Увеличиваем органический трафик — дооптимизация страниц сайта

Как улучшить видимость сайта в результатах поисковой выдачи, когда основные требования по оптимизации уже выполнены? В этой статье я расскажу, как найти и дооптимизировать потенциально трафикогенерирующие страницы.

1. Как найти потенциально трафикогенерирующие страницы в топ-10 по CTR

В зависимости от позиции в результатах поисковой выдачи запросы страницы или сайта имеют различный коэффициент кликабельности (CTR). По данным Advanced Web Ranking, среднее значение распределения CTR по миру в зависимости от позиций в результатах выдачи выглядит так:

Чем выше позиция, тем выше CTR и, соответственно, количество получаемого трафика. От этого простого вывода и будем отталкиваться.

Рассмотрим очень условный пример в цифрах. Если по запросу «купить iPhone 7» в поисковой выдаче было 2000 показов в месяц, то, исходя из данных CTR по нашему графику, получим такое распределение органического трафика, в зависимости от позиций:

Количество кликов N = ((CTR)N%) x 2000))/100%,

где N — соответствующая позиция, а 2000 — количество показов запроса в месяц.

поз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CTR 30% 15% 10% 6% 5% 4% 3% 2% 1.5% 1% 2000 600 300 200 120 100 80 60 40 25 20

Распределение трафика в зависимости от позиции и CTR

Далее посчитаем возможный прирост трафика:

Рост кликов при улучшении на одну позицию = Количество кликов N — Количество кликов (N+1).

Возьмем в расчет прирост только на одну позицию, чтобы при минимальной сложности оптимизации добиться максимального увеличения трафика.

Получаем такой прирост:

поз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2000 +300 +100 +80 +20 +20 +20 +20 +15 +5

Прирост трафика при улучшении на одну позицию

Из этих данных можно сделать вывод, что наиболее привлекательно выглядит поднятие со второй позиции на первую, так как это даст прирост трафика +300 посетителей.

Это идеальный пример, но после оптимизации запросы со второй позиции далеко не всегда приносят больше трафика, чем запросы из позиций ниже. Это объясняется различными значениями коэффициентов кликабельности для каждой страницы (запроса) и разной частотностью запросов.



Еще два наглядных (также довольно условных) примера:

Запрос — «ремонт телефонов».

Частотность (количество показов) — 2000.

Позиция — 6.

CTR — 4%.

При повышении позиции с шестой на пятую CTR увеличится до 5%. Соответственно, трафик увеличится на 20 человек.

Запрос — «Ремонт телефонов LG в Киеве».

Частотность (количество показов) — 60.

Позиция — 2.

CTR — 15%.

При повышении позиции со второй на первую CTR увеличится до 30%. Соответственно, трафик увеличится на 9 человек.

Как видим, эффективнее оптимизировать страницу, как в первом примере: необязательно работать только с запросами, которые находятся на высоких позициях.

Чтобы понять, какую страницу (запрос) нужно улучшить в первую очередь, воспользуемся данными из отчета «Анализ поисковых запросов» в Google Search Console и таблицей Google для соответствующих расчетов.

Выгрузить данные можно напрямую из GSC (до 1000 запросов), либо с помощью API (более 3 тысяч запросов)

Выгружаем данные запросов и релевантных URL через API Google

1.1. Устанавливаем дополнение Search Analytics for Sheets и открываем его в таблицах Google:

1.2. Применяем следующие настройки:

выбираем проект;

дату (за весь доступный период);

способ группировки (page, query) — по запросам с релевантными страницами;

страну (ukr) — для Украины, (rus) — для России;

количество запросов (everything) — то есть все данные;

фильтруем ссылки на главную, страницы товаров и все брендовые запросы, чтобы средние значения CTR были более объективны.

1.3. Выгружаем данные и вставляем их в шаблон таблицы.

Принцип расчетов в таблице:

На основе полученных данных считается средний показатель CTR для топ-10.

Все значения позиций от 1 до 1,5 считаем средними для первой позиции.

Все значения позиций от 1,6 до 2,5 считаем средними для второй позиции.

Все значения позиций от 2,6 до 3,5 считаем средними для третьей позиции.

Аналогично для всего топ-10.

Все значения позиций от 1 до 1,5 считаем средними для первой позиции. Все значения позиций от 1,6 до 2,5 считаем средними для второй позиции. Все значения позиций от 2,6 до 3,5 считаем средними для третьей позиции. Аналогично для всего топ-10. Рост трафика при увеличении позиции на 1, 2 и 3 позиции считается так:

(Среднее значение CTR на 1 позицию выше — CTR текущего запроса) x Количество показов текущего запроса / 100%.



Например, рост трафика при улучшении запроса «Преобразователь» на одну позицию будет следующим:

(12,44% - 2,15%) x 4008 / 100% = 412,4.

1.4. Отсортируем столбец «+1 позиция» по убыванию:

Получим список URL-адресов с соответствующими запросами, дооптимизация которых на одну позицию позволит нарастить максимально возможный при этих условиях трафик.

В нашем случае наиболее приоритетной страницей для дооптимизации будет категория товаров «Преобразователи». Улучшив страницу всего на одну позицию, можно увеличить трафик на 413 пользователей.



1.5. Аналогичный анализ можно сделать для мобильных устройств. Для этого необходимо дополнительно выбрать фильтр «Device “MOBILE”»:

2. Как использовать неустойчивые позиции конкурентов

Идея: запросы конкурентов, по которым наблюдаются резкие изменения в выдаче, легче обойти.

Анализируем поисковые запросы конкурентов

2.1. Выгружаем в сервисе анализа конкурентов Serpstat все фразы по необходимому домену между второй и десятой позициями:



2.2. Выделяем приоритетный список страниц и запросов: группы товаров/услуг, которые являются наиболее выгодными с точки зрения прибыли.

2.3. Добавляем полученный список в «Мониторинг позиций»:

Выбираем ежедневный мониторинг:

Для более точного анализа динамики позиций ожидаем около 10 дней.

2.4. Выделяем конкурентов, опережающих вас по выбранным запросам:

2.5. Выгружаем из Serpstat данные по позициям вашего сайта и двух ближайших конкурентов:

2.6. Загружаем данные по позициям в таблицу расчета неустойчивости позиций и определяем, по каким запросам мы отстаем от конкурентов. Таблица подсчитает разницу средней позиции между вашим сайтом и сайтом-конкурентом:

2.7. Проводим подсчет показателя неустойчивости позиций конкурентов: среди подсчитанных в предыдущем пункте запросов находим запросы с наиболее динамичными изменениями.

Например, у которых наблюдались скачки:



Показатель неустойчивости считается в отдельном столбце (на вкладке одного из конкурентов):

Чем больше значение, тем менее устойчивыми были позиции у конкурента по этому запросу. А значит, нам будет легче всего продвигать запрос.

2.8. На основе полученных расчетов принимаем решение, по каким запросам лучше работать.

В данном примере наиболее активные изменения были у запроса «ремонт ноутбуков dell». Обратите внимание: средняя позиция конкурента выше нашей и находится в топ-10, поэтому нужно в первую очередь улучшать видимость страницы по этому запросу.

3. Как дооптимизировать страницы

В предыдущих пунктах я объяснил, как анализировать страницы по позициям отдельных запросов. Но кроме этого, важно улучшать общее качество страниц.

3.1. Улучшайте контент: убедитесь, что в текстах нет ошибок и он написан для людей, а не поисковых роботов. Например, не должно быть ключевых слов в точном вхождении или в нечитабельном виде.



3.2. Проанализируйте упущенные ключевые слова на странице с помощью сервиса Serpstat:

Затем добавьте недостающие ключевые фразы, но без переспама.

Для поисковых систем главный критерий качества статьи — полезность для пользователя.

3.3. Постарайтесь максимально широко раскрыть информацию о продаваемых товарах или оказываемых услугах.



Например, если вы продаете шины, необходимо подготовить тематические статьи: «При какой температуре менять зимние шины на летние», «Виды рисунков протекторов» и другие.



При этом в информационных статьях можно ссылаться на посадочную страницу сайта по продвигаемому анкору (запросам, которые мы выявили в вышеописанных способах).

Также очень полезен (обычно для сайтов услуг) блок «Часто задаваемые вопросы».

Например, если вы оказываете медицинские услуги, вопросы могут быть такого рода: «Нужно ли платить за первую консультацию врача?», «Нужно ли брать с собой паспорт на прием?».

Составьте список часто задаваемых вопросов с ответами и добавьте их на продвигаемую страницу.

На целевой или стартовой страницах все товары должны быть в наличии. Товары, которых нет на складе в данный момент, разместите в конце каталога.

Больше подробностей — в статье о важности контента .

3.4. Теги title, h1 и метатег description должны быть максимально релевантными целевой странице.

3.5. Настройте перелинковку. Корректная настройка внутренней перелинковки позволит перераспределить внутренний ссылочный вес на приоритетные страницы сайта: чем больше внутренних ссылок ссылается на страницу, тем она важнее в глазах поисковой системы и, соответственно, будет лучше ранжироваться.

Проанализируйте отчет «внутренние ссылки» в Google Search Console: ограничьте количество ненужных ссылок и увеличьте число ссылок на важные страницы. Например, настроив перелинковку со страниц товаров на важные страниц фильтров:

Также можно настроить перелинковку на категории и подкатегории, внедрив блок «Популярные категории товаров»:

Лучше не добавлять слишком много ссылок — три-четыре будет достаточно.

Читайте подробное руководство о настройке перелинковки .

3.6. Нарастите внешнюю ссылочную массу. Для этого необходимо предварительно проанализировать количество и качество входящих ссылок на аналогичные страницы ваших конкурентов (с помощью Ahrefs).

3.7. Понижайте показатель отказов. Для этого проанализируйте целевую страницу. Яндекс.Вебвизор, карта кликов и карта ссылок отлично помогут в этом.

3.8. Оптимизируйте скорость загрузки страницы. Это важнейший фактор, который определяет первоначальное мнение пользователя о вашем сайте. Улучшив скорость страницы, вы улучшите фактор взаимодействия пользователя с сайтом. А значит, страница будет лучше ранжироваться.



Особое внимание уделите скорости ответа сервера, так как это отдельный фактор ранжирования. Она должна быть до 0,2 секунды.

3.9. Сделайте разметку сайта по микроформатам:

добавьте «хлебные крошки» (навигационную цепочку для пользователя);

на страницах товаров или услуг обязательно добавьте средний рейтинг (оценку) и отзывы пользователей. Звезды рейтинга будут видны в результатах поисковой выдачи, что улучшит CTR вашей страницы.

Читайте больше о правилах микроразметки .

Выводы

Если вы выполнили основную работу по SEO, используйте два способа поиска страниц с недостающим потенциалом трафика:

поиск по CTR в топ-10;

поиск по неустойчивым позициям конкурентов в топ-10.

Анализируйте не только отдельные запросы, но и оптимизируйте всю страницу по базовым принципам:

улучшайте контент (пишите полезные для пользователей тексты);

добавьте релевантные описания тегов title и h1, а также метатега description;

настройте внутреннюю перелинковку в соответствии с приоритетами;

наращивайте естественную ссылочную массу;

проанализируйте удобство использования страницы и сайта в целом;

размечайте сайт микроформатами;

увеличьте скорость загрузки сайта и уделите особое внимание скорости ответа сервера.

Если возникли вопросы, спрашивайте в комментариях. Для самых сложных примеров обещаем подготовить отдельную статью с ответами.