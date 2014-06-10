«В» — значит… Кейс digital-продвижения интернет-магазина «Таврия В»

С шумом и пафосом отпраздновав своё вчерашнее восьмилетие, сегодня мы хотим рассказать о бесценном опыте своей работы – digital-кампании для интернет-гастронома «Таврия В». Работа велась с конца августа прошлого года до конца декабря и включила в себя анализ рынка, конкурентов, целевой аудитории, поиск инсайта, разработку стратегии, подготовку медиаплана, создание промо-сайта и само проведение рекламной кампании, в котором были задействованы многие специалисты из разных отделов Netpeak. Отдельно хочется отметить, что без тесного сотрудничества с командой со стороны клиента такого крутого эффекта нам достичь было бы куда труднее. Ну, хватит лирики, перейдем к кейсу.
1. Цель
Нашей основной целью был максимально громкий запуск нового продуктового интернет-магазина. Сеть супермаркетов «Таврия В» уже давно известна потребителю, нам же необходимо было привлечь дополнительную аудиторию, которая будет готова заказывать продукты в интернет-магазине с доставкой домой или в офис.
2. Задача
Исходя из цели, мы сформировали список задач, которые необходимо было решить:
- Создать интригу перед запуском проекта.
- Разъяснить аудитории преимущества проекта после его запуска.
- Увеличить целевой трафик на сайт проекта.
- Каждый месяц увеличивать конверсии (при том, что, естественно, стартовый показатель = 0).
- Способствовать увеличению количества зарегистрированных пользователей.
3. Целевая аудитория
Из довольно широкой целевой аудитории, озвученной клиентами, мы выделили более активную часть, из которой сформировали фокус-группу.
4. Мнение
После кропотливого анализа целевой аудитории, формирования и опроса фокус-группы, мы смогли оформить очевидное, на первый взгляд, мнение, от которого нам пришлось отталкиваться:
5. Конкуренты
Рынок доставки продуктов из интернет-магазинов в Украине, как оказалось, мягко говоря, — беден. Из нескольких десятков «интернет-гастрономов» реально работающими оказалось менее десяти, а действительных конкурентов — и того меньше.
6. Идея и механика
Большая идея
Большая идея — это основная мысль, на которой основывается вся рекламная кампания (не путать с инсайтом). В нашем случае большая идея была сформирована так: делая покупки в интернет-магазине «Таврия В», вы заботитесь о своих близких, а «Таврия В» заботится о вас.
Конкретные идеи и механика
- создание промо-сайта v-znachit.com по мотивам известного фильма «В — значит Вендетта» и истории Гая Фокса, с посылом «грядет революция».
- на сайте 3 главных элемента: отсчет до 5 ноября (день открытия интернет-гастронома и, по совпадению, день Порохового Заговора), подписка на email рассылку и ряд непонятных предметов, накрытых ширмой.
- в рекламе мы, естественно, во всю использовали образ Гая Фокса и слоганы «В — значит…» и «Грядет революция», которые пятого ноября превратились в «В — значит Таврия В» и «Грядет революция в интернет-магазинах».
- на промо-сайте каждый посетитель мог нажать кнопку «узнать первым», которая добавляла его аватарку в список «ожидающих» на сайте, его email в базу рассылки а на его страницу — Facebook-публикацию, ссылающуюся на промо-сайт.
- email-рассылка возвращала аудиторию на сайт непосредственно в день открытия для того, чтобы они могли сорвать ширмы, увидеть, что за ними спрятано и перейти на сайт интернет-гастронома, чтобы первыми оценить новую услугу и удобство пользования сайтом.
На улицах Одессы появилась загадочная реклама. Люди терялись в догадках. Кто-то думал, что это преступная группировка хакеров Anonymous, которая (по счастливому стечению обстоятельств, не имеющему ничего общего с нашей кампанией) накануне взломала сайт МИД Украины. На популярных среди целевой аудитории сайтах была размещена баннерная реклама. Затем в дело вступили СМИ. Журналисты написали несколько статей, и даже сняли видео, связав промо-сайт с действиями противников коррумпированной власти бывшего суперлегитимного президента. К назначенной дате страсти накалились до предела. И настал пятый день ноября…
Результаты
- промо-кампания, приуроченная к открытию интернет-гастронома от сети супермаркетов «Таврии В» длилась 16 дней (с 21 октября по 5 ноября 2013 года);
- революционный дух промо вызвал ассоциацию с доселе невиданным сервисом. Столь провокационный и узнаваемый образ значительно увеличил охват заинтересованной аудитории;
- в итоге мы собрали пул заинтересованных людей, которые предоставили нам личные данные, используя авторизацию на промо-сайте через Facebook, а впоследствии мы перенаправили их на сайт интернет-гастронома;
- сайт интернет-гастронома в день открытия посетили 2655 уникальных пользователей (2906 посещений), что в несколько раз превысило ожидаемые результаты.
Данные по платному трафику
- общее количество переходов из рекламных объявлений: 13298;
- благодаря нашей работе фактические траты оказались меньше прогнозированных на 15%;
- фактическое количество переходов оказалось больше прогнозированных на 260%;
- благодаря контекстной рекламе на промо-сайте зарегистрировалось 38% от всех пользователей (соответственно, социальные активности привели к оставшимся 62% регистраций).
Всего зарегистрировано 2870 упоминаний промо-кампании:
- в социальных сетях: 2721;
- на форумах и блогах: 52;
- в средствах массовой информации: 9;
- в комментариях к новостям: 88.
Начиная с 5 ноября в жизнь начали воплощаться пункты долгосрочной стратегии. На основе проведенного анализа разработали
Было решено полностью сменить тон коммуникации бренда с подписчиками, оформить единый графический стиль, создать специальный иллюстратив для промо-акций и еженедельных flash-акций под кодовым названием «Забота» (помните «большую идею»?). Все активности были (и есть по сей день) направлены на то, чтобы создать и поддержать имидж надежного и заботливого магазина, который всегда под рукой. Познакомиться с полными версиями презентаций проекта можно здесь и здесь. Спасибо за внимание!
Команда проекта: Андрей Чумаченко — креативный директор; Екатерина Коламбет — стратег; Андрей Елисеев — ведущий дизайнер; Татьяна Свиридова — дизайнер; Оксана Чупрун — аккаунт-менеджер; Леонид Савченко — специалист по контекстной рекламе; Андрей Мерецкий — программист.
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