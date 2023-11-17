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Все про рекламу онлайн: 10 Telegram-каналів за напрямком PPC

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Мадіна Пушкашова

Месенджер Telegram, як одна з найпопулярніших соціальних мереж, намагається закрити одразу багато потреб своїх користувачів. Тут й оперативні новини, і лонгріди, дискусії, опитування тощо. 

До того ж Telegram слугує справді зручним майданчиком для формування професійного ком’юніті, обміну досвідом та спілкування фахівців у різних сферах, особливо у мінливих галузях, що постійно розвиваються, як PPC.

Пропоную до уваги підбірку корисних каналів про контекстну і таргетовану рекламу, Google Ads, аналітику з кейсами, порадами, лайфхаками і новинами.

Критерії аналізу Telegram-каналів

При формуванні списку я проаналізувала важливі для ефективності метрики Telegram-каналів: 

  • кількість підписників; 
  • ER (коефіцієнт залучення) — співвідношення середнього числа переглядів 1 допису до кількості підписників за останні 7 днів;
  • кількість публікацій на місяць;
  • зміст.

На що буде корисно підписатися як фахівцям у сфері, так і новачкам?

1. RSS: Google Ads + Analytics. Інструкції, поради, кейси, новини

Аудиторія: 14982.
ER: 23,41%. 
Кількість постів на каналі за останній місяць: 22.

Це авторський канал, де експертка з контекстної реклами Тетяна Михальченко ділиться підбірками матеріалів.

Практичні статті з контекстної реклами та вебаналітики, до прикладу, про роботу з акаунтами Google, ретаргетинг, наскрізну аналітику, оптимізацію реклами в Microsoft Ads. Збирає матеріали про нові формати медійної реклами, використання штучного інтелекту, особливості контекстної реклами для різних бізнесів тощо.

Як вказує сама авторка, ресурс буде корисним як спеціалістам, так і клієнтам.

RSS: Google Ads + Analytics. Інструкції, поради, кейси, новини

2. Таргет, пане

Аудиторія: 10086.
ER: 21,87%. 
Кількість постів на каналі за останній місяць: 71.

«Ділюсь досвідом, новинами та факапами. Розповідаю про таргетовану рекламу і не тільки». Це авторський канал таргетолога, спеціаліста з медійної реклами Андрія Клименка, де зібрані особистий досвід, експертна думка, новини та поради. 

Таргет, пане

3. Про рекламу та не тільки | Денис Герман

Аудиторія: 992.
ER: 47,68%. 
Кількість постів на каналі за останній місяць: 6.

Digital-маркетолог Денис Герман, який має понад 10-річний досвід у рекламі для міжнародних клієнтів, у цьому каналі ділиться досвідом, фішками та інсайтами щодо налаштування та менеджменту реклами і не тільки.

Про рекламу та не тільки | Денис Герман

4. Webmagic - adwords, ppc, веб-аналітика, google, GTM

Аудиторія: 4772.
ER: 17,83%. 
Кількість постів на каналі за останній місяць: 36.

Тут останні новини, інновації, поради і вакансії у галузі PPC та вебаналітики, а також думки, спостереження та прогнози авторки каналу, спеціалістки з контекстної реклами Євгенії Аліксюк.

Webmagic - adwords, ppc, веб-аналітика, google, GTM

5. PPC Unicorns. For True Experts

Аудиторія: 2136.
ER: 64,93%. 
Кількість постів на каналі за останній місяць: 4.

Авторський канал PPC-спеціалістки Ольги Клименко, де експертка ділиться власними спостереженнями і корисними статтями про контекстну рекламу, Google Ads, Facebook Ads, аналітику тощо. Тут знайдете варті уваги думки, поради, анонси, добірки, посилання на статті, доcлідження та кейси.

PPC Unicorns. For True Experts

6. Median ADS & School

Аудиторія: 1584.
ER: 20,39%. 
Кількість постів на каналі за останній місяць: 13.

«Все про рекламу в соціальних медіа: новини, статті, кейси». Telegram-канал міжнародної performance-based digital-агенції Median Ads публікує оновлення у галузі реклами з поясненнями та порадами для фахівців щодо використання нових функцій та інструментів.

Median ADS & School

7. Google Ads Quiz

Аудиторія: 1110.
ER: 40,63%. 
Кількість постів на каналі за останній місяць: 8.

Це англомовний канал українського digital-маркетолога Микити Сойми з квізами — опитуваннями в Telegram. Цікава можливість перевірити чи освіжити свої знання Google Ads, а також підтягнути англійську професійну лексику.

Google Ads Quiz

8. Реальний таргет | Роман Корчак

Аудиторія: 1620.
ER: 59,18%.
Кількість постів на каналі за останній місяць: 5.

Канал таргетолога Романа Корчака, де він публікує кейси, поради та особливості роботи в таргеті та арбітражі, а також відповідає на питання з власного чату таргетологів.

Реальний таргет | Роман Корчак

9. Трюки Таргетолога▪️︎Target Tricks

Аудиторія: 3354.
ER: 18,36%.
Кількість постів на каналі за останній місяць: 3.

«Відібрані сервіси для таргетологів, маркетологів, SMM-спеціалістів». Тут авторка каналу, таргетолог Алла Іванків ділиться своїми спостереженнями зі світу таргетованої реклами.

Трюки Таргетолога▪️︎Target Tricks

10. Таргет в TikTok Ads

Аудиторія: 1430.
ER: 33,64%.
Кількість постів на каналі за останній місяць: 2.

Ще один канал експертки Алли Іванків з акцентом саме на рекламі TikTok Ads. Авторка публікує останні оновлення у галузі реклами в ТikTok, як-то квоти на акаунтах, каруселі в оголошеннях, перевірка на рекламну політику від робота перед публікацією тощо.

Таргет в TikTok Ads

Висновки

Постійне перебування у професійному середовищі та «надивленність» важлива у будь-якій галузі, а тим паче в PPC та digital загалом. Чи варто підписуватися на Telegram-канали експертів галузі? Так, бо:

  • якщо ви новачок, знайдете багато порад, інсайтів та кейсів з досвіду інших, що зменшить вірогідність ваших власних невдалих результатів;
  • якщо ви вже фахівець — це діє так само, адже галузь щодня розвивається, додаються нові функції та формуються тенденції;
  • так ви є частиною професійного ком’юніті — беріть в ньому активну участь, ведіть обговорення і знаходьте цікавих людей.
Мадіна Пушкашова

З 2019 року у сфері комунікацій — журналістика та експертка зі зв’язків з громадськістю. Зацікавлена у темі digital-маркетингу, використовую інструменти просування у повсякденній роботі. З 2023 року є фриланс авторкою у Netpeak Journal.

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