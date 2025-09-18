Оптимізація відеореклами в Google Ads: як виключити нерелевантні майданчики й уникнути зливу бюджету

Відеореклама в Google Ads — це потужний інструмент для просування бізнесу, що дає змогу охопити величезну аудиторію. Однак ефективність вашої відеокампанії залежить не лише від креативу, але й від того, наскільки точно ви налаштували і контролюєте місця показу.

Навіть при ретельному налаштуванні таргетингу за темами, інтересами чи віком, у відеокампаніях часто з’являються нерелевантні майданчики. Ці місця розміщення не відповідають вашій цільовій аудиторії і цілям кампанії, що призводить до марної витрати бюджету.

У цій статті я детально розгляну перевірені способи виключення нерелевантних майданчиків у Google Ads, щоби ваш рекламний бюджет працював максимально ефективно.

Де побачити місця розміщення відеореклами для аналізу їхньої релевантності

Перш ніж виключати нерелевантні майданчики, вам потрібно знати, де саме показувалася ваша відеореклама. Google Ads надає зручні інструменти для цього аналізу.

Щоби переглянути місця вашої відеореклами:

У меню розділів Google Ads ліворуч перейдіть до «Кампанії — Статистика й звіти — Редактор звітів». У розділі «Час і місце показу оголошень» перейдіть на «Місця розміщення».

У цьому розділі розміщений список YouTube-відео, каналів, сайтів і додатків, де було показано вашу рекламу, а також показники її ефективності.

Регулярно переглядаючи цей звіт, ви зможете ідентифікувати майданчики, які генерують мало переходів, високу вартість залучення або не відповідають вашій цільовій аудиторії.

На яких рівнях виключаються місця розміщення

Перш за все, важливо розуміти, що ви можете додавати заборони на трьох рівнях в Google Ads:

Рівень облікового запису. Виключення конкретних відео, каналів, сайтів і застосунків застосовуються до всіх кампаній в обліковому записі. Рівень кампанії. Виключення за конкретними місцями розміщення, а також через ключові слова й теми контенту. Рівень групи оголошень. На цьому рівні ті ж можливості виключення, що й на рівні кампанії, проте вони застосовуються тільки до конкретної групи оголошень.

Тепер детальніше про кожен спосіб.

1. Виключення конкретних місць розміщення

Цей метод ідеально підходить, якщо ви помітили, що велика кількість показів припадає на конкретні нерелевантні відео, канали, сайти чи застосунки.

Як це зробити:

У розділах Google Ads натисніть спадне меню «Аудиторії, ключові слова й контент — Контент — Виключення — Змінити виключення».

Вкажіть, на якому рівні потрібно заборонити місця розміщення — Кампанія, Група оголошень чи Обліковий запис.

Якщо ви обрали рівень кампанії або групи оголошень, ви можете включити відео по одному чи списком. Щоби виключити кілька URL-адрес, виберіть «Додати» та вкажіть потрібні URL-адреси. Якщо ви попередньо створили «Список виключених місць розміщення», виберіть його. Після додавання всіх заборон натисніть «Зберегти».

Важливо: Ви можете виключити щонайбільше 65 000 місць розміщення. Ці виключення застосовуються до YouTube, медійної мережі, партнерських відеоресурсів Google і мережі пошукових партнерських сайтів.

Оптимізація процесу за допомогою списків виключень

Щоби спростити управління, використовуйте Спільну бібліотеку. Оберіть «Інструменти — Спільна бібліотека — Списки виключень місць розміщення».

Таким чином, ви можете створити єдиний список і застосувати його до всіх потрібних кампаній в обліковому записі.

Автоматичне оновлення списків виключених місць розміщення

Ця функція дає змогу заощадити час і підтримувати актуальність даних:

У меню розділів Google Ads натисніть спадне меню «Спільна бібліотека — Списки виключень». Натисніть кнопку «+». Натисніть «Запланувати оновлення списку».

Введіть назву розкладу й назву переліку яка відображатиметься в стовпці «Список виключених місць розміщення». У спадному меню «Джерело» виберіть спосіб передачі файлу: Google Таблиці, HTTPS або SFTP. Переконайтеся, що файл загальнодоступний або надайте необхідні дозволи.

Після того, як буде вказано джерело, у полях «Частота» й «Час» виберіть, коли та з якими інтервалами джерело має завантажуватися для оновлення виключених місць розміщення.

Натисніть «Зберегти».

2. Виключення відеоканалів

Якщо ви чітко знаєте канали, на яких показ вашої реклами є абсолютно нерелевантним, ви можете виключити весь канал із показу. Це значно швидший спосіб оптимізації, оскільки реклама не відображатиметься на жодному відео цього каналу, включно з тими, що будуть додані в майбутньому.

Важливо: Будьте обережні з цим методом, щоби не скоротити надмірно охоплення вашої реклами. Завжди аналізуйте ефективність каналів, перш ніж їх повністю відсікати.

3. Додавання мінус-слів

Використання мінус-слів — це ще один ефективний спосіб виключення нерелевантних місць розміщення відеореклами. Якщо назва чи опис відео містить ваше мінус-слово, реклама не буде показуватися в цьому ролику. Таким чином виключаються відразу всі нерелевантні відео за словом у назві. Забороніть певні ключові слова в контенті, й оголошення не показуватимуться на сайтах, у відео, каналах і додатках, що містять ці слова або тематично пов’язані з ними поняття.

Як додати мінус-слова

У спадному меню «Аудиторії, ключові слова й контент» оберіть «Контент». Далі оберіть «Виключення — Змінити виключення». На рівні кампанії або групи оголошень оберіть «Виключення ключових слів».

Але будьте уважні, є нюанси й певні обмеження:

Ви можете вказати щонайбільше 1000 мінус-слів на рівні облікового запису. Додаткові мінус-слова можна додавати на рівні кампаній чи груп оголошень. Виключення застосовуються до YouTube, медійної мережі й партнерських відеоресурсів Google. Мінус-слова для контенту підтримують лише точні відповідності, тому їх потрібно вводити правильно. Це означає, що система переважно шукає буквальний збіг.

Однак, важливо розуміти, що Google також використовує семантичний аналіз контенту. Це допомагає системі виключати оголошення на сторінках, у відео, тема контенту яких тісно пов’язана з вашими мінус-словами, навіть коли там немає точного слова або фрази з набору. Наприклад, мінус-слово «жіночі штани» може заблокувати показ на сторінці про «жіночі джинси», хоча слова «штани» там немає.

Мінус-слова в медійних і відеокампаніях діють як фільтри, а не як абсолютні блокувальники, на відміну від Пошукової мережі. Залежно від інших ключових слів для таргетингу в групі оголошень, іноді реклама може з’являтися на сторінках, що містять виключені терміни, якщо Google вважає загальну тематику сторінки достатньо релевантною. Деякі слова мають кілька значень. За виключення певних ключових слів, ваші оголошення можуть не показуватися в пов’язаному контенті, навіть коли він містить інший контекст. Для відеокампаній мінус-слова працюють не так, як у пошуку. З моменту завантаження відео на YouTube до сканування його заголовка й опису може пройти один-два дні. Нові відео можуть тимчасово обходити ваші мінус-слова.

А як працюють мінус-слова у пошуку, читайте в нашому матеріалі.

Мінус-слова, що складаються з кількох слів, не будуть працювати як фразові відповідності в класичному розумінні Пошуку. Тобто, якщо ви додали мінус-слово «старі машини», реклама не буде показуватися, коли цей повний вираз присутній. Однак, не покладайтеся на те, що Google автоматично виключить варіанти на кшталт «старі авто» чи «машини минулих років». Їх треба додавати окремо.

Більш ефективний підхід — розділити словосполучення на окремі слова («старі», «машини») або додати всі можливі синоніми і варіації, щоб розширити охоплення виключення. Використовуйте його, коли виключення за темою, про яке йшлося вище, не спрацювало.

Приклади мінус-слів для виключення дитячого контенту

Якщо ваша цільова аудиторія — це дорослі, і ви хочете уникнути показів реклами на каналах, орієнтованих на дітей, у відео з дитячим вмістом, додайте наступні мінус-слова до своїх списків виключень. Пам’ятайте про нюанси «точної відповідності» й семантичного розуміння Google, тому додавайте різні форми і варіації.

Загальні терміни, пов’язані з дітьми і дитинством:

дитячий, для дітей;

малюк, малюки;

дитинство, дитсадок;

школяр, школярі;

мультик, мультики;

дитячі пісні, казка, казки;

розвивальні ігри, розвивашки;

іграшки, ляльки, м’які іграшки;

розмальовка, розмальовки.

Імена й персонажі популярних дитячих шоу/каналів (якщо вони актуальні на момент кампанії):

Ляльки Лол, Свинка Пеппа;

Щенячий патруль, Бейблейд;

Кідс, Діма, Настя, Влад (імена відомих дитячих блогерів чи каналів).

Терміни, що вказують на контент, створений дітьми або для дітей:

дитячий канал, відео для дітей;

граємо з, розпакування іграшок;

огляд іграшок, дитячий огляд.

Цей список не є вичерпним, є лише прикладом і має регулярно оновлюватися, оскільки популярність дитячого контенту і персонажів постійно змінюється. Будьте уважні: деякі слова можуть бути багатозначними (наприклад, «ігри» можуть стосуватися і дорослих). Регулярно перевіряйте звіти про місця розміщення, щоби переконатися, що ви не забороняєте релевантний контент.

4. Виключення тем контенту

Ви можете не лише націлювати оголошення на сторінки в медійній мережі Google, присвячені окремій темі (наприклад, автомобілям, музиці), а й виключати такі сторінки. Завдяки цьому реклама не відображатиметься в місцях розміщення з темами, які не цікавлять ваших клієнтів або не відповідають вашому бренду.

Чому це корисно:

оголошення не показуватиметься на сторінках, недоречних для вашої компанії;

фільтруються підтеми чи ніші, недоречні для вашої компанії;

рекламний бюджет витрачається ефективно, виключаючи теми з низькою рентабельністю.

Приклади тем для заборони: релігія, політика, відеоігри з контентом для повнолітніх тощо, якщо вони не відповідають вашій цільовій аудиторії.

Важливо! Обережно виключайте теми, категорії й особливо — інтереси. Сильне обмеження таргетингу може призвести до значного звуження охоплення і збільшення ціни за перегляд. Завжди тестуйте й аналізуйте вплив виключень на ваші кампанії.

Висновки

Кожен із розглянутих методів виключення має свої особливості, які важливо враховувати:

Виключення конкретних місць розміщення надає максимальну точність, допомагаючи точково забороняти неефективні відео, сайти чи додатки. Це вимагає регулярного моніторингу звітів, але забезпечує найвищу релевантність. Виключення відеоканалів є швидким способом відсікти великий обсяг нерелевантного трафіку, якщо ви впевнені, що весь контент на певному каналі не відповідає вашій цільовій аудиторії. Однак будьте обережні, щоби не обмежити охоплення надмірно. Додавання мінус-слів дає змогу відфільтровувати відео за їхніми назвами й описами, що є зручним для виключення цілих категорій небажаного контенту. Проте важливо пам’ятати про обмеження щодо точних відповідностей і затримки в індексації нових відео. Виключення тем контенту корисне для відсікання великих тематичних груп, які не відповідають вашому бренду або цілям. Цей метод вимагає найбільшої обережності, оскільки надмірне використання може суттєво звузити потенційне охоплення кампанії.

Якщо ви прагнете досягти максимальної ефективності й не бажаєте самостійно занурюватися в щоденну модерацію, наша рекламна агенція готова взяти на себе повний цикл створення якісних відеооголошень і регулярну, професійну оптимізацію ваших кампаній у Google Ads.