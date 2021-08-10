10 ошибок молодого бизнеса в Instagram

Многие начинающие бизнесмены хотят в максимально быстрые сроки «раскрутить аккаунт» всеми возможными способами. И при этом в идеале:

Не потратить время на изучение соцсети. Не выделить сумму на найм специалиста.

Сегодня мы рассмотрим, как, открывая бизнес в Instagram и Facebook, бизнесмены допускают одни и те же ошибки, не осознавая, что только комплексный подход может сделать бизнес успешным. Итак, рассмотрим распространенные ошибки.

1. Покупка страниц с накрученными подписчиками

От момента создания аккаунта до прихода в него подписчиков может пройти много времени и понадобится немало усилий:

Сперва вы заполняете аккаунт постами. Запускаете рекламу, чтобы люди начали покупать или пользоваться вашими услугами. Нужны отзывы и гарантии того, что вы не мошенник.

Иногда начинающие бизнесмены воруют отзывы у конкурентов и накручивают подписчиков, лайки и комментарии. Либо сразу покупать аккаунты с накрученными подписчиками, чтобы создать видимость активного аккаунта, которому можно доверять.

Еще один из способов — участие в розыгрышах. Увы, чаще всего такие аккаунты живут только на этих розыгрышах, потому как аудитория быстро подписывается и так же быстро отписывается. Аккаунты буквально «подсаживаются на иглу гивов» и не могут уйти от них, поскольку подписчики все время уменьшаются.

Примеры аккаунтов с бесконечными розыгрышами

Чем чреваты «неживые» подписчики и боты

Когда придет время стабильных заказов, у вас будет своя постоянная аудитория. Охваты ваших постов будут низкими, так как они распределяются на всех ваших подписчиков: реальных и ботов, которые не ставят лайки, не пишут комментарии, и не сохраняют посты.

Как итог: ваши посты и сторис увидят лишь единицы подписчиков.

Реклама на автоматическую аудиторию, или look-alike-аудиторию профиля тоже будет работать плохо, так как аудитория, подобная на вашу, будет некачественной.

Проблемы с работой в Instagram

Покупка аккаунтов с плохой репутацией чревата тем, что сеть станет тщательнее проверять вашу рекламу, блокировать ваши сторис за самые мелкие нарушения, и прочее.

2. Спам

Второй бесплатный метод продвижения в сети — это спам. В Insagram можно считать таковым:

Рассылка сообщений подписчикам.

Комментарии под постами подписчиков/блоггеров/пабликов для привлечения внимания к себе.

Спам в комментариях

Чем чреват спам

Социальная сеть накладывает ограничение на количество рассылаемых сообщений, поставленных лайков (масслайкинг), и комментариев под постами.

Вы можете попасть под блокировку соцсети, и при этом получить запрет на неопределенное время (от пару дней до недели) на возможность публиковать посты, ставить лайки, комментарии и писать сообщения в Директ.

Также пользователи могут сами пожаловаться на ваш аккаунт или ваше сообщение, и заблокировать возможность вам написать сообщение данному пользователю.

При этом, если на ваш спам будет много жалоб за короткое время, ваш аккаунт могут ограничить в правах, или заблокировать на неопределенное время. Мы не советуем этого делать, так как аккаунты, которые ранее были блокированы или обозначены как спам, будут дополнительно проверяться сетью повторно. И, таким образом, они могут заслужить себе плохую репутацию перед искусственным интеллектом Instagram и Facebook.

Спам поможет привлечь внимание к вашему аккаунту. Следите за тем, чтобы это внимание не оказалось в негативном ключе.

3. «Бесконечная лента», пресеты Lightroom и некачественные фото от поставщика

Instagram — это, в первую очередь, про стиль, про «посмотреть», и про «получить эстетическое удовольствие от просмотра».

Далеко не всегда понятие «сделать визуально сочетающиеся между собой посты» пользователи воспринимают как навык сочетания оттенков, ракурсов. А просто берут разные между собой фото и добавляют в ним элементы, которые объединяют их в одно целое.

Негармоничный профиль

Или второй вариант — чтобы сделать фото между собой похожими, используют пресеты.

Использование пресетов

Оба варианта давно морально устарели, но все еще их можно встретить на просторах сети.

Третий случай — это использование фото от поставщика. Даже если они с водяными знаками, плохим качеством съемки или неправильного формата. И при всем этом использовать только их, и больше не писать и не создавать чего-то еще.

Сейчас все начинающие дропшипперы скажут, что мы не правы и выхода иногда другого нет. Но давайте сравним профили ниже, которые оба занимаются дропшиппингом, и ответим на вопрос: «Где хочется заказать товары, а где нет?»:

Ракурсы и детали решают

Ответ прост — где товар лучше видно. А это — крупные планы, детализация продукции.

4. Отказаться от SMM-специалиста

Многие бизнесы на первых порах, не имея средств на запуск, отказываются от смм-специалиста. И совершают этим большую ошибку, так как по незнанию процесс запуска проекта может затянуться надолго.

Вместо этого, уже по факту создания аккаунта и постинга постов в ленту, бизнесмены начинают залпом поглощать информацию из открытых источников, пробовать советы «бывалых», или проходить бесплатные курсы по SMM или рекламе.

Минусы такого обучения:

нет четкой структурности;

вся информация подана рандомно и не всегда будет подходить именно для вашей ниши.

Советуем при наличии сайта комплексно подходить к делу, и, помимо SMM, прокачивать еще сторону PPC и SEO.

Ошибка такого обучения состоит в том, что бизнесмены воспринимают как must-done всю прочитанную информацию. Но ведь методы и подходы разных специалистов можно и нужно тестировать. Искать панацею именно для своего бизнеса, и только работающую в вашей нише.

5. Нанять SMM-специалиста и не вникать или слишком контролировать

Большая ошибка бизнесмена — нанимая сотрудника на должность SMM-специалиста, больше не вникать в то, что он делает. В идеале совместная работа предполагает:

вместе составлять план работ;

просматривать креативы для рекламы;

прорабатывать ошибки;

строить теории вместе.

Просите, чтобы ваш специалист рассказывал вам, зачем и почему он решил поступить именно так, а не иначе.

В это же время, не стоит мешать ему делать свою работу. Если вы не уверены в нем, дайте ему время, чтобы проявить себя и доказать, что методы, которые вам сперва показались неработающими, принесут прибыль вскоре.

6. Копировать все у конкурентов/делать не как у всех

Без анализа конкурентов не стоит писать маркетинговую стратегию вашего проекта. Надо понять и изучить конкурентов своих размеров, конкурентов, которые давно выросли, и уже более успешны в вашей нише.

Но не советуем копировать самого сильного, ведь чаще всего за ним стоит многолетняя работа. Более того, если у вас одна целевая аудитория, то она сможет заменить сходство и это покажет вас не в лучшем свете перед подписчиками.

Например, слева британский парфюмерный бренд Jo Malone, основанный в 1983 году. Справа российский молодой бренд Biothal:

Слишком похожий дизайн упаковок

7. Не выделять деньги на рекламу

Некоторые начинающие бизнесмены уверены, что бесплатными методами можно вырваться в ТОП среди конкурентов. Но это не так, увы. А без таргетированной или любой другой рекламы сейчас это невозможно.

Чтобы привлечь как можно больше новых людей на аккаунт, нужно тратить деньги на рекламу. Чтобы среди конкурентов быть привлекательнее, это нужно делать постоянно, чтобы быть на виду у пользователей. Когда у них появится потребность, именно вы сможете её закрыть своим товаром или услугой.

8. Слишком широкая целевая аудитория

Статистика работы в нашем агентстве показывает то, что бизнесмены, которые приходят к нам за помощью, часто уверены, что их ЦА — это «все жители Украины» или «все женщины Украины».

Что на практике получается совсем не так, ведь эти женщины имеют свои интересы, потребности, разный доход. Кто-то покупает сразу, кто-то подписывается и сперва анализирует аккаунт, а заказывает тогда, когда становится лояльным к бренду.

Делите людей на группы, тестируйте предложения и рекламные баннеры на каждую из этих групп.

На примере таргета показываем: все женщины Украины — это 13 000 000 пользователей:

Обширная аудитория пользователей

А женщин, которые проживают в крупных городах (Киев, Днепр, Харьков, Одесса), и воспитывают ребенка, ищут игрушки и товары для детей, всего 1 600 000 пользователей.

Суженная и четкая аудитория

Вот и представьте, сколько бюджета на рекламу нужно потратить, чтобы охватить 13 000 000 пользователей широкой аудитории. И сколько из них будет той, которая захочет воспользоваться вашим предложением.

Сюда также можно отнести тот фактор, что бизнесмены выбирают одну социальную сеть и не тестируют остальные.

Тестируйте аудитории. Не сегодня, так через год пробуйте найти свою аудиторию в другой социальной сети. Соцсети не стоят на месте, аудитория меняет возрастную группу каждый год, геолокация людей изменяется минимум пару раз в жизни.

9. Давать скидки постоянно или полностью от них отказаться

Бизнесмены по отношению к скидкам делятся на две категории:

Скидки — зло, товар нельзя удешевлять. Сюда можно отнести отсутствие любых систем лояльности для клиентов, потому что в них тоже все завязано на специальных предложениях и привилегиях. Скидки постоянно. Вам точно встречались профили или сайты, которые дают скидки постоянно, и чаще всего это большие скидки вроде «было 3999 грн, стало 1499 грн». Или -50% на все товары. Скорее всего такие скидки фейковые и аккаунт, который пестрит скидками, точно не вызовет лояльности у пользователей. Никто не любит, когда его обманывают.

Обилие скидок в аккаунте

10. Делать один креатив (баннер) на рекламу

Тестируйте всё, что вы делаете. Частая ошибка — запустить один баннер и жаловаться на результаты рекламы, вместо того, чтобы создать 10 баннеров и дать им время, чтобы они себя проявили.

Опыт запуска рекламы показывает, что никогда нельзя знать, какой из 10 баннеров привлечет пользователей больше всего. Такая же ситуация и с офферами для рекламы.

Вывод

Быстро и просто создать бизнес-аккаунт в социальной сети. Сложнее — сделать так, чтобы он приносил доход и окупал затраты на рекламу. Советы, которые мы дали сегодня, это скорее руководство, как делать не нужно.