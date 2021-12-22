Удалённая работа: как перевести сотрудников из офиса домой без потери эффективности

Когда началась пандемия, владельцы бизнеса вынуждены были закрыть офисы и отправить сотрудников работать из дома. Это привело к снижению эффективности — результаты подчинённых стали намного хуже. Как следствие, компании начали тормозить в росте и развитии, терять клиентов и получать меньше денег.

Давайте разберёмся, почему сотрудники на удалёнке стали менее эффективными и как руководить командой из дома, чтобы её результаты не падали.

Почему сотрудники на удалёнке работают хуже?

Руководить в офисе легче: захотел узнать, чем занят подчинённый — вышел из кабинета и посмотрел. Сразу можно отметить тех, кто упорно трудится и спешит закрыть проект? и тех, кто 4 рабочих часа из 8 пьёт кофе с коллегами. Но после перехода на удалённую работу этот метод управления перестаёт работать.

Задача руководителя — направлять команду, расставлять приоритеты и корректировать работу при необходимости.

Все привыкли, что с любым вопросом можно постучать в дверь руководителя и найти там ответ. Когда сотрудники переходят из офисов домой, они теряются. У них под боком больше нет того, кто в любую минуту им поможет и направит. Если руководитель не может наладить коммуникацию с сотрудниками на удалёнке — они перестают что-либо делать.

Как добиться эффективной работы от сотрудников на удалёнке

Правило №1. Внедрите планирование

Чтобы не следить за каждым действием сотрудников, внедрите такой инструмент управления, как планирование. Неделя должна начинаться с предоставления руководителю плана, что сотрудник собирается делать: какие проекты закроет, какую задачу возьмёт в работу и т. д. Управляющий должен одобрить этот план и, если есть необходимость, скорректировать его в соответствии с приоритетами компании. После этого нужно только ежедневно проверять план в начале дня: смотреть, какую задачу сотрудник закрыл вчера и чем планирует заниматься сегодня.

Чтобы план работал, его нужно правильно составить. Если рабочий день длится 8 часов, план составляют на 7 — час остаётся на внеплановые задачи, которые всегда прилетают в течение дня. Каждая задача в плане должна вести к определённому результату и влиять на рост компании. Когда сотрудник видит, что получит в результате своей деятельности — у него больше мотивации работать.

Составленный план всегда подскажет сотруднику, что делать, и ему не придётся бежать к руководителю за указаниями. Процесс управления тоже облегчится: руководитель всегда будет знать, кто над каким проектом работает, и не надо каждую секунду проверять, чем занимается команда.

Правило №2. Проводите координации с подчинёнными

Чтобы контролировать, как выполняется план, руководителю нужно быть на связи с подчинённым. Обязательно раз в неделю созваниваться для подведения итогов прошлой недели и одобрения планов на эту. Но помимо этого, желательно координировать действия каждый день. Для понимания, как идёт процесс выполнения задач, какие есть успехи и сложности.

Подойдет любая платформа: Skype, Zoom, Google Meet. Важно, чтобы во время координации у всех были включены камеры. Когда человека не видно, он может заниматься чем угодно по ту сторону монитора. А вам надо добиться, чтобы вас слушали.

Во время таких совещаний включайте запись. В дальнейшем вы сможете её пересмотреть, если нужно будет найти полезную информацию, которая была озвучена во время созвона. Также записи полезны в том случае, когда надо понять, какие приоритеты ставила компания раньше, над какими проектами работала команда, и соотнести это с тем, что есть сейчас.

Правило №3. Постоянно контролируйте сотрудников

Дома люди расслаблены: они общаются с семьёй, отвлекаются на бытовые проблемы. Если вы не хотите платить сотруднику за выгул собаки в рабочее время, отслеживайте, чем занимается человек в течение дня.

Для этого есть программы, которые фиксируют, над каким проектом сейчас работает подчинённый. Например, Time Doctor. Сотрудник прописывает задачу, которую сейчас выполняет, и запускает отсчёт времени. Time Doctor делает скриншоты экрана раз в несколько минут и сохраняет их на панели задач сотрудника.

Руководитель может в любой момент просмотреть, чем занимался подчинённый весь день. На основе данных о том, сколько часов тот потратил на работу, формируется зарплата.

Выводы

Эффективность сотрудников на удалёнке снижается, потому что руководитель больше не может постоянно находиться рядом и подсказывать, что делать. Чтобы команда работала дома результативно, внедрите планирование и координации. А также отслеживайте, на что уходит время сотрудников при помощи специальных программ. Ещё больше о том, какие инструменты управления помогают добиваться высоких результатов от сотрудников и масштабировать компанию, я рассказываю на моём бесплатном мастер-классе «Как усилить свою команду и повысить эффективность бизнеса, чтобы выжить в трудные времена».

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