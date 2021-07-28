Веб-студии vs конструкторы сайтов: что выбрать для интернет-магазина?

В 2021 году по разным оценкам в мире существует от 12 до 24 миллионов интернет-магазинов. С каждым днем их становится все больше, несмотря на то, что 90% стартапов в ecommerce закрывается в течение первых 120 дней после запуска.
Будет ли ваш интернет-магазин успешным, зависит от того, какой первый шаг предпримете: обратитесь к специалистам или возьметесь создавать сайт самостоятельно? Мы поможем вам с выбором.
На что следует обратить внимание перед созданием интернет-магазина
Есть базовые понятия, о которых надо знать всем, кто хочет открыть интернет-магазин:
- Хостинг — место, где хранятся материалы сайта. Услуга размещения и хранения информации на хостинге — платная, зависит от вида хостинга, сложности проекта и размера занятого места. Цены стартуют от $44 в год.
- Доменное имя или адрес сайта в интернете. Его придумывает хозяин сайта с оглядкой на покупателя, которому придется вводить это имя в браузере. Пример доменного имени — web1.studio. За пользование доменом тоже надо платить — от $15 в год.
- Движок сайта или CMS (Content Management System) — система управления контентом сайта. Она может быть в виде готовой платформы, как WordPress, Joomla, OpenCart, или самописной — в эксклюзивной разработке. В готовой платформе используются бесплатные и платные шаблоны и плагины. В самописной версии все элементы создаются с нуля.
- Структура сайта или схема размещения информации. Она продумывается до создания интернет-магазина. Все элементы в структуре сайта подчинены строгой логике, иерархии. Например, категория «Кухонная бытовая техника» делится на подкатегории «Кофейные машины», «Миксеры» и «Мультиварки». Те, в свою очередь, делятся на модели. У каждой категории, подкатегории и карточки товара есть конкретное место на сайте.
- Дизайн — это лицо сайта, то, каким его видит пользователь. Чтобы его создать даже из шаблонов, надо уметь грамотно сочетать цвета, формы, шрифты, визуальные элементы.
Структура сайта и дизайн являются компонентами SEO. Поэтому важно правильно их задать именно на этапе разработки.
Дизайн должен быть адаптированным под экраны разных размеров, в первую очередь — смартфонов. Ведь более 30% всех онлайн-транзакций уже сегодня осуществляется с мобильных устройств.
Отличия веб-студий от конструкторов сайтов
Веб-студии бывают:
- работающие на готовых CMS, что значительно упрощает и удешевляет создание сайта;
- работающие на CMS собственной разработки — в таком случае, обслуживать сайт смогут только они;
- пишущие CMS с нуля под конкретный проект, что дорого и долго.
Веб-студия подходит к созданию сайта системно. У нее есть опыт, подтвержденный предыдущими проектами, представленными в портфолио. Все договоренности с клиентом она фиксирует в договоре, в том числе по размеру оплаты и срокам выполнения работ.
В результате такого сотрудничества вы получаете готовый интернет-магазин:
- с необходимым вам функционалом и дизайном;
- размещенный на независимом хостинге;
- с универсальным движком (например, OpenCart), который может обслуживать любой веб-мастер, а не только студия-разрабочик, вы свободны в выборе;
- интегрированный со стандартными сервисами оплаты и доставки товара и даже с вашей 1С.
Но будьте готовы, что:
- у сайта будет ограниченный функционал;
- дизайн, в большинстве случаев, — типовой. Только у некоторых конструкторов существуют «нулевые блоки», позволяющие вносить изменения в шаблоны;
- все работы придется выполнять самостоятельно или нанять специалиста, а это дополнительные расходы;
- созданный сайт будет привязан к платформе конструктора, за которую надо постоянно платить.
Из плюсов — вы освобождаетесь от оплаты хостинга и домена. Но не сможете перенести сайт на другой хостинг. А еще люди плохо запоминают домены третьего уровня. Третьего уровня, это когда в адресе сайта три разделенных точкой слова.
Перед выбором конструктора внимательно прочтите описание его возможностей, чтобы понять, сможете ли сделать на нем интернет-магазин с нужным функционалом. И обязательно ознакомьтесь с отзывами реальных пользователей.
Сколько времени нужно на создание интернет-магазина
В среднем работа над сайтом длится от двух недель до шести месяцев и зависит от нескольких факторов:
- вы используете шаблоны конструктора или нарисуете индивидуальный дизайн;
- CMS, которую выберете;
- времени, потраченного на создание контента для сайта: текстов и иллюстраций;
- как будете наполнять интернет-магазин товарами: вручную или сможете загрузить все одним махом, например через скрипт интеграции с 1С.
Сколько стоит создание интернет-магазина
Бюджет может быть разным: от нескольких тысяч гривен, когда делаете все сами на конструкторах; до десятков тысяч долларов, когда заказываете эксклюзивное решение у специалистов.
Например, абонплата за пользование популярным сервисом Tilda составляет 300 грн/мес. Но функционал там ограниченный. А на Хорошопе ситуация с функционалом лучше, но и стоит он дороже: к абонплате (до 2000 грн/мес) уже добавляется стартовый платеж (до 15 000 грн,). В итоге получается сумма, за которую можно заказать интернет-магазин у специалистов, а не мучиться самому. Так в студии WEB1 цены стартуют от 28 000 грн за сайт «под ключ».
Веб-студии vs конструкторы сайтов: сравнительная таблица
|Веб-студии
|Конструкторы сайтов
|
Смена хостинга
|
да
|
нет
|
Смена веб-мастера
|
да / нет (для самописных CMS)
|
—
|
Функционал
|
любой
|
ограниченный
|
Интеграции с другими системами
|
любая
|
ограниченная
|
Дизайн
|
любой
|
типовой
|
Аналитика пользователей
|
настраивается любой код для сбора данных
|
встроенные блоки, базовые данные
|
SEO-продвижение
|
у поисковых систем в приоритете сайты с уникальными, а не шаблонными решениями
|
Обслуживание
|
ответственный менеджер
|
общая служба поддержки
|
Сроки создания
|
от 2 недель
|
от 1 недели
|
Бюджет
|
от 15 000 грн
|
от 300 грн/мес
Выводы
Интернет-магазины на конструкторе — решение для новичков с ограниченным бюджетом. С помощью такого сайта они могут заявить о себе на рынке и привлечь первых клиентов. А потом обратиться к профессионалам и создать новый сайт.
Интернет-магазины от веб-студий — решение для бизнесов, которые знают, чего хотят. У них есть четкие цели, понимание рынка и знание, какие задачи должен решать сайт.
На что обратить внимание при выборе веб-студии
- Опыт. Выбирайте веб-студию с опытом работы более пяти лет, у которой на сайте есть портфолио, отзывы клиентов и грамотно заполнена карточка собственных контактов: указана корпоративная почта, ведутся социальные сети.
- Репутация. Не поленитесь обратиться к двум-трем клиентам веб-студии, чтобы узнать, насколько они довольны сотрудничеством и полученным результатом.
- Возможности. Изучите перечень услуг, которые предоставляет веб-студия. Она должна уметь:
-
- создавать интернет-магазины разной сложности;
- интегрировать нужные вам сервисы;
- разрабатывать индивидуальный дизайн и, при необходимости, делать редизайн;
- переносить сайты на другие платформы.
- Подход к работе. Заполнение брифа, создание подробного технического задания и подписание индивидуального договора — обязательные компоненты работы с профессиональной веб-студией. Типовый договор без указания объема работ, срока их выполнения и размера оплаты сигнализирует о рисках, которые перекладывают на плечи клиента.
- Оплата. Безналичный расчет убережет вас от многих юридических нюансов и защитит от шарлатанов.
- Цена. Скрупулезно изучите смету. Особенно, если цена ниже рыночной. Например, такие опции, как дизайн на выбор или доработки могут в нее не входить.
- Мониторинг. Перед тем, как сделать окончательный выбор, подайте заявки в две-три понравившиеся вам себ-студии. И принимайте решение в зависимости от того, как быстро с вами связались менеджеры, какую информацию предоставили и в какой манере общались. Сотрудничество должно быть комфортным.
- Результат. На этапе обсуждения проекта, убедитесь, что веб-студия будет создавать не просто сайт, а инструмент для решения ваших бизнес-задач.
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