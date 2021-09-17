За авторку замолвите слово. Как и зачем использовать феминитивы

«Блогерка», «профессорка» и «депутатка». Кажется, в вашем информационном поле оказались феминитивы. В этом тексте мы разбираемся, почему использование феминитивов стало для многих принципиальным вопросом. А также о том, как корректно и уместно использовать их и бороться с негативом, если не все поняли вашу прогрессивную коммуникацию.

Откуда взялись феминитивы

На самом деле, они были с нами всегда. В этом уверены исследователи Иоанна Сатола-Стаськовяк и Войцех Сосновский, которые изучают феминитивы в болгарском, польском и русском.

Из школьного курса по литературе мы помним такие слова, как княгиня, государыня, боярыня, царица. Тем не менее до ХХ века феминитивы чаще всего использовались, чтобы подчеркнуть принадлежность женщины к мужчине. Так, генеральша — не женщина-генерал, а жена генерала. Исключение, к примеру, повитуха — профессия, которая не имеет мужской формы.

В ХХ веке на феминитивы в русском языке повлияли годы гендерно-нейтральных обозначений. Например, «товарищ». Наряду с этим их использовали для общепризнанных «женских» профессий: портниха, почтальонка, кассирша, медсестра. Некоторые из них мы произносим до сих пор, настолько плотно они закрепились в языке.

Зачем они нужны

Отгадайте загадку. Отец и сын попали в автомобильную аварию. Отец не пострадал, а вот сын сломал ногу. Мальчика отвезли в больницу, чтобы сделать операцию. Увидев его, дежурный хирург воскликнул: «Я не могу оперировать, ведь это — мой сын!». Ответ: хирург — это мама мальчика.

Главная цель феминитивов — повышать видимость женщин в профессиях и обществе. Особенно, это касается «мужских» занятий, которые общество не ассоциирует с женщинами.

Например, если сказать «пожарный», «инженер», «летчик», мы вряд ли представим себе женщину. Пожарная, инженерка, летчица — способ подчеркнуть причастность женщин к профессии, в которой мы чаще представляем мужчин.

Уборщица, домохозяйка, медсестра — устоявшиеся и принятые обществом феминитивы. Во многом, по причине того, что эти виды деятельности принято считать характерными для женщин.

Феминитивы не всегда связаны с феминистическим движением, но выполняют важную социальную роль. Сегодня в Украине все еще есть проблемы с гендерным равенством. Особенно, в профессиональной сфере:

В 2020 году разрыв в оплате труда мужчин и женщин составил более 20%. Об этом говорят данные Министерства социальной политики. Согласно исследованию Украинского центра общественных данных, мужчины все еще преобладают на руководящих должностях в большинстве отраслей экономики. Женщин-руководителей больше только в области образования, здравоохранения, государственного управления и социального страхования. В частности, 73% руководителей в образовании — женщины. В украинском обществе главными достижениями для женщин все еще считаются семья и дети, а не построение карьеры и высокий заработок. Исследование «Современное понимание маскулинности» показывает: около 70% украинских мужчин считают, что важнейшая роль женщины — заботиться о доме и готовить для семьи.

Как и когда использовать феминитивы

Украинская компания «Сексизм: помітити, назвати, припинити» советует обращаться к смешанной аудитории одновременно в двух родах. Эксперты проекта предлагают проводить мониторинг публичных сообщений — уделять внимание гендерно чувствительной лексике. Особенно, если речь идет о деятельности ваших героев или экспертов, героинь и эксперток.

Язык формирует общество и это нормально. Хотя выбор использовать феминитивы или нет всегда остается за вами. Если говорить о публичных проектах и коммуникации в социальных сетях, то сегодня феминитивы — способ привлечь современную и открытую к новому аудиторию.

Вовсе не значит, что феминитивы нужно употреблять во всех обращениях или постах. Но вы всегда можете уточнить у женщины (у своей женской части аудитории) — как ей комфортнее называться/представляться. Это может быть не принципиальный момент или наоборот.

В украинском языке феминитивы прижились быстро — в 2020 году Министерство развития экономики разрешило использовать их в кадровых документах. Теперь в документации женщину можно записать, как «інженерку», «філологиню», «психотерапевтку».

Если есть сомнения, как правильно писать феминитивы на украинском, помочь могут советы проекта «Повага: кампанія проти сексизму» или же словарь от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В русском языке дела с принятием феминитивов обстоят сложнее. Пока что нельзя утверждать, что русскоязычное общество готово принять феминитивы. В этом уверен и лингвист Максим Кронгауз:

Мы не хотим использовать слова, к которым не привыкли и которые вызывают у нас улыбку. Использование языка должно быть естественным. Однако я выскажу свою лингвистическую точку зрения. Поскольку женщины становятся все более эмансипированными, мы наблюдаем за прогрессом — тем что они сегодня представлены во всех профессиях, существующих в мире. Язык отражает это в большей или меньшей степени.

Для образования феминитивов в русском языке используются суффиксы «-ница», «-ка», «-ша», «-щица», «-иня», «-иса». Важно понимать, что многие слова могут иметь несколько форм — из-за споров между активистами и лингвистами.

Особенно это касается суффикса «-ка», который в русском языке используется в пренебрежительном контексте: «старушонка», «человечишка», «училка». Но все же чаще говорят «блогерка», а не «блогерша» именно из-за связи с «суффиксом жены». Где «блогерша» — это скорее жена блогера.

Как реагировать на негатив

Использование феминитивов в коммуникации или социальных сетях вызывают хейт и восхищение одновременно. К этому нужно быть готовыми.

Противники феминитивов часто говорят о том, что эти слова звучат карикатурно и выставляют женщин в комическом свете. Под постами с упоминанием «авторок» или «филологинь» можно найти каверзные комментарии о том, что феминитивы больше унижают женщин, чем работают на благо. По поводу «болезненного» восприятия феминитивов высказывается лингвист Стивен Пинкер:

Я считаю, что язык может изменить отношение людей к тем или иным вещам. Но не потому, что он меняет наш образ мыслей. А потому, что информирует, к чему другие относятся болезненно. Если люди обращают ваше внимание на то, что их оскорбляет какое-нибудь слово, — вы поймете, что надо приложить усилие и заменить слово чем-то другим. Так вы узнаете, что другие глубоко озабочены той или иной проблемой.

Феминитивы в письменной и устной речи — современный тренд, который может подчеркнуть прогрессивную позицию компании или медиа.

Вот несколько советов, которые помогут подготовиться к переходу на феминитивы или ответить на негативные реакции по поводу их использования:

если вы опасаетесь, что аудитория может быть шокирована — лучше предупредить пользователей о том, какова ваша позиция и почему вы решили использовать феминитивы. Это может быть письмо, заявление, статья или короткий пост в социальных сетях. В любом случае — честность подкупает и вносит определенность;

если речь идет о названии должности или профессии — пускай выбор сделает сама женщина. Феминитивы — не обязанность, а скорее возможность;

если речь о комментариях, не нужно пытаться отвечать на откровенно агрессивные выпады. Зато можно прописать скрипт ответов для таких случаев.

И что теперь делать?

Появление новых слов — естественный процесс в любом живом и развивающемся языке. Ведь мы не стесняемся использовать заимствования: смартфон, коворкинг, фейк, баттл.

По поводу изменений в языке я придерживаюсь очень твердой позиции: что происходит с речью, то и должно происходить, независимо от того, нравится это кому-то или нет. Ничего не происходит только в умерших языках. Единственное, к чему надо относиться с осторожностью, так это к любого рода оценочным категориям: не бывает ни плохих, ни хороших слов.

Такую точку зрения поддерживает поэт, критик Наталья Романова.

Феминитивы — инструмент, благодаря которому мы можем показать, что женщина принимает активное участие в разных общественных процессах. Что ее роли могут быть разными, и они не всегда укладываются в типичное понимание «женских» профессий.

Мы не можем знать, изменят феминитивы отношение общества к женщинам или нет. Но можем выбирать — поддерживать этот процесс или нет.