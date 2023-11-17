Все про рекламу онлайн: 10 Telegram-каналів за напрямком PPC
Месенджер Telegram, як одна з найпопулярніших соціальних мереж, намагається закрити одразу багато потреб своїх користувачів. Тут й оперативні новини, і лонгріди, дискусії, опитування тощо.
До того ж Telegram слугує справді зручним майданчиком для формування професійного ком’юніті, обміну досвідом та спілкування фахівців у різних сферах, особливо у мінливих галузях, що постійно розвиваються, як PPC.
Пропоную до уваги підбірку корисних каналів про контекстну і таргетовану рекламу, Google Ads, аналітику з кейсами, порадами, лайфхаками і новинами.
Критерії аналізу Telegram-каналів
При формуванні списку я проаналізувала важливі для ефективності метрики Telegram-каналів:
- кількість підписників;
- ER (коефіцієнт залучення) — співвідношення середнього числа переглядів 1 допису до кількості підписників за останні 7 днів;
- кількість публікацій на місяць;
- зміст.
На що буде корисно підписатися як фахівцям у сфері, так і новачкам?
1. RSS: Google Ads + Analytics. Інструкції, поради, кейси, новини
Аудиторія: 14982.
ER: 23,41%.
Кількість постів на каналі за останній місяць: 22.
Це авторський канал, де експертка з контекстної реклами Тетяна Михальченко ділиться підбірками матеріалів.
Практичні статті з контекстної реклами та вебаналітики, до прикладу, про роботу з акаунтами Google, ретаргетинг, наскрізну аналітику, оптимізацію реклами в Microsoft Ads. Збирає матеріали про нові формати медійної реклами, використання штучного інтелекту, особливості контекстної реклами для різних бізнесів тощо.
Як вказує сама авторка, ресурс буде корисним як спеціалістам, так і клієнтам.
2. Таргет, пане
Аудиторія: 10086.
ER: 21,87%.
Кількість постів на каналі за останній місяць: 71.
«Ділюсь досвідом, новинами та факапами. Розповідаю про таргетовану рекламу і не тільки». Це авторський канал таргетолога, спеціаліста з медійної реклами Андрія Клименка, де зібрані особистий досвід, експертна думка, новини та поради.
3. Про рекламу та не тільки | Денис Герман
Аудиторія: 992.
ER: 47,68%.
Кількість постів на каналі за останній місяць: 6.
Digital-маркетолог Денис Герман, який має понад 10-річний досвід у рекламі для міжнародних клієнтів, у цьому каналі ділиться досвідом, фішками та інсайтами щодо налаштування та менеджменту реклами і не тільки.
4. Webmagic - adwords, ppc, веб-аналітика, google, GTM
Аудиторія: 4772.
ER: 17,83%.
Кількість постів на каналі за останній місяць: 36.
Тут останні новини, інновації, поради і вакансії у галузі PPC та вебаналітики, а також думки, спостереження та прогнози авторки каналу, спеціалістки з контекстної реклами Євгенії Аліксюк.
5. PPC Unicorns. For True Experts
Аудиторія: 2136.
ER: 64,93%.
Кількість постів на каналі за останній місяць: 4.
Авторський канал PPC-спеціалістки Ольги Клименко, де експертка ділиться власними спостереженнями і корисними статтями про контекстну рекламу, Google Ads, Facebook Ads, аналітику тощо. Тут знайдете варті уваги думки, поради, анонси, добірки, посилання на статті, доcлідження та кейси.
6. Median ADS & School
Аудиторія: 1584.
ER: 20,39%.
Кількість постів на каналі за останній місяць: 13.
«Все про рекламу в соціальних медіа: новини, статті, кейси». Telegram-канал міжнародної performance-based digital-агенції Median Ads публікує оновлення у галузі реклами з поясненнями та порадами для фахівців щодо використання нових функцій та інструментів.
7. Google Ads Quiz
Аудиторія: 1110.
ER: 40,63%.
Кількість постів на каналі за останній місяць: 8.
Це англомовний канал українського digital-маркетолога Микити Сойми з квізами — опитуваннями в Telegram. Цікава можливість перевірити чи освіжити свої знання Google Ads, а також підтягнути англійську професійну лексику.
8. Реальний таргет | Роман Корчак
Аудиторія: 1620.
ER: 59,18%.
Кількість постів на каналі за останній місяць: 5.
Канал таргетолога Романа Корчака, де він публікує кейси, поради та особливості роботи в таргеті та арбітражі, а також відповідає на питання з власного чату таргетологів.
9. Трюки Таргетолога▪️︎Target Tricks
Аудиторія: 3354.
ER: 18,36%.
Кількість постів на каналі за останній місяць: 3.
«Відібрані сервіси для таргетологів, маркетологів, SMM-спеціалістів». Тут авторка каналу, таргетолог Алла Іванків ділиться своїми спостереженнями зі світу таргетованої реклами.
10. Таргет в TikTok Ads
Аудиторія: 1430.
ER: 33,64%.
Кількість постів на каналі за останній місяць: 2.
Ще один канал експертки Алли Іванків з акцентом саме на рекламі TikTok Ads. Авторка публікує останні оновлення у галузі реклами в ТikTok, як-то квоти на акаунтах, каруселі в оголошеннях, перевірка на рекламну політику від робота перед публікацією тощо.
Висновки
Постійне перебування у професійному середовищі та «надивленність» важлива у будь-якій галузі, а тим паче в PPC та digital загалом. Чи варто підписуватися на Telegram-канали експертів галузі? Так, бо:
- якщо ви новачок, знайдете багато порад, інсайтів та кейсів з досвіду інших, що зменшить вірогідність ваших власних невдалих результатів;
- якщо ви вже фахівець — це діє так само, адже галузь щодня розвивається, додаються нові функції та формуються тенденції;
- так ви є частиною професійного ком’юніті — беріть в ньому активну участь, ведіть обговорення і знаходьте цікавих людей.
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