Удаленная работа после пандемии — трудности Apple и Google

В разгар пандемии начались разговоры о том, что офисы — архаика и пора бы навсегда переходить на удаленку. Во всяком случае, в IT-сфере. Так, украинская компания Jooble с 1 января 2021 ввела такой формат, потому что 70% ее сотрудников заявило о желании и дальше работать из дома. Иностранные компании пока не могут легко и быстро перестроиться, а топ менеджеры — найти общий язык с сотрудниками.

Хотите зарплату как в Нью-Йорке, вы должны работать в Нью-Йорке

Внутренний опрос сотрудников Apple свидетельствует о том, что, несмотря на смягчение позиции компании относительно удалённой работы — предполагается, что с сентября сотрудникам можно будет работать три дня в неделю в офисе, а два дня — дома, — сотрудникам этого мало. 90% опрошенных согласились, что им важны возможности удалённой работы, а 58% признали, что беспокоятся, что из-за недостаточно гибкой политики в этом плане часть сотрудников уволится.

Правда, оцените новояз — в опросе удалённая работа обозначена как «location-flexible work options» и может таким образом подразумевать, что работа не из дома, а просто из другого офиса компании тоже подпадает под такую опцию.

Впрочем, уже сегодня пробегал график по данным опросов сервиса Indeed, где показано, что доля работающих удалённо снизилась вдвое по сравнению с пиком в мае прошлого года.

Another sign of some normalcy: working from home down by half from the peak.



Not just compositional shifts: down by more half in mgmt/prof jobs, too. pic.twitter.com/5G53hGT4w4 — Jed Kolko (@JedKolko) July 2, 2021

А Goldman Sachs и JPMorgan уже вернули своих сотрудников на полную рабочую неделю в офисе, хотя их конкуренты из Citigroup разрешают гибкий график — три дня в офисе, два удалённо.

Конечно, суровые нью-йоркские банкиры — это вам не хипстерские калифорнийцы. Пока Facebook и другие компании осторожно намекают, что работа не из Долины может привести к изменениям в оплате труда, CEO Morgan Stanley месяц назад прямо заявил: «Если вы хотите зарплату как в Нью-Йорке, вы должны работать в Нью-Йорке. Никаких там “Я в Колорадо и получаю зарплату, как будто сижу в Нью-Йорке”».

На самом деле именно сейчас и разворачивается настоящий эксперимент. Когда все были год назад вынуждены работать из дома, деваться было некуда. А вот теперь есть выбор и можно будет понаблюдать — кто какой режим введет и какой результат получится. Только, пожалуйста, не путайте — «Ну сейчас все свалят работать к тем, кто не заставляет ходить в офис» не является результатом. Успешность бизнеса определяется не наймом сотрудников, а итоговыми показателями и положением на рынке. Так что, если и через 5, и через 10 лет JPMorgan и Goldman Sachs останутся в таком же положении в сравнении с Citigroup, тезис о моментальности победы удалёнки будет выглядеть курьёзно.

Политика двойных стандартов Google

В Google небольшой скандал — рядовые сотрудники недовольны тем, что компания не может определиться с правилами удалённой работы, то планирует релокацию команд в более дешевые регионы с урезанием зарплат, то отменяет эти планы и откладывает окончательные решения на август, при этом один из топ-менеджеров, старший вице-президент по инфраструктуре Урс Хёлцле, один из первых 10 сотрудников, построивший практически все датацентры и сети Google, объявил, что переезжает с семьей на год в Новую Зеландию и будет работать оттуда, регулярно прилетая в Сан-Франциско.

Всё это, конечно, выглядит как политика двойных стандартов и таковой и является — компания изначально настраивалась на возвращение в офисы и какую-то гибкость начала проявлять только под давлением сотрудников, пообещав к августу наладить процессы согласования гибких графиков. Тот факт, что Хёлцле объявил о своём решении 29 июня, то есть и тут обойдя публичный процесс, только подчеркивает неравноправие сотрудников.

Впрочем, честно говоря, большая гибкость графика для топ-менеджеров не является каким-то исключением, тем более, что она редко подразумевает возможность жить не рядом с головным офисом, а гораздо чаще — ненормированный рабочий день и регулярные (читай — очень частые) перелеты по всему миру. Но вот соблюсти внешнюю корректность в мелочах было бы неплохо.

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