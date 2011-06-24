PPC

Как отслеживать конверсии в Google Рекламе
Сергей Бахарь
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В арсенале Google Рекламы есть очень ценный инструмент — отслеживание конверсий. Думаю, многие, когда вели кампанию в Google Рекламе, задумывались по каким ключевым фразам приходят покупатели, а по каким — нет. Ответ на этот вопрос таится в данном инструменте, который довольно прост в использовании.

Например, у вас есть интернет-магазин и вы хотите знать, по каким ключевым словам совершается покупка какого-либо товара. Для этого вы устанавливаете на страницу оформления заказа специальный код, который предоставляется системой Google Реклама, и начинаете отслеживать эффективность с помощью файлов cookie.

Для того, чтобы получить код и начать отслеживать конверсии, перейдите на вкладку 'Отчеты и инструменты → 'Конверсии'.

Вкладка 'Отчеты и инструменты → 'Конверсии' в Google Ads

После того, как вы попали на страницу 'Конверсии', нажимаете на кнопку 'Новая конверсия'.

После того, как вы попали на страницу 'Конверсии', нажимаете на кнопку 'Новая конверсия'

Выбираете подходящее название и цель отслеживания, нажимаете 'Сохранить и продолжить'.

Выбираете подходящее название и цель отслеживания, нажимаете 'Сохранить и продолжить'

Далее вы можете указать уровень безопасности страницы, прибыльность конверсии и настроить индикатор отслеживания.

Указать уровень безопасности страницы, прибыльность конверсии и настроить индикатор отслеживания в Google Ads

Когда настройка будет завершена, автоматически генерируется специальный код, который необходимо установить на страницу конверсий. Чтобы проверить код, вам следует дождаться совершенной конверсии или сделать тестовую конверсию самостоятельно. Полученные данные обновляются в течение суток.

Чтобы проверить код, вам следует дождаться совершенной конверсии или сделать тестовую конверсию самостоятельно

После успешного внедрения кода, обязательно включите столбцы конверсий в аккаунте. Зайдите на вкладку кампании -> группы объявлений -> объявления -> ключевые слова ->сети и активируйте новые столбцы конверсий.

После успешного внедрения кода, обязательно включите столбцы конверсий в аккаунте и активируйте новые столбцы конверсий

Поздравляем вас! С этого дня вы сможете оценивать вложенные средства в рекламу. Мы надеемся, что в прошлом останутся те ключевые фразы, объявления и площадки в рекламных сетях Google, которые не приносят прибыли.

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Google AdWords отслеживание конверсий
Сергей Бахарь

Эксперт в области контекстной рекламы.

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