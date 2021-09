Данное руководство будет особенно полезным новичкам и предпринимателям, которые занимаются маркетингом самостоятельно. Руководство включает в себя 83 основополагающих фактора ранжирования, из которых 20 наиболее важных представлены с краткими иллюстрированными примерами. В этой части представляем вам первые 10. После прочтения вы поймете принцип и особенности каждого из факторов ранжирования локального поиска.

Правильное присвоение категории Правильная ассоциация с категорией настолько важна, что становится первым пунктом в обзоре. В процессе создания вашей локальной страницы, вы будете выбирать категории в двух определенных точках. В процессе ввода начальных данных вы будете выбирать основную категорию для вашего бизнеса. Это самая важная категория из тех, что вы будете выбирать. Затем, на странице настроек вы можете выбрать до 9 других категорий для вашего бизнеса. Здесь все просто. Если вы хотите ранжироваться по региональным запросам вроде «стоматолог в Денвере», ваш бизнес должен быть классифицирован как стоматологический. А если он категоризирован как «дипломированный бухгалтер» — можете не надеяться появиться в выдаче по важным для вас фразам. Помочь определить категорию бизнеса может бесплатный инструмент от Mike Blumenthal Google Places for Business category tool. Введите ключевые фразы, которые, как вы считаете, наиболее точно описывают вашу компанию, и инструмент покажет вам доступные категории. Очень часто выбор категории очевиден. Стоматолог выберет категорию «стоматолог» как основную, но он может немного поработать с фразами и с помощью упомянутого инструмента добавить такие не менее важные категории как «стоматологическая клиника» или «косметическая стоматология».

2. Наличие физического адреса в регионе поиска Ваша компания, скорее всего, появится в групповой региональной выдаче Google если:

содержит название того города, где она физически расположена, или привлекает трафик с устройств из этого города.

Если вы костоправ из Сан-Франциско, вы, скорее всего, появитесь в групповой выдаче по запросу «костоправ в Сан-Франциско» или если кто-то будет искать «костоправ» с компьютера или телефона, находясь в Сан-Франциско. Этот запрос «костоправ в Сан-Франциско» иллюстрирует, как Google показывает в групповой выдаче результаты только для практикующих костоправов в этом городе: На скриншоте выше видно, что в выдаче отсутствуют костоправы из соседних городов. Можно с уверенностью сказать, что Google демонстрирует хорошо выраженное предвзятое отношение к физическому расположению в городе поиска. Эта простая концепция представляет собой главный камень преткновения двух различных бизнес-моделей.

А) Бизнес, который предоставляет услуги по месту расположения клиента (Service Area Business) с сотрудниками, которые могут отправиться, к примеру, в Сан-Франциско, чтобы починить водопровод, предоставить услуги консалтинга или выгулять собачку, но физически они расположены в другом городе. Другими словами, у такого бизнеса нет физического адреса в Сан-Франциско.

Б) Традиционный офлайн бизнес (Brick-and-mortar businesses), расположенный за пределами крупных городов, таких как Сан-Франциско, Даллас или Денвер. Примером может быть известный иглотерапевт из Mill Valley в Калифорнии, у которого есть много клиентов, которые не прочь проехать несколько миль из Сан-Франциско, чтобы попасть к нему на прием. В обоих случаях бизнесмены по понятным причинам хотят рассказать аудитории этих больших городов о своих услугах, но из-за предвзятости Google к физическому адресу они вряд ли когда-нибудь попадут в региональную выдачу. При существующем положении вещей, оптимальным вариантом для компаний будет создание посадочных страниц, которые продемонстрируют их профессиональную ассоциацию с другими городами, независимо от того, моют ли они окна в небоскребах Далласа или читают лекции в больницах Денвера. Цель в данном случае — это получение дополнительной видимости в поисковой выдаче по геозависимым запросам. Бывают и исключения, способные преодолеть предвзятость Google. Если вы ищете очень нишевый бизнес в крупном городе или около него, или ищете какую-нибудь компанию в сельской местности — вы можете увидеть результаты в групповой региональной выдаче из нескольких городов. К примеру, если всего одна заправка обслуживает большую территорию в сельской местности, она может показываться в результатах по всем городам этого региона. Но это больше исключение, чем правило. В итоге владельцам региональных компаний необходимо поставить себе цель ранжироваться в групповой региональной выдаче, относящейся к городу их расположения, и в органической выдаче по любым другим геозависимым запросам, которые, по их мнению, будут необходимы.

3. Корректность структурированных упоминаний

Упоминание — это полное или частичное использование имени вашей компании, адреса или номера телефона где-либо в сети. Под «структурированным упоминанием» подразумевают описание вашей компании в региональных онлайн-директориях, таких как YP.com, HotFrog, или Best of the Web.

Некорректные описания могут включать:

различные написания названия (например, Стоматология Smile или Стоматологическая клиника Smile);

неправильный адрес, опечатка в номере дома или отсутствующий номер офиса;

неправильный или некорректный URL сайта.

Некорректные упоминания могут возникнуть из-за простой халатности во время создания упоминаний и эти ошибки могут быть дублированы в экосистеме локального поиска. Неточности также возникают, если компания переезжала за последние лет десять. Помимо путаницы среди пользователей, данные неточности ограничивают возможность Google доверять данным, собранным со всей Сети. А недостаток доверия со стороны Google чреват трудностями в ранжировании для компании. Вот пример случайно выбранной стоматологической практики в Сакраменто, которая недавно переехала. Новый офис расположен на бульваре Риверсайд, но Google показывает, что многие структурированные упоминания все еще указывают на старый офис на бульваре Фрипорт.

Если вы переехали, то вам стоит потратить несколько часов на редактирование старых упоминаний. Это называют процессом «очистки упоминаний». И вы заметите, что много компаний, которые не меняли расположение, тоже имеют много некорректных контактных данных. Введите имя вашей компании в Google и далее вручную пройдитесь по выдаче и проверьте все упоминания вашего бизнеса на корректность, а где необходимо, исправьте.

4. Качество/авторитет структурированных упоминаний Понятное дело, упоминание на качественном ресурсе будет полезнее для вашего бизнеса, чем упоминания на низкокачественных сайтах. Как правило, компания должна сосредоточиться в первую очередь на том, чтобы попасть в горстку действительно авторитетных региональных справочников и директорий. Используйте GetListed.org, чтобы убедиться, что вы присутствуете в дюжине или около того авторитетных директорий.

После того как вы привели в порядок ваши упоминания, вы хотите продолжить процесс построения упоминаний для улучшения авторитетности и видимости вашей компании. Ищите по общим фразам, по услугам, по регионам и исследуйте выдачу. Вы можете найти хороший сайт, на котором захотите разместиться.

5. Соответствие контактных данных на сайте и на странице Google My Business

Google будет анализировать страницу, на которую вы сослались из ваших локальной страницы, и плюсом будет соответствие всех элементов, указанных на скриншоте: Если присутствуют расхождения в контактных данных на странице и локальной +странице, это может привести Google в замешательство. Небольшие неточности вроде Ste. и Suite или Hwy. и Highway не имеют значения. Обращать внимание стоит на неточности, указанные в пункте 3. Ваша задача состоит в том, чтобы контактные данные в обоих местах были идентичными. Возможен определенный сценарий, в котором Google не определяет контактные данные на сайте. К примеру, какая-то компания из соображений безопасности не публикует свой почтовый адрес на сайте и, возможно, для Google это будет недостатком, однако я не знаю ни одного подобного исследования на сегодняшний день. Можно предположить, что в городе есть пять швей, и только одна из них публикует свой домашний адрес на сайте и это может быть преимуществом, так как адрес страницы совпадает с адресом на сайте. Эта тема заслуживает дальнейшего изучения!

6. Количество структурированных упоминаний Повторюсь, структурированное упоминание — это представление имени вашей компании, адреса и номера телефона в локальном веб-каталоге. Хотя качество упоминаний важнее, безусловно, их количество тоже играет роль.

Каждый владелец местной компании поймет, что ему нужно иметь определенное количество упоминаний, чтобы быть конкурентоспособным. И, как правило, чем более конкурентный рынок, тем больше упоминаний необходимо.

Вы можете использовать инструменты типа Whitespark's Local Citation Finder, которые не только помогут найти новые источники для упоминаний, но и отследят уже размещенные. Для компаний в менее конкурентных рынках начальных усилий по размещению упоминаний может быть вполне достаточно, чтобы занять лидирующие позиции в поиске, однако если вы в условиях жесткой конкуренции, процесс получения упоминаний должен стать неотъемлемой частью вашей маркетинговой стратегии в региональном поиске.

7. Авторитетность домена сайта В настоящее время общий «авторитет» сайта местной компании играет важную роль в региональном и обычном ранжировании. Проще говоря, «Domain Authority» — это метрика, используемая для того, чтобы предположить насколько хорошо сайт может ранжироваться в поиске по отношению к другим сайтам. Moz предлагает панель инструментов под названием MozBar, которая позволяет легко увидеть DA любого сайта прямо в выдаче. Смотрите скриншот ниже: DA зависит от многих факторов. Некоторыми из них являются возраст домена и количество и качество ссылок на него. Более подробно DA рассмотрен в посте Мэтта Питерса. В общем, любая местная компания захочет иметь наиболее авторитетный сайт из возможных. Это подразумевает создание удобного, оптимизированного сайта, наполненного отличным контентом, привлекающем ссылки и социальные упоминания с течением времени. Следует постоянно работать над увеличением авторитетности вашего домена, и чем выше оно будет, тем легче вам будет ранжироваться по наиболее важным фразам.

8. Индивидуальная подтвержденная локальная +страница Создание локальной +страницы для вашего бизнеса должно быть первым шагом для включения в индекс Google. Вашим вторым шагом должно быть ее подтверждение. Как правило, подтверждение заключается в получении открытки/письма от Google c пин-кодом для завершения подтверждения.

Избегайте любых третьих лиц в работе с вашей локальной +страницей. Прекрасно, если SEO-специалист поможет вам на пути создания и подтверждения страницы, но это должно быть сделано с использованием вашего аккаунта Google, а не кого-то другого, именно вы должны иметь прямой доступ к вашей +странице.

9. Город, область (штат) в title посадочной страницы Ваша локальная +страница должна вести на страницу вашего сайта. Вам стоит обратить внимание на тэг title в области head страницы вашего сайта.

На скриншоте выше видно, что тэг содержит город и штат.

Данное руководство подчеркивает важность наличия данных слов в заголовке посадочной страницы, связанной с локальной +страницей. Для многих небольших компаний эта посадочная страница — главная. Тем не менее, для компаний, имеющих несколько филиалов, желательно создать разнообразные посадочные страницы под каждый регион и связать их с локальными +страницами вместо главной страницы.

Включая название города и области (штата) в заголовок вашей посадочной страницы позволит как поисковым роботам, так и пользователям понять, что ваша компания локальна для данного конкретного региона.

10. Близость адреса к Local Centroid

Обычно, под центроидом в региональном поиске понимают центр города, определенный Google в Google Maps. Вы можете перейти на maps.google.com, ввести название города и увидеть результат вроде этого, с красной отметкой Google в предполагаемом центроиде города:

Тем не менее эксперт в региональном поиске Mike Blumenthal отметил, что центроид может иметь различное положение в зависимости от отрасли и очень часто не имеет ничего общепринятым центром города. Другими словами, Google может решить, что «центр бизнеса» для автодилеров отличается от центра бизнеса для костоправов.

Близость к центроиду — это один из факторов, на которые ваш бизнес мало сможет повлиять. Некоторые компании, расположенные вне радиуса центра/центроида бизнеса, могут обнаружить, что они проигрывают конкурентам из центра. Исключая переезд (нереалистичное предположение), ваша близость к определенному Google центру вашей отрасли бизнеса — тот фактор, который вы не можете изменить. Продолжение через неделю ;)