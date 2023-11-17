Все про рекламу онлайн: 10 Telegram-каналів за напрямком PPC

Все про рекламу онлайн: 10 Telegram-каналів за напрямком PPC

Месенджер Telegram, як одна з найпопулярніших соціальних мереж, намагається закрити одразу багато потреб своїх користувачів. Тут й оперативні новини, і лонгріди, дискусії, опитування тощо.

До того ж Telegram слугує справді зручним майданчиком для формування професійного ком’юніті, обміну досвідом та спілкування фахівців у різних сферах, особливо у мінливих галузях, що постійно розвиваються, як PPC.

Пропоную до уваги підбірку корисних каналів про контекстну і таргетовану рекламу, Google Ads, аналітику з кейсами, порадами, лайфхаками і новинами.

Критерії аналізу Telegram-каналів

При формуванні списку я проаналізувала важливі для ефективності метрики Telegram-каналів:

кількість підписників;

ER (коефіцієнт залучення) — співвідношення середнього числа переглядів 1 допису до кількості підписників за останні 7 днів;

кількість публікацій на місяць;

зміст.

На що буде корисно підписатися як фахівцям у сфері, так і новачкам?

Аудиторія: 14982.

ER: 23,41%.

Кількість постів на каналі за останній місяць: 22.

Це авторський канал, де експертка з контекстної реклами Тетяна Михальченко ділиться підбірками матеріалів.

Практичні статті з контекстної реклами та вебаналітики, до прикладу, про роботу з акаунтами Google, ретаргетинг, наскрізну аналітику, оптимізацію реклами в Microsoft Ads. Збирає матеріали про нові формати медійної реклами, використання штучного інтелекту, особливості контекстної реклами для різних бізнесів тощо.

Як вказує сама авторка, ресурс буде корисним як спеціалістам, так і клієнтам.

Аудиторія: 10086.

ER: 21,87%.

Кількість постів на каналі за останній місяць: 71.

«Ділюсь досвідом, новинами та факапами. Розповідаю про таргетовану рекламу і не тільки». Це авторський канал таргетолога, спеціаліста з медійної реклами Андрія Клименка, де зібрані особистий досвід, експертна думка, новини та поради.

Аудиторія: 992.

ER: 47,68%.

Кількість постів на каналі за останній місяць: 6.

Digital-маркетолог Денис Герман, який має понад 10-річний досвід у рекламі для міжнародних клієнтів, у цьому каналі ділиться досвідом, фішками та інсайтами щодо налаштування та менеджменту реклами і не тільки.

Аудиторія: 4772.

ER: 17,83%.

Кількість постів на каналі за останній місяць: 36.

Тут останні новини, інновації, поради і вакансії у галузі PPC та вебаналітики, а також думки, спостереження та прогнози авторки каналу, спеціалістки з контекстної реклами Євгенії Аліксюк.

Аудиторія: 2136.

ER: 64,93%.

Кількість постів на каналі за останній місяць: 4.

Авторський канал PPC-спеціалістки Ольги Клименко, де експертка ділиться власними спостереженнями і корисними статтями про контекстну рекламу, Google Ads, Facebook Ads, аналітику тощо. Тут знайдете варті уваги думки, поради, анонси, добірки, посилання на статті, доcлідження та кейси.

Аудиторія: 1584.

ER: 20,39%.

Кількість постів на каналі за останній місяць: 13.

«Все про рекламу в соціальних медіа: новини, статті, кейси». Telegram-канал міжнародної performance-based digital-агенції Median Ads публікує оновлення у галузі реклами з поясненнями та порадами для фахівців щодо використання нових функцій та інструментів.

Аудиторія: 1110.

ER: 40,63%.

Кількість постів на каналі за останній місяць: 8.

Це англомовний канал українського digital-маркетолога Микити Сойми з квізами — опитуваннями в Telegram. Цікава можливість перевірити чи освіжити свої знання Google Ads, а також підтягнути англійську професійну лексику.

Аудиторія: 1620.

ER: 59,18%.

Кількість постів на каналі за останній місяць: 5.

Канал таргетолога Романа Корчака, де він публікує кейси, поради та особливості роботи в таргеті та арбітражі, а також відповідає на питання з власного чату таргетологів.

Аудиторія: 3354.

ER: 18,36%.

Кількість постів на каналі за останній місяць: 3.

«Відібрані сервіси для таргетологів, маркетологів, SMM-спеціалістів». Тут авторка каналу, таргетолог Алла Іванків ділиться своїми спостереженнями зі світу таргетованої реклами.

Аудиторія: 1430.

ER: 33,64%.

Кількість постів на каналі за останній місяць: 2.

Ще один канал експертки Алли Іванків з акцентом саме на рекламі TikTok Ads. Авторка публікує останні оновлення у галузі реклами в ТikTok, як-то квоти на акаунтах, каруселі в оголошеннях, перевірка на рекламну політику від робота перед публікацією тощо.

Висновки

Постійне перебування у професійному середовищі та «надивленність» важлива у будь-якій галузі, а тим паче в PPC та digital загалом. Чи варто підписуватися на Telegram-канали експертів галузі? Так, бо: