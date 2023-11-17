Все про рекламу онлайн: 10 Telegram-каналов про PPC

Все про рекламу онлайн: 10 Telegram-каналов про PPC

Мессенджер Telegram, как одна из самых популярных социальных сетей, пытается закрыть сразу много потребностей своих пользователей. Здесь и оперативные новости, и лонгриды, дискуссии, опросы и т. д.

К тому же Telegram служит действительно удобной площадкой для формирования профессионального комьюнити, обмена опытом и общения специалистов в разных сферах и digital в частности. В таких постоянно меняющихся сферах, как PPC.

Предлагаю вашему вниманию подборку полезных каналов о контекстной и таргетированной рекламе, Google Ads, аналитике с кейсами, советами, лайфхаками и новостями.

Критерии анализа телеграм-каналов

При формировании списка я проанализировала важные для эффективности метрики телеграм-каналов:

количество подписчиков;

ER (коэффициент привлечения) — соотношение среднего числа просмотров 1 сообщения к количеству подписчиков за последние 7 дней;

количество публикаций в месяц;

содержание.

На что будет полезно подписаться как специалистам в сфере, так и новичкам?

Аудитория: 14982.

ER: 23,41%.

Количество постов на канале за последний месяц: 22.

Это авторский канал, где эксперт по контекстной рекламе Татьяна Михальченко делится подборками материалов.

Практические статьи по контекстной рекламе и веб-аналитике. К примеру, о работе с аккаунтами Google, ретаргетинге, сквозной аналитике, оптимизации рекламы в Microsoft Ads, новых форматах медийной рекламы, использовании искусственного интеллекта, особенностях контекстной рекламы для различных бизнесов и т. д.

Как указывает сама автор, ресурс будет полезен как специалистам, так и клиентам.

Аудитория: 10086.

ER: 21,87%.

Количество постов на канале за последний месяц: 71.

«Делюсь опытом, новостями и факапами. Рассказываю о таргетированной рекламе и не только». Это авторский канал таргетолога, специалиста по медийной рекламе Андрея Клименко, где собраны личный опыт, экспертное мнение, новости и советы.

Аудитория: 992.

ER: 47,68%.

Количество постов на канале за последний месяц: 6.

Digital-маркетолог Денис Герман, имеющий более чем 10-летний опыт в рекламе для международных клиентов, на этом канале делится опытом, фишками и инсайтами по настройке и менеджменту рекламы и не только.

Аудитория: 4772.

ER: 17,83%.

Число постов на канале за последний месяц: 36.

Здесь последние новости, инновации, советы и вакансии в области PPC и веб-аналитики, а также мнения, наблюдения и прогнозы автора канала, специалистки по контекстной рекламе Евгении Аликсюк.

Аудитория: 2136.

ER: 64,93%.

Число постов на канале за последний месяц: 4.

Авторский канал PPC-специалистки Ольги Клименко, где она делится собственными наблюдениями и полезными статьями о контекстной рекламе, Google Ads, Facebook Ads, аналитике и прочем. Здесь найдете стоящие мысли, советы, анонсы, подборки, ссылки на статьи, исследования и кейсы.

Аудитория: 1584.

ER: 20,39%.

Число постов на канале за последний месяц: 13.

«Все о рекламе в социальных медиа: новости, статьи, кейсы». Телеграм-канал международного performance-based digital-агентства Median Ads публикует обновления в области рекламы с пояснениями и советами для специалистов по использованию новых функций и инструментов.

Аудитория: 1110.

ER: 40,63%.

Число постов на канале за последний месяц: 8.

Это англоязычный канал украинского digital-маркетолога Никиты Соймы с квизами — опросами в Telegram. Интересная возможность проверить или освежить свои знания в Google Ads, а также подтянуть профессиональную лексику на английском.

Аудитория: 1 621.

ER: 59,18%.

Количество постов на канале за последний месяц: 5.

Канал таргетолога Романа Корчака, где он публикует кейсы, советы и особенности работы в таргете и арбитраже, а также отвечает на вопросы из собственного чата таргетологов.

Аудитория: 3354.

ER: 18,36%.

Число постов на канале за последний месяц: 3.

«Отобранные сервисы для таргетологов, маркетологов, SMM-специалистов». Здесь автор канала, таргетолог Алла Иванкив делится своими наблюдениями из мира таргетированной рекламы.

Аудитория: 1430.

ER: 33,64%.

Число постов на канале за последний месяц: 2.

Еще один канал эксперта Аллы Иванкив с акцентом именно на рекламе TikTok Ads. Автор публикует последние обновления в области рекламы в ТikTok, например квоты на аккаунтах, карусели в объявлениях, проверка на рекламную политику от робота перед публикацией и т. д.

Выводы

Постоянное пребывание в профессиональной среде и «насмотренность» важны в любой отрасли, а тем более в PPC и digital в целом. Следует ли подписываться на телеграм-каналы экспертов отрасли? Да, потому что: