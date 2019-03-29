Топ CRM-систем для бизнеса в США

Одна из приоритетных задач нашей команды — продвижение Ringostat на западные рынки. В каждом регионе мы находим партнеров для интеграции и в первую очередь смотрим на CRM-системы — связка коллтрекинга с CRM дает двойную выгоду бизнесу.
В США мы обнаружили более 60 различных CRM и важно было расставить приоритеты для интеграции, определив их популярность и количество клиентов.
Данные для анализа мы вытянули из соответствующих категорий на платформах Datanyze, G2Crowd, Capterra, Softwareadvice — все они находятся в открытом доступе, нужно просто зарегистрироваться на соответствующей платформе. Каждая система собирает свои данные. Например:
- Datanyze — количество сайтов с признаками наличия CRM;
- G2Crowd и Capterra — количество отзывов;
- Softwareadvice — количество отзывов и рекомендаций.
Также я учел количество запросов каждой из CRM по базе Serpstat США. Всем показателям дал одинаковый вес и учел для каждого пункта отношение ко всему диапазону данных по заданному критерию. В итоге получил то, что можно назвать комплексным показателем популярности CRM.
Проще говоря, финальная формула для каждой из CRM была такой:
Итак, первая десятка выглядит так:
Все результаты можно посмотреть в таблице:
Этот метод, позволяющий учитывать отзывы и рекомендации платформы наряду с формальными признаками распространения можно использовать и для поиска других сервисов. В целом, в любой ситуации, когда вы оказались на новом рынке и вам предстоит выбрать одного партнера из многих или расставить приоритеты.
Конечно, буду рад замечаниям и вопросам в комментариях.
От редакции: конечно, в рунете распространены далеко не все CRM-системы из списка выше. Мы предлагаем читателям выбрать своего фаворита среди популярных CRM.
Используете другую CRM? Пишите в комментариях — добавим.
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