Все про рекламу онлайн: 10 Telegram-каналов про PPC
Мессенджер Telegram, как одна из самых популярных социальных сетей, пытается закрыть сразу много потребностей своих пользователей. Здесь и оперативные новости, и лонгриды, дискуссии, опросы и т. д.
К тому же Telegram служит действительно удобной площадкой для формирования профессионального комьюнити, обмена опытом и общения специалистов в разных сферах и digital в частности. В таких постоянно меняющихся сферах, как PPC.
Предлагаю вашему вниманию подборку полезных каналов о контекстной и таргетированной рекламе, Google Ads, аналитике с кейсами, советами, лайфхаками и новостями.
Критерии анализа телеграм-каналов
При формировании списка я проанализировала важные для эффективности метрики телеграм-каналов:
- количество подписчиков;
- ER (коэффициент привлечения) — соотношение среднего числа просмотров 1 сообщения к количеству подписчиков за последние 7 дней;
- количество публикаций в месяц;
- содержание.
На что будет полезно подписаться как специалистам в сфере, так и новичкам?
1. RSS: Google Ads + Analytics. Інструкції, поради, кейси, новини
Аудитория: 14982.
ER: 23,41%.
Количество постов на канале за последний месяц: 22.
Это авторский канал, где эксперт по контекстной рекламе Татьяна Михальченко делится подборками материалов.
Практические статьи по контекстной рекламе и веб-аналитике. К примеру, о работе с аккаунтами Google, ретаргетинге, сквозной аналитике, оптимизации рекламы в Microsoft Ads, новых форматах медийной рекламы, использовании искусственного интеллекта, особенностях контекстной рекламы для различных бизнесов и т. д.
Как указывает сама автор, ресурс будет полезен как специалистам, так и клиентам.
2. Таргет, пане
Аудитория: 10086.
ER: 21,87%.
Количество постов на канале за последний месяц: 71.
«Делюсь опытом, новостями и факапами. Рассказываю о таргетированной рекламе и не только». Это авторский канал таргетолога, специалиста по медийной рекламе Андрея Клименко, где собраны личный опыт, экспертное мнение, новости и советы.
3. Про рекламу та не тільки | Денис Герман
Аудитория: 992.
ER: 47,68%.
Количество постов на канале за последний месяц: 6.
Digital-маркетолог Денис Герман, имеющий более чем 10-летний опыт в рекламе для международных клиентов, на этом канале делится опытом, фишками и инсайтами по настройке и менеджменту рекламы и не только.
4. Webmagic - adwords, ppc, веб-аналітика, google, GTM
Аудитория: 4772.
ER: 17,83%.
Число постов на канале за последний месяц: 36.
Здесь последние новости, инновации, советы и вакансии в области PPC и веб-аналитики, а также мнения, наблюдения и прогнозы автора канала, специалистки по контекстной рекламе Евгении Аликсюк.
5. PPC Unicorns. For True Experts
Аудитория: 2136.
ER: 64,93%.
Число постов на канале за последний месяц: 4.
Авторский канал PPC-специалистки Ольги Клименко, где она делится собственными наблюдениями и полезными статьями о контекстной рекламе, Google Ads, Facebook Ads, аналитике и прочем. Здесь найдете стоящие мысли, советы, анонсы, подборки, ссылки на статьи, исследования и кейсы.
6. Median ADS & School
Аудитория: 1584.
ER: 20,39%.
Число постов на канале за последний месяц: 13.
«Все о рекламе в социальных медиа: новости, статьи, кейсы». Телеграм-канал международного performance-based digital-агентства Median Ads публикует обновления в области рекламы с пояснениями и советами для специалистов по использованию новых функций и инструментов.
7. Google Ads Quiz
Аудитория: 1110.
ER: 40,63%.
Число постов на канале за последний месяц: 8.
Это англоязычный канал украинского digital-маркетолога Никиты Соймы с квизами — опросами в Telegram. Интересная возможность проверить или освежить свои знания в Google Ads, а также подтянуть профессиональную лексику на английском.
8. Реальний таргет | Роман Корчак
Аудитория: 1 621.
ER: 59,18%.
Количество постов на канале за последний месяц: 5.
Канал таргетолога Романа Корчака, где он публикует кейсы, советы и особенности работы в таргете и арбитраже, а также отвечает на вопросы из собственного чата таргетологов.
9. Трюки Таргетолога▪️︎Target Tricks
Аудитория: 3354.
ER: 18,36%.
Число постов на канале за последний месяц: 3.
«Отобранные сервисы для таргетологов, маркетологов, SMM-специалистов». Здесь автор канала, таргетолог Алла Иванкив делится своими наблюдениями из мира таргетированной рекламы.
10. Таргет в TikTok Ads
Аудитория: 1430.
ER: 33,64%.
Число постов на канале за последний месяц: 2.
Еще один канал эксперта Аллы Иванкив с акцентом именно на рекламе TikTok Ads. Автор публикует последние обновления в области рекламы в ТikTok, например квоты на аккаунтах, карусели в объявлениях, проверка на рекламную политику от робота перед публикацией и т. д.
Выводы
Постоянное пребывание в профессиональной среде и «насмотренность» важны в любой отрасли, а тем более в PPC и digital в целом. Следует ли подписываться на телеграм-каналы экспертов отрасли? Да, потому что:
- если вы новичок, найдете много советов, инсайтов и кейсов из опыта других, что уменьшит вероятность ваших собственных неудачных результатов;
- если вы уже специалист — это работает так же, ведь отрасль ежедневно развивается, добавляются новые функции и формируются тенденции;
- так вы будете частью профессионального комьюнити – принимайте в нем активное участие, ведите обсуждение и находите интересных людей.
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