Мультики, сказки, детские песни и прочие милые видео — вот что я увидел при модерации мест размещения новой видеокампании. Вопрос в том, что реклама была таргетирована на пользователей в возрасте 25-34 года, а дети — совсем не наша целевая аудитория. Скорее всего, родители включают мультфильмы детям и уходят по своим делам, а значит просмотры, за которые мы платим, не дают желаемый результат.
Доля просмотров детских видео за первые три дня работы кампании ужасает: из 30 роликов, в которых чаще всего показывалась реклама, было 11 детских мультфильмов. При этом соотношение просмотров видео к показам (VTR) превышает 55%.
Подобная тенденция прослеживается при таргетировании на самые разные интересы.
В этой статье я опишу четыре способа, с помощью которых вы сможете исключить нерелевантные места размещения
1. Исключить конкретные места размещения
Если много просмотров приходится на конкретное видео, можете исключить его из группы объявлений или кампании.
Выберите нужную рекламную кампанию и перейдите на вкладку «Таргетинг на видео» — «Места размещения».
Отметьте галочкой нерелевантные видео и нажмите «Изменить» — «Исключить из кампании».
Но, как правило, показы и просмотры равномерно распределяются между сотнями или тысячами видео, в таком случае ручная модерация всех площадок займет много времени.
Кроме того, если исключите видео «Маша и Медведь. Серия 1», ваша реклама продолжит показываться в ролике «Маша и Медведь. Серия 2».
2. Добавить минус-слова
Этот способ позволит более эффективно исключать нерелевантные видео. Если название или описание видео содержит ваше минус-слово, реклама не будет показываться в этом ролике. Таким образом можно исключать сразу все серии мультфильмов или сказок.
Чтобы отсечь значительную часть нецелевых просмотров, воспользуйтесь списком минус-слов для видеокампаний, в который я собрал самые популярные мультфильмы..
Добавить минус-слова можно на вкладке «Таргетинг на видео» — «Ключевые слова».
Учитывайте, что для видеокампаний минус-слова работают не так, как
С момента загрузки видео на YouTube до сканирования его заголовка и описания может пройти один-два дня. Даже если вы добавили минус-слова «маша», «медведь», в новых сериях «Маши и Медведя» все равно может показываться реклама.
Минуса, состоящие из нескольких слов, не будут работать. Более эффективный подход — разделить словосочетание на отдельные слова.
3. Исключить видеоканалы
Чтобы избавиться от показов в мультфильмах, вне зависимости от того, когда они были добавлены, — исключите самые популярные детские Youtube-каналы.
Площадки, как и минус-слова, можно
Для начала можете воспользоваться списком детских каналов от нашего PPC-специалиста Елены Пастух.
4. Отминусовать категории контента и темы
Чаще всего категории контента исключают для brand safety, но такое уточнение таргетинга также поможет избежать показов нецелевой аудитории
Brand safety — исключение показов рядом с нежелательным контентом, чтобы у пользователей не появились негативные ассоциации с брендом.
Также эффективно работает исключение тем. Например, можете отминусовать темы «Мультфильмы» и «Анимационные фильмы», но в таком случае существует шанс упустить взрослых пользователей, которые смотрят «Симпсонов» или японское аниме.
Нужно очень осторожно исключать темы, категории и особенно — интересы. Сильное ограничение таргетинга может привести к сужению охвата и увеличению цены за просмотр.
Выводы
Высокий коэффициент просмотров не свидетельствует об эффективности рекламы, если основная часть бюджета «сливается» на оплату просмотров нецелевой аудитории.
Напомню основные советы:
- Исключайте конкретные видео, если они получили много просмотров и при этом не дали ожидаемый результат. Помните, что:
- этот подход достаточно трудоемкий, чем больше увеличиваете охват — тем сложнее будет просмотреть все места размещения;
- исключая все площадки вручную, вы не сможете играть на опережение и избежать показов, например, в новых сериях мультиков.
- Используйте минус-слова. Так вы исключите показы в видеороликах, в названиях или описаниях которых содержатся ваши минуса. Важно учитывать:
- вы не избежите показа, если Google еще не успел проиндексировать нерелевантное для вас видео;
- отдавайте предпочтение однословникам, минус-фразы в видеокампаниях не работают.
- Исключайте популярные нецелевые YouTube-каналы — таким образом вы избежите показа в любом из роликов на этом канале.
- Очень осторожно исключайте темы, категории контента и интересы, чтобы не слишком сужать таргетинг.
Регулярно модерируйте места размещения, а мультфильмы оставьте детям ;)
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