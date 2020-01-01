Бизнес

Время, в которое мы живём — лучшее в истории. Давайте это замечать!
Георгий Рябой
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Сложность: изи изи
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Современный мир ежесекундно погружает нас в «черную картину жизни». Сопротивляться этому сложно, если не знаешь, как оно работает. Предлагаю разобраться.

Вообще, я считаю, что навык замечать хорошее является главным для любого человека, а тем более для предпринимателя. Он помогает принимать взвешенные решения и быть эффективным. Например, у вас упала выручка, уменьшилась прибыль, но при этом выросло количество лидов. Значит, всё не так страшно.

Так же и в жизни. Возьмем прошлый год. Вроде бы всё плохо. Много смертей… Но человечество не потеряло чувство юмора (мемы о 2020-м порвали сеть) — и это не единственный позитив прошедшего года.

Сегодня я хочу поговорить о хорошем и умении его замечать.

В ловушке у медиа

В интервью для Reminder американский психолог, профессор Гарвардского университета Стивен Пинкер доказал, что наш мир (даже с пандемией и другими трагедиями) прекрасное место для жизни. Но почему же нам кажется, что вокруг всё так плохо?

«Проблема в том, что медиа не доверяют хорошим новостям», — говорит Пинкер. Хорошую новость журналисты воспринимают как рекламу, а хорошее событие считают плохой журналистикой.

Стивен Пинкер, профессор Гарвардского университета

Стивен Пинкер, профессор Гарвардского университета

«Медиа привыкли фокусироваться на быстрых новостях: теракт, убийство, взрыв — всё это происходит за секунды и привлекает трафик. А хорошие новости, как правило, накапливаются долго. Поэтому в медиа обязательно напишут про громкое убийство, но не упомянут, что за последние 50 лет уровень насилия и криминала снизился».

Ещё медиа считают, «что люди не любят статистику, цифры и графики. Но это неправда. Посмотрите на спортивные газеты или бизнес-издания — там сплошные цифры. И цифры даже лучше хороших новостей».

Также ошибочно называть дистанцирование социальным. Благодаря технологиям, количество наших контактов во время пандемии не сократилось, а в некоторых случаях даже выросло. И хотя Zoom не может заменить живое общение, плюсы у него есть. Например, мы перестали тратить время на прозябание в транспорте. Оказалось, во многих случаях наше физическое присутствие совсем не обязательно.

И «вишенка на торте» — правило оптимиста: «Решить все раз и навсегда невозможно», — говорит Стивен Пинкер, и эту фразу я беру с собой в 2021 год.

Запуганными людьми легко управлять

Исследование, опубликованное журналом Scientific American, показывает, почему важно в любой ситуации оставаться оптимистом.

Психологи доказали, что люди в стрессе и тревоге склонны верить в теории заговоров и в целом мыслить конспирологически — то, что ученые называют «верой в простые политические решения». От постоянных негативных переживаний люди теряют чувство контроля, и это делает их уязвимыми.

Проецируя эту теорию на бизнес, авторы статьи утверждают, что люди, верящие в «теорию заговора» внутри своей компании (например, что руководители действуют исключительно в шкурных интересах), чувствуют себя менее приверженными работе. По сути, они не работают, а маниакально ищут «подвох» в решениях начальства.

Так рождается вера в теории заговоров. Психологию этих процессов важно понимать, чтобы не попасться на «крючок» конспирологов.

2020 год многому меня научил. Хочу поделиться своими позитивными инсайтами

Мы научились ценить время и больше посвящать его семье и близким.

Мы научились ценить жизнь. Этот год заставил нас много думать о том, что легко можем её потерять. И это сделало нас сильнее.

Мы научились быть более эффективными на удаленке. Нам уже не нужен начальник-надзиратель, чтобы просто работать. И нет необходимости трекать рабочее время.

Мы стали более зрелыми и осознанными.

Да, находить хорошее там, где обычно видят риски и опасность, тяжело. Но чтобы жить и развиваться, этому необходимо учиться. Если мы концентрируемся на плохом и находимся в состоянии тревоги, — становимся мишенью для манипуляторов и прочей нечисти.

За последние 11 месяцев мы все сильно изменились. На мой взгляд, мы стали намного сильнее, осознаннее и умнее. Давайте это замечать!

Читайте также пост о том, как справляться с выгоранием.

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Георгий Рябой

Шеф-редактор блога Netpeak.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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