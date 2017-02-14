Видеореклама в Google Ads: как оставить только релевантные площадки

Мультики, сказки, детские песни и прочие милые видео — вот что я увидел при модерации мест размещения новой видеокампании. Вопрос в том, что реклама была таргетирована на пользователей в возрасте 25-34 года, а дети — совсем не наша целевая аудитория. Скорее всего, родители включают мультфильмы детям и уходят по своим делам, а значит просмотры, за которые мы платим, не дают желаемый результат.

Доля просмотров детских видео за первые три дня работы кампании ужасает: из 30 роликов, в которых чаще всего показывалась реклама, было 11 детских мультфильмов. При этом соотношение просмотров видео к показам (VTR) превышает 55%.

Подобная тенденция прослеживается при таргетировании на самые разные интересы.

В этой статье я опишу четыре способа, с помощью которых вы сможете исключить нерелевантные места размещения видеорекламы .

1. Исключить конкретные места размещения

Если много просмотров приходится на конкретное видео, можете исключить его из группы объявлений или кампании.

Выберите нужную рекламную кампанию и перейдите на вкладку «Таргетинг на видео» — «Места размещения».

Отметьте галочкой нерелевантные видео и нажмите «Изменить» — «Исключить из кампании».

Но, как правило, показы и просмотры равномерно распределяются между сотнями или тысячами видео, в таком случае ручная модерация всех площадок займет много времени.

Кроме того, если исключите видео «Маша и Медведь. Серия 1», ваша реклама продолжит показываться в ролике «Маша и Медведь. Серия 2».

2. Добавить минус-слова

Этот способ позволит более эффективно исключать нерелевантные видео. Если название или описание видео содержит ваше минус-слово, реклама не будет показываться в этом ролике. Таким образом можно исключать сразу все серии мультфильмов или сказок.

Чтобы отсечь значительную часть нецелевых просмотров, воспользуйтесь списком минус-слов для видеокампаний, в который я собрал самые популярные мультфильмы..

Добавить минус-слова можно на вкладке «Таргетинг на видео» — «Ключевые слова».

Учитывайте, что для видеокампаний минус-слова работают не так, как в поиске.

С момента загрузки видео на YouTube до сканирования его заголовка и описания может пройти один-два дня. Даже если вы добавили минус-слова «маша», «медведь», в новых сериях «Маши и Медведя» все равно может показываться реклама.

Минуса, состоящие из нескольких слов, не будут работать. Более эффективный подход — разделить словосочетание на отдельные слова.

3. Исключить видеоканалы

Чтобы избавиться от показов в мультфильмах, вне зависимости от того, когда они были добавлены, — исключите самые популярные детские Youtube-каналы.

Площадки, как и минус-слова, можно исключать на уровне кампании или группы в настройках таргетинга.

Для начала можете воспользоваться списком детских каналов от нашего PPC-специалиста Елены Пастух.

4. Отминусовать категории контента и темы

Чаще всего категории контента исключают для brand safety, но такое уточнение таргетинга также поможет избежать показов нецелевой аудитории

Brand safety — исключение показов рядом с нежелательным контентом, чтобы у пользователей не появились негативные ассоциации с брендом.

Также эффективно работает исключение тем. Например, можете отминусовать темы «Мультфильмы» и «Анимационные фильмы», но в таком случае существует шанс упустить взрослых пользователей, которые смотрят «Симпсонов» или японское аниме.

Нужно очень осторожно исключать темы, категории и особенно — интересы. Сильное ограничение таргетинга может привести к сужению охвата и увеличению цены за просмотр.

Выводы

Высокий коэффициент просмотров не свидетельствует об эффективности рекламы, если основная часть бюджета «сливается» на оплату просмотров нецелевой аудитории.

Напомню основные советы:

Исключайте конкретные видео, если они получили много просмотров и при этом не дали ожидаемый результат. Помните, что:

этот подход достаточно трудоемкий, чем больше увеличиваете охват — тем сложнее будет просмотреть все места размещения;

исключая все площадки вручную, вы не сможете играть на опережение и избежать показов, например, в новых сериях мультиков.

Используйте минус-слова. Так вы исключите показы в видеороликах, в названиях или описаниях которых содержатся ваши минуса. Важно учитывать:

вы не избежите показа, если Google еще не успел проиндексировать нерелевантное для вас видео;

отдавайте предпочтение однословникам, минус-фразы в видеокампаниях не работают.

Исключайте популярные нецелевые YouTube-каналы — таким образом вы избежите показа в любом из роликов на этом канале.

Очень осторожно исключайте темы, категории контента и интересы, чтобы не слишком сужать таргетинг.

Регулярно модерируйте места размещения, а мультфильмы оставьте детям ;)