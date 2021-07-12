Бизнес

Удаленная работа после пандемии — трудности Apple и Google
Сергей Петренко
185 18 0
1626097202
8

В разгар пандемии начались разговоры о том, что офисы — архаика и пора бы навсегда переходить на удаленку. Во всяком случае, в IT-сфере. Так, украинская компания Jooble с 1 января 2021 ввела такой формат, потому что 70% ее сотрудников заявило о желании и дальше работать из дома. Иностранные компании пока не могут легко и быстро перестроиться, а топ менеджеры — найти общий язык с сотрудниками.

Хотите зарплату как в Нью-Йорке, вы должны работать в Нью-Йорке

Внутренний опрос сотрудников Apple свидетельствует о том, что, несмотря на смягчение позиции компании относительно удалённой работы — предполагается, что с сентября сотрудникам можно будет работать три дня в неделю в офисе, а два дня — дома, — сотрудникам этого мало. 90% опрошенных согласились, что им важны возможности удалённой работы, а 58% признали, что беспокоятся, что из-за недостаточно гибкой политики в этом плане часть сотрудников уволится.

Правда, оцените новояз — в опросе удалённая работа обозначена как «location-flexible work options» и может таким образом подразумевать, что работа не из дома, а просто из другого офиса компании тоже подпадает под такую опцию.

Впрочем, уже сегодня пробегал график по данным опросов сервиса Indeed, где показано, что доля работающих удалённо снизилась вдвое по сравнению с пиком в мае прошлого года.

А Goldman Sachs и JPMorgan уже вернули своих сотрудников на полную рабочую неделю в офисе, хотя их конкуренты из Citigroup разрешают гибкий график — три дня в офисе, два удалённо. 

Конечно, суровые нью-йоркские банкиры — это вам не хипстерские калифорнийцы. Пока Facebook и другие компании осторожно намекают, что работа не из Долины может привести к изменениям в оплате труда, CEO Morgan Stanley месяц назад прямо заявил: «Если вы хотите зарплату как в Нью-Йорке, вы должны работать в Нью-Йорке. Никаких там “Я в Колорадо и получаю зарплату, как будто сижу в Нью-Йорке”». 

На самом деле именно сейчас и разворачивается настоящий эксперимент. Когда все были год назад вынуждены работать из дома, деваться было некуда. А вот теперь есть выбор и можно будет понаблюдать — кто какой режим введет и какой результат получится. Только, пожалуйста, не путайте — «Ну сейчас все свалят работать к тем, кто не заставляет ходить в офис» не является результатом. Успешность бизнеса определяется не наймом сотрудников, а итоговыми показателями и положением на рынке. Так что, если и через 5, и через 10 лет JPMorgan и Goldman Sachs останутся в таком же положении в сравнении с Citigroup, тезис о моментальности победы удалёнки будет выглядеть курьёзно.

Политика двойных стандартов Google

В Google небольшой скандал — рядовые сотрудники недовольны тем, что компания не может определиться с правилами удалённой работы, то планирует релокацию команд в более дешевые регионы с урезанием зарплат, то отменяет эти планы и откладывает окончательные решения на август, при этом один из топ-менеджеров, старший вице-президент по инфраструктуре Урс Хёлцле, один из первых 10 сотрудников, построивший практически все датацентры и сети Google, объявил, что переезжает с семьей на год в Новую Зеландию и будет работать оттуда, регулярно прилетая в Сан-Франциско.

Всё это, конечно, выглядит как политика двойных стандартов и таковой и является — компания изначально настраивалась на возвращение в офисы и какую-то гибкость начала проявлять только под давлением сотрудников, пообещав к августу наладить процессы согласования гибких графиков. Тот факт, что Хёлцле объявил о своём решении 29 июня, то есть и тут обойдя публичный процесс, только подчеркивает неравноправие сотрудников.

Впрочем, честно говоря, большая гибкость графика для топ-менеджеров не является каким-то исключением, тем более, что она редко подразумевает возможность жить не рядом с головным офисом, а гораздо чаще — ненормированный рабочий день и регулярные (читай — очень частые) перелеты по всему миру. Но вот соблюсти внешнюю корректность в мелочах было бы неплохо. 

Больше о том, как компании справляются с условиями, возникшими после пандемии, читайте в моем канале Blognot.

18
0
4
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
IT-бизнес в США карантин
Сергей Петренко

С 2000-го года занимался интернет-маркетингом, основал ресурс о поисковом маркетинге Searchengines.ru.
С 2005 по 2014 год возглавлял украинский офис Яндекс.
В 2015 году построил и запустил самый большой коворкинг и конференц-центр в Одессе — Терминал 42.
В 2020 году закрыл Терминал 42 и занялся рекламным агентством «Одессея».

Больше постов

Комментарии (0)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok