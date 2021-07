Удаленная работа после пандемии — трудности Apple и Google

Внутренний опрос сотрудников Apple свидетельствует о том, что, несмотря на смягчение позиции компании относительно удалённой работы — предполагается, что с сентября сотрудникам можно будет работать три дня в неделю в офисе, а два дня — дома, — сотрудникам этого мало. 90% опрошенных согласились, что им важны возможности удалённой работы, а 58% признали, что беспокоятся, что из-за недостаточно гибкой политики в этом плане часть сотрудников уволится.

Правда, оцените новояз — в опросе удалённая работа обозначена как «location-flexible work options» и может таким образом подразумевать, что работа не из дома, а просто из другого офиса компании тоже подпадает под такую опцию.

Впрочем, уже сегодня пробегал график по данным опросов сервиса Indeed, где показано, что доля работающих удалённо снизилась вдвое по сравнению с пиком в мае прошлого года.

Another sign of some normalcy: working from home down by half from the peak.



Not just compositional shifts: down by more half in mgmt/prof jobs, too. pic.twitter.com/5G53hGT4w4