с людьми, лицом к лицу. Люди гораздо охотнее воспринимают ваши идеи и оценивают их, если знают вас лично.

Но не переоценивайте это всё: несколько хорошо размещенных ссылок на сайт могут вывести сайт в ТОП-10 Google, даже если вы вообще не присутствуете в социалках. Социальные медиа — это всего лишь еще один способ.

© Статья написана Аароном Уоллом и опубликована в блоге SeoBook.

© Перевод: Netpeak.