В кампании одного из наших клиентов при общем уровне ставок в $0,2-0,4 несколько ключевиков взлетели до $1 за клик. Чтобы выяснить почему, были привлечены Глоссарий и саппорт Google. Как тратить на ставки меньше денег — подробности в инсайде.

Если очень коротко — то, чем меньше релевантность у ключевиков, у целевой страницы и меньше время загрузки целевой страницы, тем ниже ставки для первой страницы. Единственное, что с этим можно сделать — повысить релевантность-уменьшить время загрузки. Подробнее — вот переписка с саппортом:

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, почему при управлении кампанией мои ставки по ключевикам «клиника виртус», «виртус» и «виртус одесса» находятся ниже ставок для первой страницы. А в поиске — всего одно контекстное объявление. За счет чего такая высокая цена ставки для показа объявления на первой странице?

Ответ саппорта: Количество объявлений, показываемых по определенному ключевому слову, лишь частично определяет приблизительную ставку для первой страницы для этого ключевого слова. Ставка для первой страницы определяется также на основе показателя качества — динамической переменной, присваиваемой каждому ключевому слову в аккаунте исходя из ряда факторов релевантности. Чем выше показатель качества ключевого слова, тем ниже ставка за определенную позицию, будь то на первой или на любой другой странице результатов поиска. Справедливо и обратное: чем ниже показатель качества, тем выше ставка, которая необходима для победы в аукционе за определенную позицию на странице. Благодаря этой системе по каждому поисковому запросу показываются только самые релевантные объявления. Ниже приводится список факторов, влияющих на показатель качества, который, в свою очередь, определяет ставку для первой страницы для ключевого слова.

История рейтинга кликов (CTR) для ключевого слова и соответствующего объявления в Google; обратите внимание, что CTR в сети Google влияет только на показатель качества в сети Google, а не в Google

История аккаунта, определяемая рейтингом кликов всех объявлений и ключевых слов в аккаунте

История рейтинга кликов отображаемых URL в группе объявлений

Качество целевой страницы

Релевантность ключевого слова объявлениям в группе объявлений

Эффективность вашего аккаунта для географического региона, в котором будут показаны объявления

Другие факторы релевантности.

Если вы хотите понизить свою ставку для первой страницы, мы рекомендуем работать над повышением показателя качества. О том, как это делается, читайте на странице.