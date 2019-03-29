Аналитика

Топ CRM-систем для бизнеса в США
Константин Червяков
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Одна из приоритетных задач нашей команды — продвижение Ringostat на западные рынки. В каждом регионе мы находим партнеров для интеграции и в первую очередь смотрим на CRM-системы — связка коллтрекинга с CRM дает двойную выгоду бизнесу.

В США мы обнаружили более 60 различных CRM и важно было расставить приоритеты для интеграции, определив их популярность и количество клиентов.

CRM — система управления взаимоотношениями с клиентами. Она предназначена для автоматизации рабочих процессов и хранит все данные о клиентах, сделках, задачах и переписке. Система позволяет проследить, как сделка продвигается по воронке продаж, и определить, насколько эффективен каждый менеджер. В наличии понятный интерфейс, набор базовых отчетов, графиков и статистических данных.

Данные для анализа мы вытянули из соответствующих категорий на платформах Datanyze, G2Crowd, Capterra, Softwareadvice — все они находятся в открытом доступе, нужно просто зарегистрироваться на соответствующей платформе. Каждая система собирает свои данные. Например:

  • Datanyze — количество сайтов с признаками наличия CRM;
  • G2Crowd и Capterra — количество отзывов;
  • Softwareadvice — количество отзывов и рекомендаций.

Также я учел количество запросов каждой из CRM по базе Serpstat США. Всем показателям дал одинаковый вес и учел для каждого пункта отношение ко всему диапазону данных по заданному критерию. В итоге получил то, что можно назвать комплексным показателем популярности CRM.

Проще говоря, финальная формула для каждой из CRM была такой:

формула для исследования

Итак, первая десятка выглядит так:

Все результаты можно посмотреть в таблице:

Этот метод, позволяющий учитывать отзывы и рекомендации платформы наряду с формальными признаками распространения можно использовать и для поиска других сервисов. В целом, в любой ситуации, когда вы оказались на новом рынке и вам предстоит выбрать одного партнера из многих или расставить приоритеты.

Конечно, буду рад замечаниям и вопросам в комментариях.

От редакции: конечно, в рунете распространены далеко не все CRM-системы из списка выше. Мы предлагаем читателям выбрать своего фаворита среди популярных CRM.

Используете другую CRM? Пишите в комментариях — добавим.

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оценка эффективности рекламных кампаний создание эффективных рекламных кампаний как выбрать трекинг динамический коллтрекинг системы статистики
Константин Червяков

Управляющий партнёр и коммерческий директор Ringostat.
Компания из стартапа с 20 клиентами выросла до 1300 активных клиентов и лидера ниши.
Построил Customer Support, который стал нашим конкурентным преимуществом на рынке.
До сих пор продаю и лично помогаю клиентам, чтобы понимать потребности и боли заказчиков.

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